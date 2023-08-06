Нелепейший автогол помог Игнашевичу! «Балтика» победила в РПЛ впервые за 25 лет

Матч 3-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Факелом» был особенным. Эта игра стала для Калининграда первой в высшей лиге за 25 лет — в последней встрече в 1998-м в этот город приезжал «Зенит» и проиграл. Также нас ожидало тренерское противостояние Сергея Игнашевича и Вадима Евсеева, бывших партнёров по «Локомотиву» и сборной России.

«Балтика» на правах хозяев сразу же завладела преимуществом и даже забила быстрый гол. Правда, логичным его назвать сложно — скорее, нелепым. Василий Черов после безобидного удара соперника головой подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

За «Факел» в этом противостоянии в первую очередь говорил опыт — в прошлом сезоне команда уже выступала в РПЛ. И, как кажется, именно этот опыт помог быстро сравнять счёт. «Балтика» так увлеклась атакой, что забыла про оборону и допустила провал, которым соперник моментально воспользовался. Забивший автогол Черов исправился и вырезал подачу на Вячеслава Якимова, а тот без какого-либо сопротивления замкнул головой. 1:1 на 14-й минуте!

Быстрого воздействия гола на игру не случилось. «Балтика» всё так же играла первым номером, «Факел» всё так же изредка контратаковал. Картина изменилась ближе к 30-й минуте, когда у хозяев стало поменьше сил. «Факел» забрал преимущество и осадил ворота соперника в излюбленном стиле: через подачи и стандарты. И, хоть в дальнейшем игра и выравнялась, явных моментов недоставало. Так что нет ничего удивительного, что голов до перерыва больше не было.

«Балтика» — «Факел» Фото: t.me/fc_baltika

Перед вторым таймом оба тренера сделали по замене, но сработал именно ход Игнашевича. Тамерлан Мусаев, получивший перед матчем приз «Красавчик сезона» от «Чемпионата» за прошлый розыгрыш Первой лиги, после классного розыгрыша реализовал выход один на один.

Пропускать сразу после перерыва «Факел» явно не планировал, но такое развитие событий обрекло команду Евсеева на игру, которую она вряд ли хотела. Воронежцам пришлось действовать первым номером и концентрироваться на голе. И даже моменты были, но время шло, а забить никак не удавалось.

На последних минутах «Факел» хотел организовать навал, но ничего не получилось, потому что «Балтика» проявила себя на удивление зрело и спокойно. Какое-то время воронежцы даже не могли выйти на чужую половину поля, потому что соперник включил то же оружие, что и в игре со «Спартаком», — высокий прессинг. «Балтика» в таких обстоятельствах не забывала и о своих атаках. Кажется, даже традиционно хладнокровный Игнашевич переживал сильнее, чем футболисты!

В итоге возвращение Калининграда в РПЛ получилось триумфальным. Для «Балтики» нет неважных очков, но на глобальное ощущение от сезона этот результат едва ли влияет. Что за команду Игнашевича, что за «Факел» по-прежнему тревожно в контексте борьбы за выживание.