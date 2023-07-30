10 главных трансферных новостей дня. Прокол «Баварии» и бешеное предложение по Осимхену

Летний вечер и подборка новостей о футбольных трансферах — идеальное сочетание. 30 июля слухов и официальных объявлений тоже хватало, так что мы традиционно собрали для вас дайджест.

«ПСЖ» подписал запасного вратаря «Барселоны»

У Арнау Тенаса истёк контракт с каталонцами, и он перебрался в другой топ-клуб. 22-летний голкипер подписал с «ПСЖ» соглашение до 2026 года и теперь, видимо, будет сидеть не под Марком-Андре тер Штегеном, а под Джанлуиджи Доннаруммой. Другое дело!

Арнау Тенас Фото: psg.fr

У «Баварии» сорвался трансфер. Желанный игрок хочет в «Арсенал»

Уникальный случай! «Бавария» нацелилась на вратаря «Брентфорда» Давида Райю, но переговоры сорвались, а сделка отменилась. По информации Фабрицио Романо, мюнхенцы хотели арендовать 27-летнего футболиста с правом выкупа, однако ни английский клуб, ни самого игрока такой расклад не устроил.

Но Райя по-прежнему может покинуть «Брентфорд»! Испанцу, несмотря на историю с «Баварией», больше нравится вариант с переходом в «Арсенал». Ожидается, что в ближайшее время лондонцы сделают предложение, чтобы ускорить потенциальные переговоры.

«Бавария» интересуется Давидом де Хеа. Но конкуренция серьёзная

Продолжение предыдущей новости. Всё тот же Фабрицио Романо пишет, что «Бавария» рассматривает вариант с подписанием бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед», который после истечения контракта остаётся в статусе свободного агента. Также в списке мюнхенцев находится Яссин Боно из «Севильи».

В случае с де Хеа «Баварии» вряд ли будет легко. За 32-летнего испанца собираются бороться сразу несколько клубов из Саудовской Аравии, с которыми, как известно, невозможно соревноваться в финансовых условиях. Саудовцы уже связались с представителями Давида.

Аллан Сент-Максимен уехал в Саудовскую Аравию

С грустью прощаемся с невероятно техничным вингером, которому всего лишь 26 лет. Новому «Ньюкаслу» француз, похоже, оказался не нужен, и «Аль-Ахли» быстро подсуетился. Контракт рассчитан до 2026 года.

Аллан Сент-Максимен Фото: alahlifc.sa

«Наполи» отклонил дикое предложение по Виктору Осимхену

И вы даже можете легко догадаться, откуда это предложение поступило. Il Mattino утверждает, что «Аль-Хиляль» положил на стол € 130 млн, но «Наполи» решил выжать из саудовского клуба все соки и запросил сумму, близкую к € 200 млн.

Если это правда, то логика «Наполи» понятна. Нападающему всего 24 года, контракт действует ещё два года, а саудовцы сказочно богаты. В европейский клуб Виктора за такие деньги точно не продать, так почему бы не попробовать потрясти с «Аль-Хиляля»?

«Челси» согласовал трансфер Акселя Дисаси

«Монако» продаёт всех, а Александр Головин остаётся. Теперь из команды, видимо, уйдёт мощный защитник Дисаси. Давид Орнштейн утверждает, что «Челси» договорился о трансфере 25-летнего француза за € 45 млн и сейчас согласовывает последние детали сделки. С самим Дисаси контракт уже утверждён, так что ждём перехода, который может состояться уже на следующей неделе.

Чидера Эджуке снова приостановил контракт с ЦСКА и перешёл в бельгийский клуб

Если вдруг забыли, 25-летний нигерийский вингер всё ещё принадлежит ЦСКА. Но это только на бумаге, потому что на практике Эджуке уже во второй раз приостановил контракт с московским клубом, воспользовавшись поправкой ФИФА, и укатил в «Антверпен». Соглашение с бельгийцами рассчитано на один сезон.

Чидера Эджуке Фото: royalantwerpfc.be

«Челси» нашёл дублёра для Кепы

Эдуард Менди проиграл конкуренцию испанцу и укатил в Саудовскую Аравию, так что клубу понадобился новый вратарь. И он уже найден! Натан Гиссинг пишет, что «Челси» видит идеального кандидата в Роберте Санчесе из «Брайтона». Контактов между клубами ещё не было, но лондонцы уже готовятся к переговорам по 25-летнему испанскому голкиперу.

У Месси появился новый одноклубник

Нет, всё ещё не Луис Суарес, зато аргентинец. Пока «Интер Майами» объявил о трансфере поскромнее: к команде из США присоединился 20-летний полузащитник Факундо Фариас. Талантливый футболист выступал на родине за «Колон», а теперь будет играть рядом с Лео Месси. Контракт рассчитан до 2026 года и предусматривает опцию продления ещё на два сезона.

Факундо Фариас Фото: Luciano Bisbal/Getty Images

«Наполи» определился с заменой для Ким Мин Джэ

Кореец уже в «Баварии», так что команде срочно нужен новый защитник. По информации Calciomercato.com, приоритетным вариантом чемпионов Италии для усиления центра обороны является Константинос Мавропанос из «Штутгарта». Немецкий клуб оценивает 25-летнего греческого футболиста в € 20 млн, и «Наполи» это полностью устраивает. Ждём трансфера?