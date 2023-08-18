«Его рекорд продержится до самой смерти». Фонтен — яркая вспышка, но как же ему не повезло

Спроси футбольных болельщиков: кто из футболистов забил больше всего голов на одном чемпионате мира – и вряд ли услышишь правильный ответ. Скорее всего, чаще других назовут Пеле, Мирослава Клозе, Роналдо… Болельщики со стажем, быть может, припомнят «короля голов» Герда Мюллера.

Все они, бесспорно, блестящие нападающие. И мячей на мировых первенствах действительно наколотили немало. Но рекорд всё-таки принадлежит другому. Его имя – Жюст Фонтен: играя за сборную Франции, он забил на чемпионате мира 1958 года 13 голов. Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения легенды. Хороший повод подробно рассказать об этом, увы, не слишком известном современному болельщику футболисте.

Хусто из Марракеша

Жюст Фонтен родился 18 августа 1933-го в Марракеше – одном из крупнейших городов Марокко, который тогда был французской колонией. Его отец был французом, мать – испанкой. Фонтена назвали испанским именем Хусто в честь деда: Жюстом он стал после переделки имени на французский лад.

В 14 лет Фонтен начал играть в юношеской команде «Марракеш» на позиции нападающего. В 1948 году он стал чемпионом Марокко в своей возрастной категории, а в 1950-м Жюст перешёл в клуб USM (Union sportive marocaine – Марокканский спортивный союз) из Касабланки – одну из лучших команд Марокко. В 1952 году USM выиграл чемпионат Марокко и клубный чемпионат Северной Африки, в 1953-м – Североафиканский кубок. Несколько товарищеских игр провёл Фонтен и за сборную Марокко. Играл он ярко, в среднем забивая больше одного мяча за игру.

Уже в те годы Фонтен демонстрировал качества, которые позже принесли ему всемирную славу: скорость, технику, хорошую игру наверху, голевое чутьё. Так что неудивительно, что Жюста приметил Марио Зателли, тренер «Ниццы», который в первой половине 1930-х и сам играл за USM. По его приглашению Фонтен в 1953 году перебрался на другой берег Средиземного моря, в «Ниццу» – один из лучших французских клубов того времени.

Жюст Фонтен Фото: Keystone-France/Getty Images

В декабре 1953-го состоялся дебют Фонтена в сборной Франции: он пришёлся на отборочный матч с Люксембургом к ЧМ-1954. В матче, выигранном 8:0, Жюст отметился тремя голами. Но по неясным причинам следующего вызова в сборную пришлось ждать почти три года. За это время футболист успел стать в составе «Ниццы» чемпионом Франции, перейти в «Реймс» и отслужить в армии. В то время Франция вела войну в Алжире, стремящемся к независимости, но Жюсту отправка на фронт не грозила: там уже находился его брат. А по существовавшему тогда закону нескольких человек из одной семьи отправить на войну не могли.

Жюст служил в батальоне Жуанвиль, куда отправляли многих спортсменов, надевших военную форму – это подразделение было в некотором роде аналогом наших спортрот. Фонтен был капитаном французской военной сборной по футболу, которая в 1957 году выиграла ЧМ среди военнослужащих. Правда, Фонтена среди победителей не было: он демобилизовался за полгода до турнира.

Жюст Фонтен в 1958 году Фото: Emilio Ronchini/Getty Images

Знаковый чемпионат мира в Швеции

В 1958 году Швеция принимала чемпионат мира. Фонтен, который к тому моменту провёл за сборную Франции всего пять игр, не входил в число основных игроков: он и попал-то в состав только благодаря травмам Таде Сизовски и Рене Блияра (хотя в играх за клуб он забивал очень много: в сезоне-1957/1958 Жюст с 34 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции). Кстати, «Реймс», в котором форвард был одним из лидеров, в тот год выиграл и чемпионат, и Кубок Франции.

