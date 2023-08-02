«У арбитра не сердце, а мусорный бак». Помните самое драматичное удаление Буффона в ЛЧ?

Про карьеру Джанлуиджи Буффона можно снимать кино, полное драматизма. А может, и сериал. Рядом с победой в финале чемпионата мира стоят три проигранных финала в Лиге чемпионов, там же есть несыгранный последний аккорд на ЧМ-2018 и самое громкое удаление в ЛЧ, которое СМИ назвали тогда «кражей века».

Апрель 2018-го. «Ювентус» в 1/4 финала попал на «Реал», и эта встреча невольно вызывала флешбэки финала Лиги чемпионов, который годом ранее состоялся в Кардиффе. Там выиграл испанский клуб.

В первом матче в Турине уже на третьей минуте идеи хозяев дали сбой – в ворота Буффона после удара Криштиану Роналду залетел мяч, который попал к португальцу после удачно разыгранной комбинации между Иско, Марсело и Каримом Бензема. Лидеры «Юве» запаниковали – гол был быстрым, неожиданным и как будто говорящим, что интриги в этом матче не будет. Так и вышло: итальянцы не использовали слабые места «Реала», да и в принципе целый час играли по плану, который перестал работать после третьей минуты. Как итог – три безответных мяча и минимальный шанс на выход в полуфинал.

После матча Аллегри признал, что играть против лучших в мире тяжело, но «Ювентус» встанет на ноги к ответной игре.

Массимилиано Аллегри главный тренер «Ювентуса» «Я понимаю разочарование. Оно справедливо. Но я боюсь упрекать команду, которая боролась, играя против лучших в мире. И в спорте, и в жизни одни оказываются лучше других. Им аплодируют. А другим остаётся лишь работать, чтобы стать сильнее. Теперь мы должны быстро встать на ноги. В первые 15 минут второго тайма финала мы психологически страдали и просто сдались в какой-то момент, а «Реал» смог следом за вторым мячом отправить в наши ворота и третий. Теперь мы намерены доигрывать все эпизоды до конца. Наша цель — играть на одном уровне с «Реалом» и взять верх».

В то, что «Ювентус» сможет отыграться, верили мало. В СМИ писали о «Реале» в полуфинале как о свершившемся факте. Говорили, что «Юве» даже не стоит надеяться на чудо, а матч в Мадриде будет сущей формальностью. Забить больше трёх и не пропустить – после первой встречи звучало как фантастика.

Но «Юве» вышел, чтобы разрушить сомнения скептиков. Уже на второй минуте Марио Манджукич открыл счёт, через 35-й минут он же забил второй. На 60-й Кейлор Навас нелепо выронил мяч в своей вратарской после стандартной подачи с фланга, что позволило «Ювентусу» приблизиться к тому самому чуду, в которое не верил никто, кроме них. До выхода в полуфинал не хватало ещё одного мяча, и команда Аллегри спокойно ждала овертайма – видимо, надеясь решить исход путёвки в полуфинал уже там или в серии пенальти, где с Буффоном в воротах можно было биться. И в этом была их ключевая ошибка, потому что такая тактика не работает с «Реалом», привыкшим в такие моменты закапывать соперника. На третьей добавленной минуте хозяева наказали «Юве» за досрочный перевод игры в овертайм.

Джанлуиджи Буффон Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Тони Кроос забросил мяч на Роналду, тот скинул его назад на набегавшего Лукаса Васкеса, и в тот момент, когда он уже приготовился расстреливать ворота Буффона, на него сзади налетел Мехди Бенатиа. Арбитр Майкл Оливер принял одновременно смелое и правильное решение, указав на «точку». На него налетели футболисты «Ювентуса» почти всем составом, пытаясь оспорить пенальти. Эмоциональнее всех среди них был Буффон. Но Оливер не сломался под прессингом игроков итальянской команды – более того, он показал красную карточку кричащему Джиджи за мощные наезды. На замену разъярённому Буффону вышел Войцех Щенсны, который не смог отразить удар Роналду. Дело не в поляке – такой удар невозможно отразить, и вряд ли бы даже Буффон разобрался в этой ситуации.

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В итоге матч закончился настоящей драмой – «Юве» упустил шансы на полуфинал, хотя до этой 93-й минуты совершил невероятный камбэк. Буффона после было не остановить – вратарь очень эмоционально отреагировал на решение арбитра, произнеся фразу, которая тут же влетела в историю футбола.

Джанлуиджи Буффон экс-вратарь «Ювентуса» «Это и на 10 процентов не пенальти. Я знаю, что арбитр видел. Момент был неясный. Сомнительный момент на 93-й минуте, когда в первом матче у нас был очевидный пенальти. Нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент! Команда отдала все силы, и один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом. У тебя (арбитра Оливера) в груди, должно быть, не сердце, а мусорный бак. Кроме того, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды. Если у вас есть цинизм, чтобы назначить такой пенальти на 93-й минуте, вы не человек, вы — животное».

Буффона критиковали за столь эмоциональную реакцию. Оливера – осуждали за решение, которое он принял. Кто-то даже отредактировал его страничку в Википедии: «Оливер наиболее известен тем, что получил взятку от Флорентино Переса за назначение пенальти в пользу «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Кьеллини прямо предположил, что арбитру заплатили. СМИ писали про великое воровство, каталонские медиа иронизировали, что «Реал» получил выход в полуфинал «в своём стиле – благодаря сомнительному пенальти на третьей добавленной минуте».

Спустя пару дней после матча, когда эмоции подутихли, у Буффона спросили, готов ли он извиниться перед рефери за такую жёсткую реакцию. Итальянец отказался.

«Я уверен, что у Оливера в будущем будет отличная карьера, но он слишком молод, чтобы судить такой матч, – сказал Джиджи. – К сожалению, этот молодой человек оказался в ситуации, которая была слишком сложной, слишком искажённой и слишком серьёзной, чтобы он мог с ней справиться. Даже если бы я был слишком резким, я сказал то, что думал. Он не должен был давать тот пенальти. Более опытный арбитр не дал бы свисток и решил не становиться главным героем матча».

Майкл Оливер Фото: Julian Finney/Getty Images

Жизнь арбитра и его жены превратилась в ад: в их дом постоянно стучали незнакомцы, выкрикивая оскорбления, им обоим писали письма с угрозами расправы. Оливера поддерживали, но всё это меркло на фоне происходящего безумия, заполнившего его жизнь.

«Это были странные дни, – признавался он после. – Но было приятно, что так много людей очень хотели меня поддержать. Это значило для меня очень многое. Ко мне подходили на улице, я получал сообщения со словами поддержки. Это приятно».

УЕФА инициировал расследование из-за оскорблений, которые вырвались у вратаря после того матча, и в результате принял решение, что Буффон будет дисквалифицирован на три еврокубковых матча. В мае того же года итальянец всё же извинился.

«Если бы я снова увидел рефери, я бы обнял его и сказал, что ему нужно было больше времени уделять этому решению, — сказал Буффон. – С чувствами, эмоциями и разочарованием в ситуации я вёл себя необычно для себя. После того матча я перешёл границы, говоря о судье, и приношу за это извинения».