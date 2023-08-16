Неймар завершил карьеру. Хотя на самом деле он «убил» её гораздо раньше

Можно сколько угодно говорить, что Саудовская Аравия уничтожает рынок и формирует шапито ещё похлеще медиафутбола. Но ведь для игроков переезд в очередной «Аль-Нефтяник» – сознательный выбор. Мог Рубен Невеш в свои 26 укрепить центр «Ливерпуля», у которого Тодд Боули уже отбил двух центральных полузащитников? Наверное, да. Но он честно ответил, что деньги важнее, и перешёл в «Аль-Хиляль». Фанаты АПЛ сожалеют, однако бывшего игрока «Вулверхэмптона» они забудут уже через полгода. Как и Эдуарда Менди. Или Аллана Сент-Максимена.

А вот забудем ли мы Неймара?

В 2000-х и 2010-х футбол существовал при двух королях – Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Первый к дикому количеству голов, ассистов и титулов добавил золото ЧМ с Аргентиной и закрыл абсолютно все гештальты. После такого можно и угореть напоследок в США. Все будут говорить: «Да, вот это крутая пенсия для крутого парня. Ещё и в клубе Дэвида Бекхэма». Роналду в последние годы превратился в Богдана Титомира, но до этого долбил в режиме машины на протяжении минимум 15 лет, став кумиром миллионов людей по всему миру. Брал трофеи, забивал культовые голы. А кто был кроме них?

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Хави. Андрес Иньеста. Лука Модрич. Вечно молодой Златан Ибрагимович. Карим Бензема. Можно ли про кого-то из них сказать, что они не реализовали талант? Или не стали легендами? Слегка погрустим лишь о Лиге чемпионов для Златана и международной карьере Бензема. И всё. Самое интересное, что потенциал Неймара был намного мощнее, чем у вышеперечисленных людей. Все ждали, что он будет первым после Месси и Роналду (как минимум). Но всё закончилось Саудовской Аравией в 31 год.

Капризы, травмы, слезы

Редко бывает, когда молодой покоритель YouTube (нарезки финтов Неймара в «Сантосе» собирали миллионы просмотров) вырастает в крутого взрослого футболиста. У Неймара было все для прогресса: феноменальная техника, пластика, нестандартное мышление, скорость. Во времена, когда умер индивидуальный футбол, этот человек был в числе избранных. Про которых говорят: «Он и ещё 10 футболистов».

Но если того же Месси окружали адекватные люди (достаточно вспомнить историю с дефицитом гормона роста, когда на помощь пришли родители Лионеля, «Барселона» и врачи), то бразилец сразу попал в зловонный и алчный котлован.

Неймар-старший, выбиравший европейский путь для сына через размер комиссионных. Мать Надин, взявшая на себя роль имиджмейкера. Агент Пини Захави. Многочисленные друзья, точнее, члены его табора, которым даже платили зарплату. € 10 тысяч за то, что ты друг – суровые бразильские законы. Вся эта шайка присосалась к великому таланту, а наивный ребёнок с волшебными ногами даже в 30+ остался обыкновенной марионеткой своего окружения.

Неймар действительно был уникальным футболистом. Настолько уникальным, что многие прощали ему позерство, гламур, излишнюю склонность к драме (слезы после гола в ворота Коста-Рики на ЧМ-2018 – расскажи, как ты плакал над «Хатико»). Неймар сохранил Joga Bonito даже в условиях современного футбола – более того, сочетал красоту действий с эффективностью. Он многих раздражал, но даже самые лютые хейтеры в глубине души восхищались Неймаром.

Лионель Месси, Неймар и Луис Суарес в «Барселоне» Фото: FIFA via Getty Images

Поэтому, когда распиаренный паренёк высадился в «Барселоне», всё пошло как надо. Участие в одной из лучших троек нападения в истории – MSN: Месси – Суарес – Неймар. 40 очков по системе «гол+пас» в Примере за сезон. Победа в Лиге чемпионов. Кубок Конфедераций в 2013-м. ЧМ-2014 и колено Хуана Суньиги. После того повреждения казалось, что через четыре года Неймар вернётся лучшей и самой злой версией себя, чтобы дотащить родную Бразилию до титула.

Всё закончилось в 2017-м. Зависть, растущий эгоцентризм, любовь к деньгам (причём не всегда самого Неймара) привели к легендарному выходу «из тени Месси». И уехал Неймар не куда-нибудь в Англию, где королей футбола любят, но с них всегда жестокий спрос. А в уютную французскую песочницу – бороться с величайшими «Амьенами» и «Дижонами». Даже это, кстати, получалось с переменным успехом: Неймара съели проблемы с правой лодыжкой. Из-за травм он пропустил 741 день за шесть лет. То есть лечился (или восстанавливался) 33,8% времени.

Неймар Фото: Clive Rose/Getty Images

Причём повреждения не делали Неймара сильнее. Подкаты и фолы соперников стали частью его инфантильной вселенной, где «золотой мальчик» бразильского футбола страдал от жестокости этого мира. Наматывал километры перекатами по газону. Ну уберите этих злых защитников. Ну уберите этого Кавани, этого Мбаппе, которые не дают быть самым первым, самым важным. Да почему какая-то Бельгия обыгрывает нас в четвертьфинале турнира всей моей жизни?

При Томасе Тухеле Неймар слегка повзрослел: в 28 лет вспомнил, что футбол – командная игра. Но четыре года – слишком маленькая дистанция на пути к величию. Особенно когда ускользают трофеи. ЛЧ отобрала «Бавария» Флика. На ЧМ-2022 самую мощную Бразилию со времён начала 2000-х сломали хорваты. Плюс Неймара не отпускали травмы. Хотя уникальные способности никуда не ушли: в здоровом состоянии парень всё так же творил на поле магию.

Пеле, Неймар и Зепп Блаттер Фото: FIFA via Getty Images

«Тяжело защищать Неймара за вещи, которыми он занимается, помимо футбола. Я говорил с ним и напомнил о его возможностях. Неймару не повезло, что Бразилия не выиграла ЧМ-2018, а его стали обвинять в этом. Мы дважды встречались с ним в Европе, я говорил ему: «Бог футбола наградил тебя талантом. Твоё поведение всё усложняет», – это слова покойного Пеле. Того самого Пеле, за которого молился весь мир (хотя многие даже не видели его игру, потому что родились намного позже). Будет ли так отзываться в человеческих сердцах Неймар?

Что дальше?

Парень просто устал. От невыносимой тяжести огромного таланта. Но её ведь всегда можно уравновесить тяжестью банковского счёта. «Аль-Хиляль» – щедрые ребята: частный самолет, легальное сожительство с девушкой (в Саудовской Аравии надо пожениться, чтобы жить вместе, но не ему), сотни тысяч евро за каждый пост в соцсетях о Саудовской Аравии, € 150-160 млн зарплата в год. Кто откажется от такого в здравом уме?

Неймар реально пытался стать великим, насколько это позволил запас воли и характера (изначально минимальный). Теперь всё канет в прошлое как страшный сон, рядом будет веселый Малком, потирающий пальчиками уже перед глазами какого-нибудь шейха. Рядом будут родственники, друзья на зарплате. А европейский футбол так и останется слишком сложной и ненужной суетой.