Итак, на ЧМ Фонтен попал, в общем-то, случайно. Но, вероятно, тренер сборной Альбер Баттё и её менеджер Поль Никола никогда впоследствии не жалели о своём решении взять Фонтена в Швецию. В первой же игре – со сборной Парагвая – Жюст открыл счёт голам французской сборной на турнире, сравняв счёт на 24-й минуте. Через шесть минут он вывел французов вперёд, а во втором тайме при счёте 4:3 забил ещё раз. А партнёры довели счёт до разгромного – 7:3.

Второй матч французы проиграли югославам (2:3), оба мяча французской команды забил Фонтен. Он отметился голом и в заключительном матче группового этапа с Шотландией (2:1). Таким образом, за три матча в группе нападающий забил шесть мячей – больше, чем кто-либо ещё на этом ЧМ.

В 1/4 финала французы, куда они вышли со второго места в группе, довольно легко расправились с Северной Ирландией. Фонтен с партнёрами не только превосходили соперников в классе, но и были посвежее: североирландцы разделили с Чехословакией второе место в группе и вынуждены были играть дополнительный матч за выход в плей-офф (который затянулся на 120 минут) – использование дополнительных показателей в то время практиковалось не во всех случаях… А французы забили соперникам четыре безответных мяча, против двух из которых в протоколе стояла уже хорошо знакомая всем болельщикам фамилия – Фонтен.

По бразильской системе

Предстояли полуфиналы: в одном из них хозяева принимали команду ФРГ, в другом сошлись Бразилия и Франция. В этой паре у каждой команды был свой козырь. Так, в распоряжении французского тренера имелась прекрасная пара нападающих Копа – Фонтен. Хотя они выступали за разные клубы (Фонтен перешёл в «Реймс», как раз когда Копа ушёл оттуда в «Реал») и встретились в сборной лишь накануне ЧМ, их взаимопонимание было настолько глубоким, словно они много лет играли в одной команде. Оттянутый чуть назад Копа работал на Фонтена, снабжая его острыми передачами.

Раймон Копа (слева) и Фонтен Фото: Universal/Getty Images

А у бразильцев была новая тактическая схема 4-2-4. Помните, у Высоцкого:

«Они играют по системе «дубль-вэ»,

А нам плевать, у нас — «четыре-два-четыре»…»



Надо сказать, к тому времени и некоторые европейские тренеры успешно применяли подобные построения, к которым пришли независимо от бразильцев: например, в середине 50-х по похожей схеме играла сборная Венгрии, одна из сильнейших в мире, а также «Манчестер Сити». А тренер московского «Динамо» Михаил Якушин фактически пришёл к 4-2-4 ещё в 1945 году, раздумывая, что противопоставить сдвоенному центру нападения ЦДКА, который составляли Всеволод Бобров и Григорий Федотов. Но к 1958-му формация 4-2-4 так и не стала в Европе мейнстримом: это произошло лишь после мирового первенства, в ходе которого бразильцы убедительно продемонстрировали всему миру преимущества такой схемы.

Итак, у французов были Копа с Фонтеном, у бразильцев – 4-2-4. А ещё у них был Пеле. Кстати, он мог и не поехать в Швецию: перед турниром тренеры сборной пригласили в команду психолога, чтобы он протестировал игроков на предмет оценки их интеллектуальных способностей и психологического равновесия. Пеле набрал не так много баллов, вследствие чего врач порекомендовал тренерскому штабу не брать его на ЧМ: по результатам тестов выходило, что он был «ребячлив» (напомню, что Пеле на тот момент не исполнилось ещё и 18) и «не имел достаточного чувства ответственности, необходимого для коллективной игры».

Как же хорошо, что тренеры не послушали того психолога! Если на групповом этапе чемпионата мира самым ярким игроком был, пожалуй, Фонтен, то плей-офф стал бенефисом Пеле. В четвертьфинале он забил Уэльсу, а в полуфинале, французам, – сразу три. Фонтен тоже без гола не ушёл, но бразильцы в тот день были явно сильнее: 5:2. Кстати, эта победа Бразилии над Францией до сих пор остаётся единственной на мировых турнирах. А вот французы с тех пор трижды побеждали бразильцев на ЧМ.

