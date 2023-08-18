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«Рубин» — «Крылья Советов», прямая онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ, 18 августа 2023, где смотреть

«Крылья Советов» лишат «Рубин» главного тренера? Судьбоносный матч в РПЛ! LIVE
Кирилл Закатченко
«Крылья Советов» — «Рубин»
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Последний шанс Рашида Рахимова сохранить работу. Но есть одно «но».

Сегодня, 18 августа, состоится матч 5-го тура РПЛ между «Рубином» и «Крыльями Советов». Встреча может стать судьбоносной.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2023, пятница. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти матчах во всех турнирах «Рубин» ни разу не победил. А если точнее, то четырежды проиграл. Это максимально усложнило жизнь Рашиду Рахимову, под главным тренером казанцев уже не первую неделю шатается кресло. Но руководство продолжает верить в специалиста. Вероятно, игра с «Крыльями» – последний шанс сохранить работу.

Но сделать это будет непросто, ведь команда Игоря Осинькина – одна из трёх в лиге (наравне с «Краснодаром» и «Уралом»), что в этом сезоне чемпионата России пока не проигрывала. Да и если обратиться к статистике официальных встреч, то последний раз «Рубин» обыгрывал «Крылья» в октябре 2018-го. С тех пор многое изменилось, а самарцы неизменно оказывались удачливее (пять матчей: три победы и две ничьих).

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