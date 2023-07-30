Самый смешной гол тура РПЛ забил «Рубин»! Видео

РПЛ полноценно вернулась в Казань. В 1-м туре «Рубин» играл на выезде, а теперь вернулся домой. В гости приехал «Оренбург» — и помешал триумфальному дебюту.

Преимущество на старте матча было у «Рубина». Команда Рашида Рахимова даже создала пару голевых моментов, в одном из которых Джоэль Фамейе «обокрал» вратаря «Оренбурга» Николая Сысуева. Для нападающего этот матч наверняка значил больше, чем для партнёров — всё-таки играл против бывшего клуба, за который выступал с 2019 по 2022 год.

«Оренбург» смог полноценно отодвинуть игру от своих ворот ближе к середине первого тайма и даже ответил серией моментов, некоторые из которых были следствием затяжных атак. Самый красивый шанс был у Дмитрия Воробьёва, который радует изящностью на старте сезона. Нападающий принял мяч прямо перед штрафной и хитрым «черпаком» закинул мяч за спину Юрию Дюпину, но не повезло — перекладина.

Несмотря на ситуативное преимущество «Оренбурга», счёт всё же открыл «Рубин». И гол получился курьёзным: Александр Зотов после прострела из полуфланга пробил, мяч срикошетил от ребра Фамейе и залетел в ворота.

Во втором тайме «Оренбург» сделал ставку на забросы в расчёте на рывки Воробьёва, но плодов это не приносило. Поэтому пришлось добавить разнообразия: мяч бóльшую часть времени был именно у команды Иржи Ярошика, поэтому были разнообразные возможности для розыгрыша. Стало больше игры через фланги с подачами и прострелами во второй темп.

«Рубин», хоть и отдал мяч, чувствовал себя комфортно. Команда Рахимова без явных проблем сдерживала напор соперника и при этом сама не забывала про контратаки. Можно даже сказать, что «Рубин» действовал острее. Правда, во многом это «заслуга» «Оренбурга». Лучший момент случился в середине тайма, когда Сысуев на ровном месте подарил мяч Мирлинду Даку, который, к счастью для соперника, не стал делиться с Фамейе и пробил сам — прямо в штангу.

Гол «Оренбурга» из такой игры не особо вытекал, но всё равно случился. И без везения не обошлось. Тоже помогли нелепые рикошеты, да и защитники сыграли не лучшим образом. В итоге Матиас Перес, прибежавший в атаку с позиции центрального защитника, затолкал мяч в ворота.

Сил на навал в концовке, такое ощущение, хватило только у «Оренбурга». Гости забрали мяч и несколько раз подобрались к штрафной соперника, но до реального голевого момента так и не дошло.

Для «Рубина» этот результат можно смело считать обидным. При счёте в свою пользу и моментах в контратаках команда пропустила необязательный гол и в итоге чуть не осталась без очков. Теперь у Казани в активе два очка, а впереди встречи со «Спартаком» и «Ростовом». Для «Оренбурга» же набранное очко вообще стало первым.