Фонтен (№17) забивает первый гол в ворота вратаря бразильцев Жилмара Фото: Keystone-France/Getty Images

С тем же счётом – 5:2 – команда Пеле выиграла и финал с хозяевами, командой Швеции (Пеле опять забил, дважды), – и первый раз в своей истории стала чемпионом мира. А Франция поехала в Гётеборг, играть с ФРГ утешительный финал. Фонтен, что называется, «хлопнул дверью», отправив в ворота немцев четыре мяча: матч закончился со счётом 6:3.

Фонтен в матче с Германией Фото: DB/Getty Images

Выиграв у Германии, Франция первый раз в своей истории завоевала медали ЧМ: следующего подобного успеха пришлось ждать почти 30 лет. А на счету Фонтена, забивавшего в каждой игре, оказалось в общей сложности 13 голов – и с тех пор никому так и не удалось столько забить на одном чемпионате мира. Восхищение Фонтеном во Франции было так велико, что журнал Paris Match поместил его фото на обложку номера от 28 июня 1958-го: Жюст стал первым футболистом, удостоившимся подобной чести

Товарищи по команде несут Фонтена на руках в день окончания ЧМ. 29 июня 1958 года Фото: Keystone-France/Getty Images

Приза «Золотая бутса» для лучшего бомбардира чемпионатов мира тогда не существовало: он был учреждён adidas только в 1982 году. Но такая награда у Фонтена всё равно есть. Можно прочитать, что ему якобы отдал свою «бутсу» Гари Линекер, лучший бомбардир ЧМ-86. Но достаточных подтверждений этой истории не находится. Скорее всего, Фонтена всё-таки задним числом наградили чиновники ФИФА. Есть у форварда даже «Платиновая бутса»: этот специальный приз ему вручили в 2014 году, накануне очередного ЧМ.

Роналдо (слева) и президент УЕФА Мишель Платини (справа) вручают Фонтену «Платиновую бутсу». 10 июня 2014 года Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Фонтен против Яшина

Казалось, Фонтена ждало блестящее будущее: ведь ему не исполнилось ещё и 25. Поначалу всё действительно складывалось неплохо. В 1958 году Жюст занял третье место в голосовании за «Золотой мяч», уступив соотечественнику Раймону Копа и немцу Хельмуту Рану. На будущий год «Реймс» играл в финале Кубка чемпионов с «Реалом»: теперь Фонтен и Копа вышли на поле не как сокомандники, а как соперники. «Реал» выиграл, но Жюст с 10 голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Фонтен показывает жене винтовку — приз лучшему бомбардиру ЧМ-1958 Фото: Keystone-France/Getty Images

Летом 1959-го «Реймс» провёл турне по Советскому Союзу, состоявшее из четырёх игр. Играли не очень здорово и уступили все матчи, но во встрече со «сборной клубов» (фактически – сборной команды СССР) Фонтен забил один Льву Яшину, о чём с удовольствием вспоминал и спустя полвека.

Репортаж о матче «Реймса» со сборной клубов СССР из газеты «Советский спорт» от 27 июня 1959 года. Фото: скриншот

За сборную Франции Фонтен сыграл после ЧМ несколько товарищеских матчей и две отборочные игры к первому Кубку Европы, который должен был пройти во Франции. Играл он по-прежнему хорошо, забивая почти в каждой встрече (нередко по два-три гола). Кстати, за высокую результативность Жюста прозвали Фонтаном голов: дело в том, что во французском его фамилия означает как раз «фонтан».

