10 главных трансферных новостей дня. «Новый Холанд» — в «МЮ», «Спартак» готов уколоть ЦСКА

Приближается старт сезона в европейских топ-лигах. А РПЛ уже идёт вовсю! Однако и российские, и европейские клубы активны на трансферном рынке. 29 июля состоялось несколько любопытных сделок либо подтверждений предстоящих суперсделок. Мы собрали их для вас в ежедневном дайджесте!

«Новый Холанд» переезжает в Манчестер

Расмус Хёйлунн Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Дерби между «Юнайтед» и «Сити» выходит на новый уровень. Помимо исторических факторов, теперь на принципиальность влияют главные лица атаки. Как сообщает Фабрицио Романо, «МЮ» забирает у «Аталанты» нападающего Расмуса Хёйлунна за € 70 млн + бонусы. 20-летний датчанин заключит пятилетний контракт. Хёйлунна называют «новым Холандом». Тем интереснее, что он переходит в стан главного врага «Сити». Два скандинавских форварда на острие атак манчестерских клубов. Рождение нового топ-противостояния?

Эдинсон Кавани покинул Европу

Эдинсон Кавани Фото: Rafa Babot/Getty Images

Легендарный уругваец, лучшие годы которого прошли в «Наполи» и «ПСЖ», ранее покинул «Валенсию». Сейчас 36-летний футболист подписал контракт с «Бока Хуниорс», сообщают соцсети клуба. Отмечается, что уругваец взял легендарный 10-й номер, под которым выступал Диего Марадона. Кавани начал профессиональную карьеру в 2005 году в уругвайском клубе «Данубио». Также он поиграл за «Палермо», «Наполи», «ПСЖ» и «МЮ». В составе сборной Уругвая Эдинсон дебютировал в 2008 году и провёл 136 матчей, в которых забил 58 голов.

Хамес перебрался в чемпионат Бразилии

Новый этап в карьере колумбийского полузащитника. Хамес подписал контракт с бразильским «Сан-Паулу». 32-летний футболист заключил контракт до лета 2025 года. Это десятый клуб в карьере Родригеса. Ранее он выступал за мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию», «Монако», английский «Эвертон», греческий «Олимпиакос», «Порту», катарский «Аль-Райян», колумбийский «Энвигадо» и аргентинский «Банфилд».

«Челси» близок к трансферу ещё одного молодого таланта

Лесли Угочукву Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Лондонцы не останавливают свою трансферную машину. «Челси» близок к покупке 19-летнего полузащитника «Ренна» Лесли Угочукву, сообщает Фабрицио Романо. Лондонцы заплатят около € 30 млн за футболиста. «Челси» уже согласовал условия личного контракта с Угочукву. В скором времени игрок пройдёт медобследование. В сезоне-2022/2023 на счету Лесли 26 матчей за «Ренн» во французском чемпионате, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Останется ли он в команде или уйдёт в аренду, решит Почеттино после сборов.

«Спартак» уведёт трансферную цель ЦСКА?

Как сообщает Metaratings, «Спартак» прекратил переговоры по трансферу защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Красно-белые переключились на цель ЦСКА – футболиста «Клермона» Нето Боржеса. Источник отмечал, что между клубами сложились хорошие отношения после перехода Максимилиана Кофрие. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы заинтересованы в левом защитнике и готовы заплатить за него около € 3 млн.

Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в € 4 млн. Кто выиграет гонку за Боржеса? Отметим, что в прошедшем сезоне Нето сыграл 34 матча за «Клермон» во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

«Динамо» хочет футболиста «Бенфики»

Шикинью Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что московский клуб интересуется полузащитником «Бенфики» Шикинью. По информации журналиста, в игроке также заинтересованы итальянские и турецкие клубы. Контракт 28-летнего футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года, в ближайшие дни представители игрока встретятся с боссами лиссабонцев. В сезоне-2022/2023 португальской Примейры Шикинью провёл 25 матчей и забил один гол.

Воспитанник «Барселоны» перебрался в «Порту»

Нико Гонсалес Фото: ФК «Порту»

Официальный сайт «Порту» сообщает, что клуб приобрёл полузащитника Нико Гонсалеса. Португальцы заплатят за трансфер «Барселоне» € 8,4 млн. Контракт рассчитан до июня 2028 года. Отступные за Гонсалеса — € 60 млн. Также «Барселона» получит 40% от будущей перепродажи Нико. Сине-гранатовые получили приоритетное право выкупа футболиста за € 30 млн, которым они могут воспользоваться до июня 2025 года. За «Барсу» полузащитник провёл 37 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Бавария» работает над покупкой конкурента Нойеру

Давид Райя Фото: Mike Stobe/Getty Images

Мюнхенский клуб потеряет Яна Зоммера, который, вероятно, окажется в «Интере». Как сообщает Фабрицио Романо, «Бавария» заинтересована в трансфере вратаря «Брентфорда» Давида Райи. Немецкий клуб продвигается в переговорах, но главная проблема – цена за игрока. «Брентфорд» хочет за трансфер не менее € 40 млн, а «Бавария» считает сумму завышенной. В прошлом сезоне 27-летний Райя провёл все 38 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт Давида с «Брентфордом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Transfermarkt, – € 25 млн.

«Фенербахче» заинтересован в защитнике «Зенита»

Турецкое издание Takvim сообщает, что «Фенербахче» сделал предложение «Зениту» по трансферу защитника Нуралы Алипа. Отмечается, что «канарейки» пообщались с агентом казахстанского футболиста. «Зенит» хотел бы получить за своего защитника € 5 млн, стамбульцы же предлагают за Алипа € 2,5–3 млн. Сам Нуралы не против перспективы продолжить карьеру в Турции. В текущем сезоне РПЛ Алип выходил на поле в обеих встречах «Зенита». Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Бешикташа».

Ещё один топ-игрок в Саудовской Аравии?

Юссеф Эн-Несири Фото: Marco Canoniero/Getty Images

Саудовский «Аль-Хиляль» не берёт паузу в трансферах. Как сообщает AS, клуб предложит € 45 млн за трансфер нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири. «Аль-Хиляль» готов платить 26-летнему футболисту € 15 млн в год. Марокканский форвард выступает за «Севилью» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провёл 48 матчей, в которых забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 20 млн.