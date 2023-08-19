«Ростов» Карпина опять раскромсали на выезде. 1:9 в двух матчах!

«Сочи» в новом сезоне РПЛ одержал победу в стартовом туре, а затем трижды проиграл. Команда Дмитрия Хохлова заждалась положительных результатов. «Ростов» же неплохо стартовал (если вычеркнуть унизительную встречу с «Крыльями» в гостях) и подходил фаворитом ко встрече с сочинцами. Южное дерби обещало быть жарким.

Матч и получился горячим. Не только из-за интриги, но и из-за погоды. Высокая температура + духота влияли на состояние игроков. В глаза бросалось и состояние газона на «Фиште». Оно не соответствовало уровню РПЛ. С критикой поля по ходу трансляции выступал и комментатор Константин Генич. Однако и «Ростов», и «Сочи» бодро начали встречу.

Особенно выделялись хозяева. Несколько подходов создал «Сочи» как с игры, так и со стандартов. А на 16-й минуте преимущество конвертировалось в забитый гол. Комбинацию разыграли хозяева: в финальной трети Тимофей Маргасов скинул на Мартина Крамарича, переправившего мяч в ворота. «Ростов» пребывал в нокдауне. Команда владела мячом (хотя по итогу преимущество в первом тайме минимально – 53% — 47%), но преимущества из этого не извлекала. «Ростов» даже не наносил удары по воротам. А в трансляцию попадали кадры, как ростовчане ругались между собой. Повлиял ли микроклимат в команде Карпина на итог встречи? Об этом мы вряд ли узнаем достоверно.

Однако уже через 12 минут после первого пропущенного гола «Ростов» вынимал мяч из ворот второй раз. Черногорский форвард «Сочи» Лука Джорджевич убежал от защиты гостей и отправил мяч мимо Песьякова бильярдным ударом. А «Ростов» совсем потух. В итоге за первый тайм команда нанесла всего один удар, в створ – 0. Что произошло с командой, ещё неделю назад легко раскатавшей «Рубин»? Учитывая, что «Сочи» после второго гола отошёл назад и не рвался в атаку.

Второй тайм начался так же, как заканчивался первый. «Ростов» безуспешно атаковал, «Сочи» грамотно оборонялся и сушил игру периодическим владением. И получал неплохие моменты. Хотя и у «Ростова» начало что-то получаться. Чаще всего гости угрожали воротам Николая Заболотного со стандартов. Но забивали исключительно сочинцы.

На 69-й минуте Крамарич получил пас верхом, пробежал около десяти метров с мячом и закинул «парашют» в сторону ворот Песьякова. Словенец оформил дубль, забив дезориентированному вратарю «Ростова» классный гол. А вопрос о победителе был снят. Слишком уверенно выглядел «Сочи», а ростовчане откровенно «поплыли».

А ещё через несколько минут «Ростов» получил четвёртый гол в свои ворота. Отметился только вышедший на поле латераль Юрий Медведев.

В 3-м туре «Ростов» уступил в гостях «Крыльям» со счётом 1:5. Теперь проиграл «Сочи». Общий счёт двух гостевых игр в РПЛ – 1:9. Что происходит с командой Карпина на выезде? Отметим, что и в Кубке ростовчане проиграли гостевой матч «Уралу» (0:1). Кажется, «Ростов» превращается в исключительно домашнюю команду.

Игроки ФК «Сочи» Фото: https://t.me/Sochipfc

Концовка встречи стала простой формальностью. Повлиял не только счёт, но и погода. Всё же в Сочи было слишком душно. Даже в 21 час термометр показывал «+26», а влажность составляла 85%. «Сочи» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на девятое место. «Ростов» — рядом, на восьмой строчке, между командами всего одно очко. Вряд ли Карпин ожидал, что за пять туров нового сезона ростовчан разгромят два раза. Закономерность это или случайность, покажет дистанция. Но проблем у тренера сборной России и «Ростова» много. А вот Дмитрию Хохлову станет легче работать. Разговоры о возможной отставке прекратятся, он в спокойной обстановке продолжит подготовку команды к матчу с «Локомотивом» в РПЛ и с ЦСКА в Кубке.