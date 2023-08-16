Суперкубок УЕФА никому не нужен. Два варианта, как вернуть к нему интерес

Сегодня, 16 августа, «Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют за Суперкубок УЕФА в Греции на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей). Не исключено, что вы подзабыли о предстоящей вывеске. Интерес к Суперкубку падает с каждым годом. Раньше турнир ассоциировался со стадионом «Луи II» в Монако, дважды там играли российские клубы – ЦСКА и «Зенит». Теперь же Суперкубок меняет место проведения каждый год, а матч воспринимают как полутоварищеский. Какие реформы стоит предпринять УЕФА, чтобы турнир вновь привлекал внимание?

Суперкубок УЕФА придумал голландский журналист

Суперкубок УЕФА – официальный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впервые его провели в 1972 году. Де-факто основатель Суперкубка – журналист голландской газеты De Telegraaf Антон Виткамп. В то время уровень команд из Нидерландов был очень высок: с 1969 по 1973 год Кубок европейских чемпионов неизменно выигрывали голландцы (три раза «Аякс» и один – «Фейеноорд»). Главным игроком Европы считался Йохан Круифф. Этот период называют «золотой» эрой голландского футбола.

Виткамп размышлял, как определить сильнейший клуб Европы. Так как существовало два статусных еврокубка – Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков УЕФА (третий — Кубок УЕФА — только недавно зародился), он предложил очный матч между победителями. Журналист поделился идеей с президентом «Аякса» Япом ван Прагом – тот положительно отреагировал. В итоге Виткамп и Михаэль ван Праг, отец Япа, отправились на встречу с президентом УЕФА Артемио Франки.

Журналист Антон Виткамп – идейный вдохновитель Суперкубка УЕФА Фото: twitter.com

Но организация отказала в официальной поддержке новому турниру, так как обладателя Кубка кубков – «Рейнджерс» – дисквалифицировали на год из-за поведения болельщиков. Однако «Аякс» (действующий победитель КЕЧ) сыграл с шотландцами два неофициальных матча. Первый розыгрыш Суперкубка УЕФА, финансируемый газетой De Telegraaf, завершился победой «Аякса» с общим счётом 6:3.

Первый официальный Суперкубок УЕФА выиграл клуб из СССР…

Год спустя УЕФА согласился провести матч за Суперкубок между «Миланом» и «Аяксом», вновь выигравшим Кубок европейских чемпионов. Однако турнир всё равно не имел официального статуса. Первый «серьёзный» Суперкубок состоялся в 1975-м. Тогда киевское «Динамо» в двухматчевом противостоянии обыграло «Баварию» (3:0). Затем турнир проводили уже каждый год.

«Динамо» (Киев) — обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года Фото: uefa.com

…а из-за другого советского клуба его отменили

Но периодически Суперкубок всё же отменяли. Например, в 1981-м, когда «Ливерпуль» не смог договориться о сроках проведения встречи с тбилисским «Динамо», и в 1985-м – из-за дисквалификации английских команд из еврокубков снова «пострадал» «Ливерпуль». А в 1986-м «Стяуа» и киевское «Динамо» не смогли договориться о проведении встреч в СССР и Румынии: единственную встречу провели на нейтральном поле. Тогда его провели на стадионе «Луи II» в Монако, который через 12 лет станет главным местом проведения матчей за Суперкубок УЕФА.

Стадион «Луи II» Фото: PA Images via Getty Images

Как менялся формат Суперкубка УЕФА

До 1998-го турнир проводили в формате двухматчевого противостояния, команды играли по разу дома и в гостях. Забивший больше мячей по сумме двух встреч признавался победителем. Но с вышеуказанного года Суперкубок реформировали – и превратили в один матч, который игрался в Монако.

В первом обновлённом розыгрыше «Челси» одержал минимальную победу над «Реалом». А после упразднения Кубка обладателей кубков по окончании сезона-1998/1999 матч за Суперкубок УЕФА проводили между победителями Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Формат жив до сих пор: изменилось только место проведения. Если с 1998 по 2012 год играли неизменно в Монако, то затем УЕФА внёс разнообразие. С 2013-го матч принимали: Прага (Чехия), Кардифф (Уэльс), Стамбул (Турция), Тбилиси (Грузия), Тронхейм (Норвегия), Скопье (Северная Македония), Таллин (Эстония), Будапешт (Венгрия), Белфаст (Северная Ирландия) и Хельсинки (Финляндия).

Суперкубок УЕФА — 2023 перенесли из России в Грецию

Казани отдали право на проведение финала в 2023 году, но в итоге матч из России перенесли. Кочевничество не помогало популярности турнира. А иногда и вовсе вредило. Например, в 2018-м в Суперкубке сыграли «Атлетико» и «Реал». Они отправились на 15-тысячную «А. Ле Кок Арену» в Таллине. Такая вместимость явно не рассчитана на схватку двух грандов.

Как сделать Суперкубок УЕФА интереснее – варианты «Чемпионата»

ФИФА реформировала умирающий клубный ЧМ. Обновлённый турнир впервые стартует в 2025-м. Пока сложно оценить эффект, но ожидание нового интригует. Почему бы УЕФА также не реформировать Суперкубок, чтобы привлечь интерес к турниру?

Главное – смена формата. И здесь всё просто: на помощь приходит Лига конференций. Новый еврокубок впервые провели в сезоне-2021/2022. Команду-победителя турнира стоит добавить к триумфаторам ЛЧ и ЛЕ. Таким образом, получится «Финал трёх»:

каждая команда сыграет с каждой (итого – три матча);

если победителя не определяет основное время, то пробиваются пенальти: победитель получает два очка, проигравший – одно;

обладателем Суперкубка станет команда с наибольшим количеством очков.

Суперкубок получит сразу три матча, что увеличит доходы как УЕФА, так и клубов. А если провести турнир на крупном стадионе (хотя бы на 30-35 тысяч зрителей), это увеличит экономическую привлекательность. При новом формате УЕФА продаст ещё больше билетов. Также можно реализовывать пакетную программу на два матча (одного клуба) либо на три встречи (на весь турнир).

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЧ / «СЕВИЛЬЯ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЕ / «ВЕСТ ХЭМ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ЛК Фото: Getty Images

Сейчас победивший в Суперкубке УЕФА клуб получает € 5 млн, а проигравший — € 3 млн. Очевидно, новый формат позволит увеличить и призовой фонд. Представим, что он вырастет до € 10 млн для победителя, € 7 млн – для второго места и € 3 млн – для третьего.

А как уместить Суперкубок в календарь? Варианта два: провести его перед началом евросезона либо уже в даты стартовых туров топ-лиг (но тогда клубам-участникам придётся переносить свои матчи).

Так выглядит трофей Суперкубка Европы Фото: UEFA via Getty Images

Есть альтернативный и вариант. Победители Лиги Европы и Лиги конференций встречаются в первом матче, а затем сильнейший играет в финале с победителем Лиги чемпионов. Данный формат уменьшает нагрузку и облегчает календарь, однако делает более скромным финансовый аспект. Но и такой вариант, как нам кажется, лучше нынешнего.

В XXI веке победители Лиги Европы/Кубка УЕФА побеждали в Суперкубке восемь раз, победители ЛЧ – 15. Обновлённый формат турнира создаст интригу и, возможно, классово разнообразит победителей. А также привлечёт новую аудиторию и позволит всем сторонам больше заработать. И главное – о Суперкубке вновь заговорят.