Вот это Головин! Положил два шикарных гола и помог «Монако» одержать победу. Видео

«Монако» готовится к новому сезону чемпионата Франции. Клуб сменил тренера: вместо Филиппа Клемана пришёл Адольф Хюттер. Под его руководством команда провела три товарищеских матча: обыграла «Бетис» (3:1), «Лидс» (2:0) и «Болонью» (3:2). Для российского болельщика самой интересной получилась игра с итальянцами. В ней дублем отметился Александр Головин!

Александр появился на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Хотя в играх с «Бетисом» и «Лидсом» Хюттер лимитировал время Головина одним таймом. Поначалу встреча для «Монако» складывалась скверно: к 13-й минуте команда «летела» со счётом 0:2. На пятой минуте отличился форвард «Болоньи» Антонио Раймондо, а чуть позже второй мяч забил полузащитник Льюис Фергюсон. Несмотря на неудачное течение встречи, Хюттер решил не убирать Головина с поля. И россиянин отблагодарил тренера за то, что тот позволил ему сыграть весь матч.

Сначала Саша отыграл один мяч на 54-й минуте: «Монако» воспользовался ошибкой полузащитника «Болоньи», Юссуф Фофана перехватил мяч, отдал пас на Головина, а тот приложился по воротам с 20 метров. Россиянин поразил левый нижний угол ворот итальянцев – 1:2.

На 75-й минуте Головин сравнял счёт. В результате комбинации «Монако» мяч оказался у россиянина, находившегося в левой части штрафной «Болоньи». Александр технично подработал мяч, после чего зарядил его в дальний угол. И снова попал!

А в самом конце встречи победу «Монако» принёс защитник Гильермо Марипан. Волевая победа монегасков и прекрасное выступление Головина перед новым тренером!

Напомним, зимой россиянин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. Новостей о потенциальном трансфере Александра в другой клуб текущим летом не появлялось. Так что новый сезон с вероятностью в 99,9% он начнёт в Монако. Головин – один из лидеров клуба, провалившегося в прошлом сезоне (заняли шестое место, не попали в еврокубки). Важно добиться хорошего результата в новом чемпионате. Хорошая форма Александра – один из важнейших факторов успеха.

Александр Головин Фото: ФК «Монако»

Кстати, впереди у «Монако» ещё три товарищеских встречи: с «Дженоа», «Арсеналом» и «Баварией». Последние два матча – отличная проверка не только Головина, но и всего состава. Любопытно будет посмотреть на российского футболиста на фоне топ-клубов.