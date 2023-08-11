Роналду перекрестился во время празднования гола. Хотя в Саудовской Аравии это запрещено

В Саудовской Аравии свои, суровые законы, среди которых есть и запрет на демонстрирование любой другой религии, кроме ислама. Поэтому там нет храмов никаких других конфессий – только мечети. Отчёт FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office – Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании) о правах человека за 2020-й гласит: «Публичное исповедание религии, отличной от ислама, по-прежнему было незаконным, но сокращение присутствия религиозной полиции и разрешение иностранным немусульманским религиозным группам поклоняться в частном порядке улучшили свободу вероисповедания».

При этом власти Саудовской Аравии допускают частную практику религий, отличных от ислама. В страну можно ввозить религиозные тексты (например, Библию), если они предназначены для личного пользования. То есть, грубо говоря, быть христианином на территории Королевства и молиться дома – это ок, а вот заниматься публичным распространением другой религии – это уже незаконно. Всё потому, что по Основному закону о государственном управлении 1992 года, официальной религией страны является ислам, а конституцией — Коран и Сунна. Закон криминализирует «любого, кто прямо или косвенно бросает вызов религии или справедливости короля или наследного принца», а также запрещает «любые попытки поставить под сомнение основы ислама».

Раньше в Саудовской Аравии нельзя было носить крестики и даже ввозить их в страну (то же самое касалось и любых религиозных текстов). Примеры есть: 10 лет назад колумбийского игрока «Аль-Насра» Хуана Пабло Пино арестовали в ТЦ, потому что из-под его футболки виднелась татуировка с изображением Христа. Но сейчас к этому стали относиться проще. И это также демонстрирует отношение к тому, что Криштиану Роналду нередко крестится прямо на поле, что попадает в камеры. Последний раз произошёл пару дней назад во время матча «Аль-Насра» с клубом «Аль-Шорта»: португалец забил, перекрестился и исполнил своё коронное SIIIU.

В Саудовской Аравии, несмотря на все внутренние запреты, почти никто, судя по медиа и социальным сетям, этому не придал особого значения (в отличие от итальянских медиа, которые и обратили на эту ситуацию внимание). В соцсетях есть немногие, кто пишет, что исключений быть не может – закон есть закон, он приехал в страну и должен его соблюдать. Но большинство придерживаются мнения, мол, пусть делает, что хочет, это же Роналду.