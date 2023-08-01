Россия рухнула на 25-е место в таблице коэффициентов. Но может подняться, несмотря на бан

Следить за рейтингом России в еврокубках – странное занятие. Непонятно, когда получится вернуться к международному футболу. Однако, будь это через год, два или десять, хочется понимать, с чем придётся столкнуться.

Ещё пару месяцев назад Россия была на 18-й строчке, а этим летом переместилась на 22-е место. Актуальный рейтинг учитывает только последние пять сезонов, так что в июне все страны потеряли очки за сезон-2018/2019. У России тогда был неплохой результат – пять наших клубов набрали 7,583 балла. «Уфа» вылетела из еврокубков, не добравшись до групповой стадии Лиги Европы, но «Зенит» и «Краснодар» дошли до 1/8 финала этого турнира.

На 22-м месте Россия продержалась недолго. Европейские клубы начали набирать очки в отборочных матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Достаточно быстро обогнала Польша, и Россия стала 23-й в таблице. А по итогам последней недели опустилась на 25-ю строчку – обошли Румыния и Кипр. У последних все четыре клуба одержали по победе практически одновременно. У румын тоже выдалась хорошая неделя – три победы и одна ничья.

Россия рухнула на 25-е место в таблице коэффициентов

Полная таблица коэффициентов УЕФА.

С большой вероятностью Россия откатится на 26-е место уже на этой неделе. Для этого четыре венгерских клуба должны набрать две победы (либо одну победу и две ничьих, либо четыре ничьих). Похоже, что по ходу сезона Россия опустится примерно на 29-е место. И весь вопрос в том, начислят ли снова 4,333 очка? Опасения на этот счёт уже возникали.

В мае 2022 года стало известно, что российские клубы не сыграют в еврокубках в сезоне-2022/2023. Тогда же официальный сайт УЕФА сообщил, что вместо этого будет начислен минимальный рейтинг, который был у России за последние пять лет – те самые 4,333 балла. Правда, в феврале 2023 года поднялась волна возмущения из-за отсутствия обещанного рейтинга. В УЕФА ответили, что очки будут начислены только по окончании сезона. Так оно и случилось. Сейчас на сайте УЕФА рейтинг России за сезон-2022/2023 – 4,333 балла.

В изначальном заявлении УЕФА говорилось, что этот рейтинг присвоят России именно за сезон-2022/2023. Информации о следующих годах не было. УЕФА не ответил на запрос «Чемпионата» по этому поводу, но, похоже, что снова будет начислен тот же рейтинг. Ничего не изменилось, чтобы реакция УФЕА теперь была другой. Эти 4,333 очка по окончании сезона позволят России вернуться с примерно 29-й позиции куда-то в район той же 25-й строчки. Может быть, чуть выше – зависит от того, как себя проявят конкуренты.

Правда, разница между этими позициями практически отсутствует. И 25-я, и 29-я страна в рейтинге делегирует одну команду в Лигу чемпионов (в первый квалификационный раунд) и ещё три команды в Лигу конференций. Разница лишь в том, что 29-я страна может отправить одну из команд в ЛК на один отборочный раунд раньше.

Это всё расклад на заявку на евросезон-2025/2026 (представительство определяется на основе рейтинга за сезоны с 2019/2020 по 2023/2024). При лучшем для России сценарии, если уже через год позволят заявиться на евросезон-2024/2025, то РПЛ будет делегировать клубы, как 18-я лига. Тут тоже одна команда в ЛЧ и три – в ЛК, но чуть более поздние стадии. Чемпион может отправиться не в первый, а во второй квалификационный раунд ЛЧ. Другие три команды стартуют в ЛК не с первого и второго раунда отбора, а со второго и третьего.