Какие звёзды играли в Саудовской Аравии до Роналду? В списке несколько экс-игроков РПЛ

В Саудовскую Аравию устремились звёзды футбола. Зимой в «Аль-Наср» перешёл Криштиану Роналду, буквально открывший ящик Пандоры. Новый сезон в саудовской лиге начнут Карим Бензема, Н’Голо Канте, Хаким Зиеш, Эдуард Менди и Калиду Кулибали. Этот список ещё пополнится. А кто из больших мастеров зарабатывал в Саудовской Аравии ещё до того, как это стало мейнстримом?

Бафетимби Гомис («Аль-Хиляль», 2018-2022)

Бафетимби Гомис Фото: Francois Nel/Getty Images

Французский нападающий в начале и середине 2010-х сверкал в «Лионе». Затем выступал за «Суонси», «Марсель» и «Галатасарай». А в 2018 году уехал в Саудовскую Аравию. Гомиса привлекла зарплата в «Аль-Хиляле» — € 6 млн в год. В этой команде он провёл четыре сезона и добился значимых успехов. В 2019-м «Аль-Хиляль» выиграл азиатскую Лигу чемпионов, а в 2020 году – чемпионат Саудовской Аравии. В 2022-м Гомис вернулся в «Галатасарай» в возрасте 36 лет и продолжает выступать за клуб до сих пор.

Марко Марин («Аль-Ахли» Джидда, 2020-2021, «Аль-Раед», 2021)

Марко Марин Фото: EPA/TASS

Марина на старте карьеры сравнивали с Лионелем Месси. Он обладал схожими параметрами и набором навыков. Но реализовать свой потенциал хотя бы на 30% не смог. После перехода из «Вердера» в «Челси» в 2012-м его карьера пошла ко дну. Марина отправляли в аренды, он выступал в различных чемпионатах, но нигде не получалось закрепиться. В 2020 году Марко отправился в Саудовскую Аравию. За два сезона он сменил две команды, но ни с одной не добился успехов. В сезоне-2021/2022 Марин выступал за «Ференцварош» Станислава Черчесова и летом 2022 года завершил карьеру.

Салли Мунтари («Аль-Иттихад», 2015-2016)

Салли Мунтари Фото: «Аль-Иттихад»

Экс-полузащитник «Интера» и «Милана», победитель Лиги чемпионов — 2009/2010 ближе к концу карьеры перебрался в Саудовскую Аравию. Он отработал сезон-2015/2016 в «Аль-Иттихаде», в котором теперь будут играть Карим Бензема и Н’Голо Канте. Мунтари провёл всего 18 встреч и затем уехал из саудовской лиги. Некоторое время Салли пробыл свободным агентом, а в 2017-м заключил соглашение с итальянской «Пескарой». Через год попробовал себя в «Депортиво», а затем в «Альбасете», после чего закончил с футболом.

Ангелос Харистеас («Аль-Наср», 2013)

Ангелос Харистеас Фото: Michael Steele/Getty Images

Чемпион Европы 2004 года в составе сборной Греции ездил в «Аль-Наср» до всемирной известности клуба. В июле 2012-го он стал свободным агентом и спустя полгода заключил контракт с командой из Саудовской Аравии. За полгода он провёл всего семь матчей и забил один гол, а после завершил карьеру. Харистеаса болельщики больше помнят в качестве игрока сборной: за Грецию он провёл 88 игр. Для сравнения: наибольшее количество встреч за один клуб у Ангелоса было в «Арисе» (1997-2002, 87 матчей).

Себастьян Джовинко («Аль-Хиляль», 2019-2021)

Себастьян Джовинко Фото: Simon Holmes/Getty Images

Итальянский полузащитник по прозвищу Атомный Муравей долгое время цеплялся за шансы в родном «Ювентусе». Но в 2015-м покинул клуб и переехал в МЛС. В составе «Торонто» он стал настоящим лидером, выиграв с командой чемпионат в 2017 году. А в 2019-м Джовинко отправился осваивать новый рынок – Саудовскую Аравию. Его позвал «Аль-Хиляль». В саудовской лиге Себастьян провёл два года, не выиграл с командой ни одного трофея и не стал подписывать новый контракт в 2021-м. А уже через год завершил игровую карьеру, напоследок заглянув в «Сампдорию».

Вильфрид Бони («Аль-Иттихад», 2020)

Вильфрид Бони Фото: Simon Holmes/Getty Images

На старте карьеры ивуариец подавал надежды, выступая за «Витесс» и «Суонси». В 2015 году Бони приобрёл «Манчестер Сити», но закрепиться в топ-клубе у форварда не получилось. После попыток набрать форму в «Сток Сити» и «Суонси» Вильфрид сдался и уехал на заработки на Ближний Восток. Сначала он играл за катарский «Аль-Араби», а в 2020-м перебрался в саудовский «Аль-Иттихад». В обоих клубах Бони надолго не задерживался. За «Аль-Иттихад» он провёл всего 10 матчей. С февраля же по апрель 2023 года ивуариец выступал в чемпионате… Боливии. Вот такая удивительная судьба у Бони!

Мбарк Буссуфа («Аль-Шабаб», 2019)

Мбарк Буссуфа Фото: twitter.com/AlShababSaudiFC

Российским болельщикам Буссуфа запомнился по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив». Марокканец провёл пять неплохих лет в РПЛ, выиграв Кубок России и две бронзы чемпионата. После «Локо», в 2016-м, Буссуфа ненадолго заглянул в бельгийский «Гент», а затем отправился на Ближний Восток. Мбарк поиграл в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре. В саудовской лиге полузащитник выступал за «Аль-Шабаб». В 2019-м он провёл всего 13 матчей, после чего перебрался в катарский «Ас-Сайлия». А в 2020 году Буссуфа завершил карьеру.

Антониу Эдер («Аль-Раед», 2021-2022)

Эдер Фото: Al-Raed

Чемпион Европы и автор «золотого» гола «Локомотива» в 2018 году. Проведя четыре года в России, португалец решился на переезд в Саудовскую Аравию. В 2021-м Эдер подписал контракт со скромным «Аль-Раедом». За один сезон он забил шесть голов в 22 матчах, а его команда заняла седьмое место в лиге. В итоге в 2022 году Эдер завершил карьеру в Саудовской Аравии. Интересно, что наибольшее количество матчей на клубном уровне он провёл за «Локомотив» — 117.

Ахмед Муса («Аль-Наср» 2018-2020)

Ахмед Муса Фото: Al Nassr

Нигерийский форвард на протяжении нескольких лет терзал обороны клубов РПЛ за ЦСКА. В 2016-м Муса переехал из России в Англию: за € 19,5 млн его приобрёл чемпион АПЛ – «Лестер». Но в сильнейшей лиге мира у Ахмеда не задалось. В 2018 году его отправили на полгода в аренду в ЦСКА, а затем продали в саудовский «Аль-Наср». Вместе с этой командой в 2019-м он выиграл чемпионат, будучи игроком основы. Но уже через год Муса покинул команду. Сейчас нигериец выступает за турецкий «Сивасспор». Вы удивитесь, но Ахмеду всего 30 лет. Ещё играть и играть!