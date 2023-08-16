«Их никто не остановит». Изящный дальний выстрел Месси приблизил «Интер» к титулу. Видео

Невероятные приключения Лионеля Месси в США продолжаются. В ночь с 15 на 16 августа «Интер Майами» снова выиграл. И снова забил GOAT. На этот раз соперником стала «Филадельфия» – команда, которая проиграла лишь один раз за последний 41 матч на своём поле. Но кого это волнует, когда в гости приезжает Месси со своей командой? «Филадельфию» просто разгромили – 4:1. «Интер Майами» впервые в истории вышел в финал Кубка Лиг. И заодно получил право сыграть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Также впервые с момента создания клуба.

Вообще, матч складывался на удивление просто для гостей. «Интер» забил уже на третьей минуте. Это надломило противника. И, очевидно, они посыпались. Так что последующие голы Месси и Альбы в первом тайме мало кого удивили. Прийти в себя удалось лишь после перерыва. Тогда «Филадельфия» отыграла один мяч, но Давид Руис на 84-й минуте поставил убедительную точку в матче.

«Клуб направляется к первому в истории клуба финалу кубка, и, конечно, они должны поблагодарить Месси – так описывает случившееся сайт Goal. – Аргентинец забил второй из трёх голов, обыграв одного из лучших вратарей МЛС Андре Блэйка ослепительным дальним ударом. Этот гол стал для него девятым с момента прихода в клуб. Месси был одним из нескольких участников этой победы. Но, по сравнению с предыдущими матчами, его влияние оказалось минимальным. Он был эффективен, забил, а затем едва не забил ещё один во втором тайме. Однако не сказать, что он чем-то особенно удивил публику.

Ещё одна игра с четырьмя голами для «Майами», которые достигли этой отметки в четырёх из последних пяти игр. Теперь только одна победа стоит между «Майами» и первым в истории клуба трофеем».

Тренер соперника был обескуражен такой игрой своей команды. И действиями соперника. Заявил, что «Интер Майами» станет одной из лучших команд лиги.

«Это был унизительный вечер для нас. У меня нет слов, чтобы описать происходящее. Но надо отдать должное сопернику. Они станут только лучше. В этом нет сомнения. Уровень их игроков сумасшедший. И это сделает их лучшей командой в лиге. Может, одной из. Но они точно будут в топе. Думаю, это перспектива ближайшего будущего. Никто их не остановит», – сказал тренер «Филадельфии Юнион» Джим Кёртин об «Интер Майами».

А вот, кстати, гол Месси. Здорово бахнул с 30!

Права на видео принадлежат МЛС.

Антураж матча Филадельфии мало отличался от того, что происходит в других местах. Билеты были распроданы по непривычно дорогой цене. Владельцы абонементов обменивали свои места на экипировку Месси. Клуб много заработал на внимании к Лео. Получил четыре. И теперь живёт приятными воспоминаниями. Лео же – на третьем месте в списке лучших бомбардиров клуба в истории. С девятью мячами. До первого ещё далековато – там Гонсало Игуаин с 29 голами. Но если Месси продолжит в таком темпе, то вскоре догонит соотечественника.

Интересно, что забил и бывший партнёр Лионеля по «Барсе» Жорди Альба. Отпраздновал в стиле Человека-паука. Но это тренд, к которому мы уже привыкли.

В субботу пройдёт первый финал для Месси в США. Соперник «Интера» – «Нэшвилл», который в полуфинале разобрался с мексиканским «Монтерреем». Но все понимают, что нынешний клуб из Майами почти невозможно остановить. Начало – в 4 утра по Москве.