А вот на сам Евро ему попасть не довелось: 20 марта 1960-го в игре с «Сошо» Фонтен получил двойной перелом левой ноги. Нападающему пришлось пропустить конец сезона, включая континентальный турнир. «Реймс», правда, и без Фонтена уверенно стал чемпионом (возможно, этому способствовало возвращение Копа из «Реала»), а вот Франция заняла последнее, четвёртое место (в те годы в финальную стадию чемпионата Европы выходили всего четыре команды, так что турнир начинался сразу с полуфиналов). Победила, кстати, сборная СССР.

Фонтен в гипсе наблюдает за футбольным матчем. 25 апреля 1960 года Фото: Keystone-France/Getty Images

В декабре 1960 года восстановившийся Фонтен провёл ещё одну игру за сборную (отбор к ЧМ-62), которая стала для него последней. 1 января 1961-го в матче с «Лиможем» форвард снова сломал ногу в том же месте: по-видимому, кости не успели полностью срастись. После восстановления он с перерывами ещё поиграл за «Реймс» до лета 1962-го и завершил карьеру, в четвёртый раз завоевав звание чемпиона Франции. Кстати, после ухода Жюста «Реймс» никогда больше не выигрывал национальное первенство.

Фонтен (в центре) в своём последнем матче за сборную Франции Фото: Universal/Getty Images

Фонтен изучает свой рентгеновский снимок. 3 января 1961 года Фото: Keystone-France/Getty Images

Не только футбол

После ухода «на пенсию» Фонтен получил тренерскую лицензию. Он работал с любительской командой «Тулузы», когда получил неожиданное приглашение возглавить сборную Франции. Под руководством Фонтена сборная провела две товарищеские игры, проиграв обе: Румынии и СССР. После этого легенду поблагодарили и сказали, что будут искать для сборной нового тренера.

Впоследствии Жюст тренировал любительский «Баньер-де-Люшон», а также «ПСЖ» (который вывел в дивизион 1) и «Тулузу», а с 1979 по 1981 год – сборную Марокко, занявшую третье место на Кубке африканских наций 1980 года. Правда, непосредственно во время соревнования командой руководили его помощники: за несколько дней до чемпионата Фонтен попал в аварию.

Жюст Фонтен только что назначен главным тренером сборной Франции. 2 февраля 1967 года Фото: Central Press/Getty Images

После 1981-го Фонтен уже не работал тренером. Ему ещё не было и 50, когда он вышел в отставку. Но, возможно, столь нервная работа была ему противопоказана по состоянию здоровья: ещё в годы работы в Париже Фонтен перенёс остановку сердца. А может, ему просто надоело постоянное вмешательство чиновников и администраторов в работу возглавляемых им команд. Сам Жюст так вспоминал свой уход из сборной Марокко:

Жюст Фонтент о работе в сборной Марокко «Когда министром спорта назначили человека, который вмешивается в работу тренера, полагая, что создать команду может сам, я сказал: «Раз патрон не я, до свидания».

Ещё будучи тренером, Фонтен вёл свой бизнес – держал несколько магазинов спортивных товаров. А ещё он неплохо пел и даже выпустил две пластинки. Правда, карьеру певца Жюст не сделал, сконцентрировавшись на футболе. Впрочем, увлечение музыкой ему при случае всё равно припоминали: когда форвард проводил неудачный матч, болельщики начинали кричать «Каллас!» – то был намёк на знаменитую оперную певицу Марию Каллас.

Фонтен (слева) и его друг детства, композитор и певец Жиль Бернар, записывают песню. 30 апреля 1959 года Фото: Keystone-France/Getty Images

После ухода из «Реймса» Фонтен в основном жил в Тулузе. Он умер полгода назад, 28 февраля 2023 года – через два месяца после Пеле, с которым первый и единственный раз встретился на поле в июне 1958-го, на том памятном чемпионате мира.

Фонтен и Пеле, 1998 год Фото: Pierre Suu/Getty Images

В своё время Фонтен сочинил шуточную песенку о себе самом с таким припевом:

«Жюст Фонтен, он француз.

Его знают даже за границей.

А его рекорд продержится до самой его смерти.

И, может быть, даже потом».



Похоже, так оно и есть.