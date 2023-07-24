У «Арсенала» самый дорогой состав мира. Как расположить новичков и скинуть «Сити» с трона?

Если бы АПЛ возобновлялась в ближайшие дни, «Арсенал» мог бы уверенно считаться главным претендентом на мощный старт. Покупки Деклана Райса и Юрриена Тимбера официально подтверждены, футболисты присоединились к Каю Хаверцу в качестве новичков «канониров». Траты лондонцев приблизились к € 230 млн – внушительное усиление на трёх игроков для команды, лидировавшей в АПЛ на протяжении большей части прошлого сезона.

Но с уходом Гранита Джаки, неопределённостью с будущим Томаса Парти и недостатком глубины нападения «Арсеналу», возможно, предстоит глобальная перестройка. Чего ожидать от главного оппонента «Манчестер Сити» и как будет выглядеть команда после интеграции новичков? Сейчас разберёмся.

Гибкость в построении атак из глубины

Аспект тактики, который вряд ли значительно изменится, – это оборонительный фундамент, на котором строится игра «Арсенала». Аарон Рамсдейл и Вильям Салиба подписали новое контракты. Пара обещает стать костяком обороны на этот и последующие сезоны, если клубу удастся оградить француза от интереса «Реала» и «ПСЖ». К этой же категории можно отнести Габриэла Магальянса. Бразильца хвалят не так часто, но он был одним из лучших центральных защитников АПЛ-2022/2023.

Эти трое нереально важны для системы Микеля Артеты. С Рамсдейлом, Салиба и Габриэлом у «Арсенала» были темп, техника и физическая мощь для игры с высокой линией обороны. «Канониры» загоняли оппонентов в финальную треть мощным прессингом, а центрбеки, поднимающиеся почти к центральной линии, эффективно подчищали на своей половине. В марте Салиба и Такэхиро Томиясу получили травмы и выбыли до конца сезона, а игра обороны лондонцев потеряла в организации: футболисты ротации не смогли полноценно заменить основных.

Только что «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» Фото: Michael Regan/Getty Images

Возвращение Вильяма должно разрешить оборонительные проблемы весны, как и приход Юрриена Тимбера. Универсальный нидерландец расширит возможности середины обороны, где, помимо него и основной пары, будут доступны Якуб Кивёр, Бен Уайт и Роб Холдинг. Последний имеет свойство показывать хорошую игру в ситуации, когда клубу больше не на кого положиться. Самое интригующее в приходе Тимбера – это новые возможности Артеты в построении атак из глубины.

В прошлом сезоне «Арсенал» переключался между 2-3-5 и 3-2-5 при владении мячом. В одних матчах Бен Уайт был вспомогательным центральным защитником, оттягиваясь вглубь, чтобы обеспечить дополнительную страховку от контратак. В других он поддерживал Букайо Саку на правом фланге и даже оказывался выше по полю.

Букайо Сака и Бен Уайт Фото: Alex Pantling/Getty Images

Более постоянный вариант на противоположном фланге предлагал Александр Зинченко – по крайней мере, когда был здоров. Без мяча украинец исполнял профильную функцию ложного фулбэка, а во владении становился полноценным полузащитником. Неудивительно, что, когда бывший игрок «Сити» получил травму, «Арсенал» мощно просел в продвижении мяча.

По информации CBS, в клубе рассчитывают сделать из Тимбера игрока похожего типа, но справа. Примерно это мы уже увидели в товарищеском матче с командой звёзд МЛС. Ещё бывший игрок «Аякса» добавит лондонцам в созидании. В прошлом сезоне Эредивизии никто не выполнил больше передач в финальную треть, чем Тимбер. Он же совершил больше всего пасов вперёд среди защитников. Ещё Юрриен вошёл в топ-15 игроков обороны по продвижению в финальную треть поля с мячом – мощно для футболиста, действовавшего преимущественно на позиции центрального защитника.

Юрриен Тимбер Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Одна из интриг предсезонки – будет ли Артета использовать Тимбера в стиле Джона Стоунза в «Манчестер Сити»: в прошлом сезоне англичанин регулярно поднимался в полузащиту. В матче со звёздами МЛС мы тоже это видели. Вообще, «Арсенал» может скопировать ход «МС», у которых в обороне действовали четыре номинально центральных защитника. Кивёр выглядел многообещающе слева, Уайт уже привык играть справа, на обоих флангах может выйти Томиясу – в такой конфигурации продвижения мяча можно ожидать от любого игрока в линии.

Чего нет ни в одной из этих систем – так это защитника, летающего по бровке. Киран Тирни – один из немногих игроков, подписанных за большие деньги ещё до прихода Артеты, которые все ещё остаются на «Эмирейтс». В прошлом сезоне шотландец с трудом адаптировался к системе испанца, и его будущее в клубе под большим вопросом.

Центр поля

Зона, в которую «Арсенал» вложился мощнее всего. Это неудивительно: если в прошлом сезоне и было очевидное пространство для апгрейда, то на позиции левой «восьмёрки». В этой роли неожиданно для многих выступал Джака – и очень неплохо, с учётом сомнений тренера в его компетенциях. Швейцарец даже забил восемь мячей в чемпионате, обновив личный рекорд, – неплохой показатель для перепрофилировавшегося опорника. Но если взглянуть на карту касаний швейцарца (Гранит оказывался с мячом почти на каждом квадратном метре левого фланга и нередко заходил в штрафную), становится ясно: на место экс-капитана просится футболист с большим атакующим потенциалом.

