«Крылья Советов» лишат «Рубин» главного тренера? Судьбоносный матч в РПЛ! LIVE

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов». Встреча может стать судьбоносной.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Рубин» ни разу не победил. А если точнее, то четырежды проиграл. Это максимально усложнило жизнь Рашиду Рахимову, под главным тренером казанцев уже не первую неделю шатается кресло. Но руководство продолжает верить в специалиста. Вероятно, игра с «Крыльями» – последний шанс сохранить работу.

Но сделать это будет непросто, ведь команда Игоря Осинькина – одна из трёх в лиге (наравне с «Краснодаром» и «Уралом»), что в этом сезоне чемпионата России пока не проигрывала. Да и если обратиться к статистике официальных встреч, то последний раз «Рубин» обыгрывал «Крылья» в октябре 2018-го. С тех пор многое изменилось, а самарцы неизменно оказывались удачливее (пять матчей: три победы и две ничьих).