«Ничего общего с футболом». После замены Месси зрители в США массово уходят с арены. Видео

За кого заплатили — на того и посмотрели.

Лионель Месси сыграл во втором матче за «Интер Майами» – на этот раз в игре с «Атлантой Юнайтед» в Кубке лиги он вышел в старте. Аргентинец забил два мяча, отметился результативной передачей, и на 78-й минуте главный тренер команды Херардо Мартино решил его заменить. Месси пока набирает форму после длительного отпуска, хотя по его скоростям и владению мячом (на фоне МЛС) так и не скажешь.

За очередным впечатляющим выступлением аргентинца наблюдали полные трибуны – все билеты на матчи, которые выросли в своей цене больше, чем на 500%, проданы до конца сезона. Ажиотаж начался ещё до того, как Месси официально объявили, и распространился в том числе и на выездные матчи. Из-за этого лига даже приняла решение снизить процент отчислений от каждого клуба за проданные билеты с 33% до 10%.

Со стороны всё это Месси-безумие выглядит вполне объяснимым явлением: лучший игрок, чемпион мира, GOAT, волшебник, инопланетянин и сотня других применимых к нему эпитетов – всё это он, который оказался в Майами. Большое событие, которое просто требует большой шумихи вокруг. Только уровень громкости заметно снижается, как только Месси уходит с поля.

Когда Лео заменили на 78-й минуте, болельщики массово начали покидать трибуны. Прямо как катарцы во время матча открытия чемпионата мира, когда их сборная безнадёжно летела сборной Эквадора.

В «Твиттере» под видео пишут разное – американцы говорят, что стадион находится в полутора часах езды от Майами (а именно – в городе Форт-Лодердейл), это поздний вечер вторника, пробки, жара. Да и к тому же счёт уже 4:0, смысл оставаться? Другие иронизируют: берут в скобки «фанатов», как бы намекая, что всё это жалкая пародия на искреннюю любовь к клубу, а ещё говорят, что всё правильно – они же заплатили за Месси, Месси ушёл, вот и логика сошлась.

Ещё несколько мнений:

«То же самое будет с подписчиками Apple TV+, если у него будет травма до конца сезона».

«Клуб одного игрока. Ничего общего с футболом».

«Это были фанаты Месси. Фанаты «Интер Майами» остались».

«Абсолютные показушники».

«Вот бы были цифры, сколько человек отключили трансляцию в тот момент. Я среди них!»

«4:0 вечером в рабочий день – я бы тоже ушёл!»

А как вы оцените действия болельщиков? Пишите в комментарии!