Кай Хаверц Фото: Alex Grimm/Getty Images

И апгрейд нашёлся – в лице Кая Хаверца из «Челси». В Германии он зажигал ближе к средней линии, после переезда в Англию вынужденно выходил в нападении, но Артета видит в немце именно хавбека. Кай добавит голевой угрозы, хотя ему точно понадобится время на притирку: его предшественник отлично чувствовал пространство и располагался оптимально для приёма мяча в опасных зонах.

Ещё один новый человек в полузащите «Арсенала» – Деклан Райс – должен стать лидером команды на годы вперёд. Англичанин – один из самых перспективных опорников Европы, а его возраст (24 года) и потраченные на него средства (€ 110 млн, клубный рекорд) повышают ожидания до предела. Возможно, пока он уступает в качестве паса Томасу Парти, но во всех остальных скиллах англичанин как минимум не хуже. А навыки отбора и продвижения с мячом у экс-капитана «Вест Хэма» даже круче.

Хаверц, Райс и Мартин Эдегор – трио полузащитников, которое сможет доминировать в матче почти с любым соперником по АПЛ. Что Артета придумает ко встречам с оппонентами с равной по классу серединой, покажут предсезонка и стартовый отрезок чемпионата. Самый очевидный ответ – Парти будет играть вместо Хаверца, а «Арсенал» перейдёт на более оборонительную формацию. Но это лишь на бумаге. Бывает, что сезон подталкивает к неожиданным решениям.

Да и есть нюанс: к 30-летнему ганцу присматриваются «Ювентус» и саудовские «Аль-Ахли» с «Аль-Халидж». Если «Арсенал» отпустит Парти, то только за приличную сумму, на которую можно подыскать замену. Не стоит забывать про ветерана Жоржиньо – итальянец неплохо влился в состав после прихода в январе и ярко показал себя в матчах с топ-соперниками. Правда, он игрок с совсем специфической функцией: в первую очередь задаёт темп, и над его применением Микелю придётся поломать голову.

Микель Артета Фото: Michael Regan/Getty Images

Ещё один позабытый персонаж – 23-летний португалец Фабиу Виейра, пришедший прошлым летом из «Порту» за € 35 млн. Атакующий полузащитник видится логичной альтернативой Эдегору или Хаверцу на позиции одной из «восьмёрок», но дебютный сезон в Англии совсем не убедил. Португалец провёл меньше 500 минут в АПЛ.

Нападение и глубина состава

Трио форвардов, Сака – Габриэл Жезус – Габриэл Мартинелли, наведёт шороху. Но, как и в средней линии, основным исполнителям не хватает достойной альтернативы. В прошлом сезоне, например, ни один из крайних нападающих «Сити» не выходил в старте более чем в 24 из 38 матчей АПЛ.

Максимум времени на поле получил Бернарду Силва, на счету которого 2205 игровых минут. Эрлинг Холанд почти всегда был в основе, но состав его напарников по нападению менялся как от матча к матчу, так и по ходу встреч. В «Арсенале» всё по-другому: Мартинелли набрал 2789 минут, а Сака – 3181. Неудивительно, что к концу кампании Букайо сдал – огромная нагрузка на 21-летнего англичанина не могла не сказаться.

Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус Фото: David Price/Getty Images

Можно списать частую ротацию «Сити» на необходимость выставлять сильный состав на ЛЧ («Арсеналу» в Лиге Европы должно было проще), но «МС» обошёл лондонцев именно в концовке. Хосеп Гвардиола гнался за историческим треблом, когда Артета сосредоточился только на АПЛ.

У Микеля есть варианты – вопрос, как часто он будет их использовать. Леандро Троссард отлично показал себя после перехода из «Брайтона» в середине прошлого сезона: в среднем бельгиец отдавал по ассисту почти каждые 90 минут. Комфортнее всего 28-летний футболист чувствует себя слева, но может использоваться и в качестве «ложной девятки».

Леандро Троссард Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В период отсутствия Жезуса после травмы на ЧМ его место в составе занял Эдди Нкетиа. Но воспитанник клуба – типичный центрфорвард, тяготеющий к штрафной. Неясно, рассчитывает ли Артета на услуги Фоларина Балогуна, который провёл прошлый сезон в «Реймсе» и стал одним из лучших бомбардиров Лиги 1 (21 гол в 17 встречах). Пока наиболее вероятным вариантом кажется продажа одного из молодых страйкеров.

Слева у «Арсенала» достаточно альтернатив Мартинелли: Рейсс Нелсон подписал новый четырёхлетний контракт, а Эмилю Смит-Роу сообщили, что летом его не отпустят. Англичанин в том числе из-за травмы провёл блёклый сезон, но в клубе рассчитывают на воспитанника, способного сыграть как слева, так и ближе к центру.

Тренировка «Арсенала» в Турине Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Главный вопрос – сможет ли «Арсенал» снять нагрузку с Саки? Можно выйти на рынок, но варианты есть и внутри: Жезус играл на фланге в «Сити», а в центре его способны подменить Троссард, Нкетиа и даже Хаверц. Такой размен не выглядит идеальным и скорее ослабит обе позиции, но Букайо точно потребуется перерыв.

Если лондонцы и совершат четвёртую покупку (при условии, что никому из текущих игроков не понадобится замена), то, скорее всего, это будет усиление на правый фланг атаки. Поиск обещает стать непростым: Артета не большой фанат ротации, а любой потенциальный новичок будет знать, что на его позиции есть однозначный фаворит.

«Арсенал» в сезоне-2023/2024

Остаётся ждать поздних матчей предсезонки, чтобы узнать, как Артета видит игру «Арсенала» в предстоящей кампании. Хватит ли текущих трансферов для сокращения отставания от «Манчестер Сити» и успешного евросезона – покажет только время.