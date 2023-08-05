Гвардиола — главный страх Артеты! У тренера «Арсенала» ужасная статистика игр с учителем

В воскресенье, 6 августа, «Манчестер Сити» и «Арсенал» откроют английский сезон матчем за национальный Суперкубок. В последний раз такое случалось девять лет назад. Тогда «Арсенал» разгромил «Сити» со счётом 3:0. Однако с приходом Пепа Гвардиолы «горожане» почти не проигрывают «канонирам». Одно из редких поражений случилось в 2020 году, когда «Арсенал» уже возглавил бывший помощник Хосепа – Микель Артета. Но в целом у «пушкарей» плачевная статистика встреч с «Сити». Получится у Артеты повторно обыграть учителя? А пока вспомним первую победу.

Летом 2016 года Артета завершил карьеру и сразу пришёл в «Манчестер Сити» вместе с Гвардиолой. Новый тренер «горожан» позвал соотечественника в свой штаб. На протяжении трёх лет Артета находился в постоянном контакте с Пепом, впитывая всю информацию от босса. Но и сам Микель ощутимо помогал Гвардиоле: например, проводил индивидуальные беседы с футболистами или подменял главного на тренировках. Пеп ценил Артету, но изначально понимал, что «Сити» — не его любимый клуб. Экс-игрок «Арсенала» мечтал возглавить «канониров».

«Артета – болельщик «Арсенала», он был там капитаном. Он любит этот клуб. Я помню, что, когда мы [«Манчестер Сити»] забивали голы, он много прыгал, за исключением тех случаев, когда мы забивали одной команде. Тогда он просто сидел на месте. Этой командой был «Арсенал», — отмечал Гвардиола в 2023 году. В итоге в декабре 2019-го Микель возглавил лондонцев, запустив возрождение «Арсенала». Примечательно, что в последнем матче до назначения Артеты «канониры» разгромно уступили дома «Сити» — 0:3.

Несмотря на то что под руководством Микеля «Арсенал» выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также клуб вернулся на лидирующие позиции в лиге, «Сити» остаётся для них самым сложным соперником. Гвардиола и Артета провели девять очных матчей, в которых «Сити» одержал восемь побед! «Арсенал» оказался сильнее всего раз – в полуфинале Кубка Англии — 2019/2020. А затем в финале обыграл «Челси», принеся Артете первый титул в качестве главного тренера.

Микель Артета с Кубком Англии Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Арсенал» завершил сезон АПЛ-2019/2020 на восьмом месте. Удручающий результат. Последней надеждой на еврокубки оставался Кубок. Артета только начал строительство команды, отодвигал от основы ненужных игроков, пытался внедрить свою систему. Конечно, это было сопряжено с трудностями. Не все футболисты соответствовали стандартам Артеты, а кто-то и — вовсе уровню «Арсенала». Также находились капризные лидеры — например, Пьер-Эмерик Обамеянг. Но даже с такими проблемами «Арсенал» забрал трофей.

Перед полуфиналом с «Сити» вряд ли многие поставили бы на «канониров». Тем не менее уже на 19-й минуте «Арсенал» открыл счёт. Николя Пепе навесил с правого фланга, а Обамеянг замкнул подачу, дотянувшись до мяча ногой в падении. Характер матча стал ещё более радикальным. «Сити» бесконечно атаковал и бил по воротам, «Арсенал» же расположился в позиционной обороне и убегал в редкие контратаки. И тактика сработала! «Канониры» не только не пропустили, но ещё и забили второй! На 71-й минуте Обамеянг убежал от защиты «Сити», вышел один на один с Эдерсоном и прошил его.

Микель Артета и Хосеп Гвардиола Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Арсенал» одержал победу над «Сити» во втором очном матче после назначения Артеты. Интересно, что месяцем ранее команды встречались в рамках АПЛ, и «Сити» вынес лондонцев со счётом 3:0. Артета учёл ошибки, плюс в той встрече в начале второго тайма удалили защитника Давида Луиса. Несомненно, «Арсеналу» подыграла и удача. Но Артета показал себя достаточно зрело во встрече с учителем, отойдя от своих догм, не побоявшись сыграть от обороны.

После матча Гвардиола отмечал, что второй тайм «Сити» провёл агрессивнее, чем первый. И именно отсутствие желания на протяжении всех 90 минут стало причиной поражения: «Вы можете потерпеть поражение, но я огорчён тем, как мы играли в первом тайме. Вот почему мы проиграли. Если бы мы играли так же, как во втором тайме, с агрессией и желанием победить, возможно, всё было бы иначе. Футболисты «Сити» способны на многое, но в первом тайме мы этого не показали, мы не были готовы».

В свою очередь, Артета был счастлив. За несколько дней до победы над «Сити» «Арсенал» обыграл ещё и «Ливерпуль». Микель отметил это в своём послематчевом комментарии: «Мы очень довольны тем, что произошло за последние четыре или пять дней. Обыграть, возможно, две лучшие команды Европы — это самое приятное, что можно сделать. Нужно отдать должное игрокам за то, что они делают, за их выступления. За то, какой уровень борьбы они показывают».

Интересно, что, победив в финале Кубка «Челси», Артета стал первым человеком в истории «Арсенала», выигравшим титул как в качестве игрока, так и тренера. Крутости ситуации добавляет тот факт, что сделали это «канониры» в разгар пандемии коронавируса, подняв моральный дух болельщикам.

Хосеп Гвардиола с Кубком АПЛ Фото: Michael Regan/Getty Images

Однако после июня 2020 года «Арсенал» больше ни разу не смог обыграть «Сити». Восемь матчей – восемь поражений. Самое обидное – в апреле 2023-го. У «Арсенала» оставались шансы побороться за золото АПЛ в случае победы над «Сити». Но команда Гвардиолы раскатала на родном «Этихаде» лондонцев со счётом 4:1, сняв почти все вопросы о судьбе золота. «Сити» в итоге забрал титул, но в новый сезон «Арсенал» входит более мощной командой. Сказывается не только бесценный опыт, заработанный в прошлом чемпионате, но и топ-трансферы. В «Арсенал» пришли: защитник Юрриен Тимбер («Аякс», € 40 млн), полузащитники Кай Хаверц («Челси», € 75 млн) и Деклан Райс («Вест Хэм», € 116,6 млн). Солидная компания. Помогут ли новички Артете обыграть Гвардиолу во второй раз и принести «Арсеналу» третий трофей под руководством испанца?

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