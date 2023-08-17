4 топ-матча пятницы: Роналду снова забьёт, а Кейн дебютирует в Бундеслиге?

Что смотреть 18 августа: РПЛ, лига Саудовской Аравии, чемпионаты Германии и Испании, а ещё теннис.

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⚽️ 19:30: «Рубин» — «Крылья Советов», РПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: последний шанс Рахимова сохранить работу

Официально казанцы нигде, конечно, не декларировали, что после ещё одного неудачного матча главный тренер Рашид Рахимов лишится своей должности. Но результаты как бы намекают на подобный исход. А учитывая, что «Крылья Советов» – один из трёх клубов РПЛ, который ещё не проигрывал, одолеть Самару будет непросто. Но должны помочь домашний стадион и фарт, которого казанцам явно недостаёт.

Рашид Рахимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Таавун», Про-Лига, 2-й тур

Интрига: Роналду снова забьёт? Соперник так себе

«Аль-Таавун» – это вам не топ. Этот скромный клуб не покупал летом распиаренных звёзд, не переплачивал за новичков и вообще выбивается из тренда. Суммарная стоимость состава – без малого € 20 млн. Да Криштиану на свою зарплату может пачку таких команд купить! Поэтому фаворит понятен изначально. Осталось только разобраться, сможет ли португалец продолжить голевую феерию: в шести матчах Кубка арабских чемпионов он забил шесть голов. Настало время переключиться на внутренний чемпионат.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

⚽️ 21:30: «Вердер» — «Бавария», Бундеслига, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: старт чемпионата Германии! И с какого матча!

Противостояние Бремена и Мюнхена – это что-то из нулевых. И если «Бавария» как была топом, так и осталась, то «Вердер» пережил падение и перед прошлым сезоном вернулся в немецкую элиту. Сейчас это не та вывеска, что раньше, но ностальгия никуда не делась. Тем более что команда Томаса Тухеля начала сезон с поражения (от «Лейпцига» в Суперкубке Германии – 0:3). Значит, надо реабилитироваться.

Старт чемпионата Германии Фото: Oliver Hardt/Getty Images

⚽️ 22:30: «Валенсия» — «Лас-Пальмас», Ла Лига, 2-й тур

Интрига: встреча триумфатора и неудачника. Кто кого?

«Валенсия» стартовала в чемпионате Испании с топ-матча – и обыграла «Севилью» (2:1). А вот «Лас-Пальмас» упустил победу над «Мальоркой» в стартовой встрече Ла Лиги. Так себе отметили возвращение в элитный дивизион. Если говорить о статистике, то дома валенсийцы последний раз уступали клубу с Канарских островов ещё в 2016 году. После того любая встреча на «Месталье» оказывалась удачной для хозяев. Кстати, в том же 2016-м «Лас-Пальмас» обыграл «Валенсию» на её территории – 4:2. Жизнь циклична, поэтому ждём неожиданного результата.

«Валенсия» стартовала в чемпионате Испании с топ-матча Фото: Fran Santiago/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.