Новая сенсация команды Бояринцева! Игра пяткой в голевой атаке с «Торпедо» – огонь. Видео

Заключительный матч субботней программы 4-го тура Мелбет Первой лиги принёс сенсационный результат. «Торпедо», которое ставит перед собой самые серьёзные задачи, уступило в Москве «Соколу».

«Торпедо» входило в новый сезон в статусе одного из главных, если не главных претендентов на повышение в классе. Руководители клуба чётко дали понять, что цель команды — моментальное возвращение в РПЛ. В первых двух турах слова с делом не расходились. Автозаводцы обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0), а затем дожали «Химки» (2:1), с которыми ещё в прошлом сезоне выступали в РПЛ. После этого последовала ничья с «Черноморцем» (1:1), но московский клуб сохранил место в группе лидеров.

На этот раз в гости к «Торпедо» приехал «Сокол». Саратовский клуб сейчас тренирует Денис Бояринцев. Да-да, тот самый, что в своё время бегал за «Спартак». А последние годы игровой карьеры провёл именно в «Торпедо». В 1-м туре «Сокол» с треском проиграл «Родине» (0:4), но после этого справился с «Шинником» (3:2) и хабаровским СКА (1:0). Шесть очков после трёх туров — неплохой результат.

Автозаводцы ещё на прошлой неделе приобрели двух крепких новичков. И Дмитрий Полоз, и Георгий Гонгадзе в прошлом сезоне играли в РПЛ, а теперь решились на переход в статусный клуб Первой лиги. Гонгадзе, к слову, стал лучшим бомбардиром «Факела», однако покинул Воронеж, поскольку не договорился о финансовой стороне контракта. Георгий вышел в основе на матч с «Соколом», в результате чего 40-летний Игорь Лебеденко присел на лавку.

В первом тайме «Торпедо» заметно чаще владел мячом, но хозяевам не хватало конкретики в завершающей стадии. Очень активно, хотя временами и сумбурно действовал Гонгадзе. Казалось, что рано или поздно гости дрогнут. Но на деле всё получилось иначе. На 75-й минуте команда Дениса Бояринцева прекрасно разыграла стандарт и забила, как выяснилось позднее, победный мяч. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин вытащил мяч после зрячего удара пяткой Никиты Козловского, а на добивании первым оказался Владислав Морозов. 22-летний полузащитник оформил первый гол в сезоне и сделал это через восемь минут после выхода на замену.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Торпедо» превзошло соперника по владению мячом и количеству угловых, однако выжать из этого хотя бы один гол не получилось. Как итог — первое поражение команды Клотета в сезоне-2023/24. А «Сокол» набрал уже девять очков и обошёл «Торпедо» в таблице. По итогам субботней программы тура в Первой лиге сразу три лидера: «Акрон», «Тюмень» и «Сокол». Правда, у команды из Жигулёвска на один матч меньше. 6 августа команда Евгения Калешина встретится с «Аланией». Звучит очень интригующе!