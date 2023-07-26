«Ничего общего с футболом». После замены Месси зрители в США массово уходят с арены. Видео

Лионель Месси сыграл во втором матче за «Интер Майами» – на этот раз в игре с «Атлантой Юнайтед» в Кубке лиги он вышел в старте. Аргентинец забил два мяча, отметился результативной передачей, и на 78-й минуте главный тренер команды Херардо Мартино решил его заменить. Месси пока набирает форму после длительного отпуска, хотя по его скоростям и владению мячом (на фоне МЛС) так и не скажешь.
За очередным впечатляющим выступлением аргентинца наблюдали полные трибуны – все билеты на матчи, которые выросли в своей цене больше, чем на 500%, проданы до конца сезона. Ажиотаж начался ещё до того, как Месси официально объявили, и распространился в том числе и на выездные матчи. Из-за этого лига даже приняла решение снизить процент отчислений от каждого клуба за проданные билеты с 33% до 10%.
Со стороны всё это Месси-безумие выглядит вполне объяснимым явлением: лучший игрок, чемпион мира, GOAT, волшебник, инопланетянин и сотня других применимых к нему эпитетов – всё это он, который оказался в Майами. Большое событие, которое просто требует большой шумихи вокруг. Только уровень громкости заметно снижается, как только Месси уходит с поля.
Когда Лео заменили на 78-й минуте, болельщики массово начали покидать трибуны. Прямо как катарцы во время матча открытия чемпионата мира, когда их сборная безнадёжно летела сборной Эквадора.
В «Твиттере» под видео пишут разное – американцы говорят, что стадион находится в полутора часах езды от Майами (а именно – в городе Форт-Лодердейл), это поздний вечер вторника, пробки, жара. Да и к тому же счёт уже 4:0, смысл оставаться? Другие иронизируют: берут в скобки «фанатов», как бы намекая, что всё это жалкая пародия на искреннюю любовь к клубу, а ещё говорят, что всё правильно – они же заплатили за Месси, Месси ушёл, вот и логика сошлась.
Ещё несколько мнений:
«То же самое будет с подписчиками Apple TV+, если у него будет травма до конца сезона».
«Клуб одного игрока. Ничего общего с футболом».
«Это были фанаты Месси. Фанаты «Интер Майами» остались».
«Абсолютные показушники».
«Вот бы были цифры, сколько человек отключили трансляцию в тот момент. Я среди них!»
«4:0 вечером в рабочий день – я бы тоже ушёл!»
А как вы оцените действия болельщиков? Пишите в комментарии!
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