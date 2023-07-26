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Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку: карьера, переезд и дебют в РПЛ, статистика, характеристика, сумма трансфера

«Стеснялся просить деньги у отца». Новый топ «Рубина» из Косова чуть не закончил карьеру
Никита Паглазов
Мирлинд Даку празднует гол за «Рубин»
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Даку в июне сменил гражданство и отказал другим клубам ради переезда в Россию. Рассказываем об этом парне подробнее.

«Рубин» удивил на старте РПЛ. В 1-м туре казанцы сыграли вничью с «Локомотивом», ведя в счёте до 88-й минуты. Одно из главных лиц встречи – форвард Мирлинд Даку. Он забил уже на третьей минуте, а во втором тайме отдал результативный пас на Джоэля Фамейе. Интересно, что забитый мяч нападающего стал 2800-м для «Рубина» в чемпионатах страны. 1+1 в дебютной игре – отличный результат. Где «Рубин» нашёл этого гения? «Ростову» сегодня его точно стоит бояться.

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26 июля 2023, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мирлинд родился в январе 1998 года в Югославии в городе Гжилани. Сейчас населённый пункт находится на территории Косова. Интересно, что в июне 2023-го Даку получил албанский паспорт (подробнее об этом – ниже). А футбольная карьера футболиста стартовала в косовском клубе «Хайвалия». В январе 2017-го игрок перебрался в «Лапи» – и понеслась. Форвард путешествовал по командам в Косове и Албании, хотя права на игрока принадлежали хорватскому «Осиеку» (купили его у «Лапи» за € 60 тыс. в июле 2018-го).

Но в 2021 году хорваты всё же дали шанс Даку закрепиться в составе. Мирлинд в основном появлялся на замену в первой части сезона-2021/2022. За 10 матчей чемпионата Хорватии в «Осиеке» он забил три гола. Но в феврале-2022 Даку отдали в аренду в словенскую «Муру» – аж на полтора года. Зимой-весной 2022-го Мирлинд провёл за клуб 15 матчей и отличился пять раз. А в следующем сезоне его прорвало.

Мирлинд Даку в словенском клубе «Мура»

Мирлинд Даку в словенском клубе «Мура»

Фото: Donall Farmer/Getty Images

Даку за 37 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023 отличился 22 раза, а «Мура» заняла пятое место по итогам чемпионата Словении. Форвард заинтересовал различные клубы, в том числе «Рубин». В конце июля Даку дал интервью «Бизнес Online», в котором рассказал о предложениях: «Когда на меня вышел «Рубин»? Примерно месяц назад. Мой агент сказал, что появилась возможность перейти. К тому моменту пора было делать новый шаг в карьере, и я уверен, что смогу прогрессировать в Казани. Были другие предложения? Да, однако я остановился на этом. Знаю, что российский чемпионат — один из сильнейших в Европе, если мы опустим ведущую пятёрку. РПЛ — прекрасная лига, которая может стать трамплином для перехода в более сильные чемпионаты».

Рашид Рахимов
Рашид Рахимов
главный тренер «Рубина»

«Мы сделали всё, чтобы взять Даку за нормальные деньги, не такие большие. У него были предложения из других клубов. Я вёл его с первого дня. Он очень мобильный в движениях, неплохо открывается, у него широкий шаг, хорошая скорость. Он может продавить соперника, достаточно координированный, очень важно его вписать в состав, чтобы он набрал форму».

На авторитетном портале Transfermarkt отмечается, что «Рубин» заплатил за Даку € 1,2 млн. Соглашение с албано-косовским форвардом подписано до июня 2026 года. Мирлинд уже поделился эмоциями от Казани, а также рассказал, что семья нормально восприняла его переезд в Россию: «Ребята из медиаслужбы провели меня по главным местам. Мне очень понравилось, красивый город. Живу на базе? Пока да. В первую очередь надо решить организационные вопросы, найти машину. Но я с лёгкостью мог бы остаться жить и на базе — там есть всё, от А до Я.

Что сказали друзья и семья, когда узнали, что перееду в «Рубин»? Они будут меня поддерживать, куда бы я ни перешёл. Семья и друзья знают, что я сконцентрирован на футболе и если еду куда-то, то всё это исключительно в спортивных интересах».

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Теперь про сильные качества Даку. Мирлинд здорово играет головой (рост – 192 см), при этом обладает хорошей скоростью и техникой, мобилен и не выпадает как из вертикального, так и из комбинационного футбола. Также он редко травмируется. А в первом матче РПЛ с «Локомотивом» Даку доказал, что может сыграть и в подыгрыше: отдал голевой пас на Джоэля Фамейе.

Кстати, форварда признали лучшим футболистом матча. После игры Даку отметил, что «Рубин» заслуживал победы: «У нас было очень много моментов, но, к сожалению, в этих моментах удача не была на нашей стороне. А вот соперники свои голы забили, по сути, из ничего, то есть удача была на их стороне. В футболе не всё упирается в тактику, необходим также элемент удачи. Если удача тебе не сопутствует, то сложно побеждать. Это футбол, такое случается».

Мирлинд Даку с призом лучшему игроку матча с «Локомотивом»

Мирлинд Даку с призом лучшему игроку матча с «Локомотивом»

Фото: vk.com/fcrk

А почему Даку сменил сборную Косова на Албанию? В июне 2023-го Мирлинд принял албанское гражданство. Дело в том, что главный тренер косовар Ален Жиресс не рассчитывает на форварда. Он не вызывает его на игры отбора Евро-2024 и Лиги наций. А вот в Албании, вероятно, Даку намекнули, что если он сменит гражданство, то ему будут рады в команде. Ранее форвард провёл пять матчей за сборную Косова, но все они были товарищескими. Так что проблем с ФИФА не возникнет.

Да и трудности точно не сломали бы нападающего. Он сообщал, что в 18 лет чуть не закончил с футболом из-за финансовых проблем, но пережил этот период: «Был готов закончить с футболом: в некоторых командах у меня были скромные финансовые условия, а в семье — непросто с деньгами. На футбол тоже уходили определённые суммы, однако просить деньги у отца я стеснялся. Это были непростые времена, но слава богу, что они закончились благополучно. Мы все вместе справились с этой ситуацией».

Даку ещё не находится в оптимальной форме, об этом после матча с «Локо» говорил и Рашид Рахимов. Однако качества албанца уже бросаются в глаза. Мирлинд – качественное усиление. В его лице «Рубин» получил разнопланового игрока, который, несомненно, поможет продвинуться в турнирной таблице. А затем и неплохо заработать на исходящем трансфере.

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