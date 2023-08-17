Российский тренер близок к сенсации в еврокубках и бьёт рекорды в Азербайджане!

Азербайджанский «Сабах» дебютирует в еврокубках. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате и отобралась в Лигу конференций. Во втором квалификационном раунде «Сабах» прошёл латвийский РФШ, а в первом матче третьего этапа обыграл дома сербский «Партизан» — 2:0. Команда под руководством Мурада Мусаева – первая в истории Азербайджана, одержавшая три победы подряд в дебютном сезоне в Европе. А как вообще складываются дела у экс-тренера «Краснодара»?

Мусаев возглавил «Сабах» в октябре 2021 года. Около полугода он отдыхал после увольнения из «Краснодара», а затем взялся за амбициозный проект. «Сабах» — клуб, основанный только в 2017 году главой Bridge Group of Companies (группа компаний, охватывающая сферы строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, логистики, управления недвижимостью и сельского хозяйства) Ягубом Гусейновым. Этим «Сабах» похож на «Краснодар»: молодой клуб с владельцем-бизнесменом. Дебютный сезон команда провела в первом дивизионе, а затем ей выдали лицензию на участие в Премьер-лиге Азербайджана.

На момент прихода Мусаева «Сабах» шёл на последнем месте в лиге, проиграв шесть из восьми стартовых игр. Также клуб занимал предпоследнее место по забитым мячам и третье с конца – по пропущенным. Мусаев не стал радикально менять игру и схему, но «Сабах» начал подниматься. Зимой 2022 года клуб пополнили несколько новичков (в том числе экс-форвард московского «Локомотива» Петар Шкулетич).

Мурад Мусаев главный тренер «Сабаха» «После моего прихода у пацанов начался психологический подъём – каждый хотел себя проявить. На тренировках все умирали. Уже в первом тайме первой игры мы забили три гола, и команда стала похожа на «Краснодар». Дальше были тяжёлые зимние сборы. Прогресс шёл не так стремительно, но я вижу, что мы движемся вперёд. Я ни разу не пожалел, что сделал этот выбор. Мы стали играть с узкими нападающими, что похоже на «Краснодар». Единственное – возникли проблемы с активностью фланговых защитников. Если нападающие располагаются узко, то защитники должны играть до завершения. Это не всегда получалось, но мы перестроили схему, сделали хороший трансфер на эту позицию. Ещё мы поменяли прессинг. Пытаемся накрывать соперника на каждом участке поля, чтобы была максимально агрессивная игра. Изменились переходы: после отбора переходим не в контроль, а ловим соперника в момент перестроения и ищем свободные зоны».

В итоге клуб завершил сезон-2021/2022 в четырёх очках от еврокубковой зоны, оторвавшись от последнего места на 26 очков. Интересно, что в марте 2022-го инсайдер Иван Карпов сообщал, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий звонил Мусаеву и предлагал вернуться в клуб. Тогда «быков» покинул Даниэль Фарке. Однако Мусаев отказался. Позже он отмечал, что информация не соответствует действительности: «Нет, это неправда. Клуб оказался в сложном положении. Желаю «Краснодару» сил и успехов в будущем». А по итогам чемпионата-2022/2023 «Сабах» занял второе место – лучший результат в истории клуба. Заслуга Мусаева – огромная, но стоит учитывать, что место соответствует амбициям.

Мурад Мусаев Фото: ФК «Сабах»

«Сабах» — третий по стоимости состава клуб Азербайджана (€ 11,23 млн, дороже только ростеры «Нефтчи» и «Карабаха»). Самые дорогие футболисты: вингер Джой-Лэнс Миккельс (€ 900 тыс.), защитник Маруан Хадхуди (€ 850 тыс.) и полузащитник Венсан Тилль (€ 750 тыс.). При этом летом 2022 года клуб ничего не потратил на трансферы, а в межсезонье-2022 заплатил лишь € 500 тыс. за форварда Жарла Маргариту. Качественная работа Мусаева при не самых обширных инвестициях. «Сабах» – яркий пример хорошей работы. Без единого трансфера гнут свою линию…

Если руководство столичного клуба увеличит бюджет, то уже со следующего сезона можно составить конкуренцию в борьбе за чемпионство. Мало хорошей работы, нужны и сильные исполнители. Как бы хорошо ни делал свою работу Мурад Мусаев, ему нужны футболисты уровня Абделлы Зубира (футболист «Карабаха». – прим. «Чемпионата»). «Сабах» понимает это и не заикается о чемпионстве», — писало издание Azerisport.com зимой.

Мурад Мусаев главный тренер «Сабаха» «Меня пригласили в гости в Баку. Я прилетел, и мне понравились люди, руководящие этим клубом. Я посмотрел команду, увидел, что в ней есть хорошие, перспективные футболисты. И не стал ни с кем советоваться, потому что знал — многие коллеги начали бы меня отговаривать. И честно хочу сказать, что в тот момент мне хотелось поработать за пределами России. Хотел приехать туда, где смогу спокойно работать. Я увидел, что в Азербайджане для этого есть все условия. У «Сабаха» хороший стадион, хорошего качества поля. Плюс для меня это был своеобразный вызов — команда идёт на последнем месте. Руководство заверило меня, что будут трансферы новых игроков, что будет увеличиваться финансирование. Я поверил, и на сегодняшний день всё, что руководство обещает, выполняется в полной мере. Я очень рад, что приехал в Азербайджан. В «Сабах». Проделана огромная работа, от которой я получаю удовлетворение. И самое главное — виден результат этой работы».

Новый сезон чемпионата Азербайджана «Сабах» начал с победы. Команда Мусаева разгромила дома «Габалу» со счётом 5:0. А в Лиге конференций в первом матче третьего отборочного раунда неожиданно разобралась с белградским «Партизаном» — 2:0. Теперь у «Сабаха» отличные шансы пройти в следующий этап, а затем заскочить в группу. Кстати, после увольнения из «Ахмата» Сергея Ташуева, по информации «Чемпионата», грозненцы обращались к Мусаеву. Однако тренер отказался от идеи возглавить клуб РПЛ. «Завтра утром мы вылетаем в Белград на матч Лиги конференций с «Партизаном». У меня все мысли только о «Сабахе» и предстоящих играх», — цитирует Мусаева «РБ Спорт». Интересно, что в 2022 году он отмечал, что готов поработать в «Манчестер Юнайтед».

Мурад Мусаев главный тренер «Сабаха» «Карпин в 2014 году сказал, что готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Я готов? Смысл говорить, если это нереально? Не хочу бросаться громкими словами. Но если нужно ответить да или нет – да».

Впереди у Мусаева важнейший сезон. Если «Сабах» выйдет в групповой этап ЛК, а также поборется за золото в чемпионате, то Мураду поступят предложения не только из России. Маловероятно, что тренера позовёт «МЮ», но неплохой европейский клуб – реалистичный сценарий.