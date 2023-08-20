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Трансферные новости, 20 августа 2023 года, Зиеш, Норманн, Коло Муани, Монтьель, «ПСЖ», Лапорт, «Манчестер Сити»

10 главных трансферных новостей дня. «ПСЖ» опять отказали, чемпион мира — в аутсайдере АПЛ
Кирилл Закатченко
10 главных трансферных новостей дня
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«Сити» расстаётся с защитником, а Зиеш наконец-то нашёл новый клуб.

Новая порция трансферных новостей. Тут и официальные переходы, и неожиданное решение чемпиона мира, и щедрое предложение «ПСЖ».

Дайджест предыдущего дня:
10 главных трансферных новостей дня. Новая попытка «Зенита» и сделка ЦСКА с «Динамо»
10 главных трансферных новостей дня. Новая попытка «Зенита» и сделка ЦСКА с «Динамо»

«ПСЖ» столкнулся с проблемой в переговорах по Коло Муани

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани уже согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ». По крайней мере, так пишут в прессе. Осталось только договориться с «Айнтрахтом». И вот здесь пока нет никаких подвижек. Парижане сделали первое предложение по трансферу серебряного призёра ЧМ-2022. Предложение солидное — € 65 млн. Но «Айнтрахт» сразу ответил отказом. Это уже не первый раз, когда на условия «ПСЖ» не соглашаются. К примеру, Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт этим летом. Кстати, Коло Муани вышел на поле в матче с «Дармштадтом» (1:0) и забил победный мяч.

Футболист сборной США вернулся в АПЛ

Полузащитник Тайлер Адамс ещё несколько дней назад мог оказаться в «Челси». По некоторым данным, американец даже заскочил на медосмотр, однако боссы лондонского клуба передумали. Почему? Они сосредоточили усилия на приобретении Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа. Адамс вернулся в «Лидс», который в этом сезоне выступает в Чемпионшипе. Впрочем, надолго он там не задержался — спустя несколько дней его купил «Борнмут». Участник АПЛ не пожалел за игрока сборной США € 26,9 млн.

Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Фото: afcb.co.uk

«Галатасарай» арендовал у «Челси» Зиеша

Зиеш оказался в схожей ситуации, что и Адамс. Некоторое время назад марокканец укатил в Саудовскую Аравию, однако провалил медосмотр. Врачи «Аль-Насра» обнаружили у игрока проблемы с коленом. А вот в Турции у Зиеша не возникло никаких трудностей. Прошёл медосмотр, подписал контракт. По условиям сделки, «Галатасарай» арендовал игрока «Челси» до конца сезона. При этом у турецкого клуба есть право выкупа по окончании срока аренды.

Хаким Зиеш

Хаким Зиеш

Фото: galatasaray.org

«Барселона» снова отправит Деста в аренду

В 2020 году «Барселона» заплатила «Аяксу» € 21 млн за Серджино Деста. С того момента защитник отыграл 72 матча в футболке каталонского клуба, однако так и не стал в команде своим. Прошлый сезон Дест отбегал в «Милане» (14 матчей), а в ближайшее время вернётся в Нидерланды. Но не в «Аякс», а в другой топ-клуб страны — ПСВ. Клуб из Эйндховена арендует американца до конца сезона с правом последующего выкупа. Кстати, ПСВ, в отличие от «Аякса», играет в Лиге чемпионов, но пока лишь в квалификации.

Как «Барселона» провела предыдущий матч в Ла Лиге:
«Барсу» от провала спас Педри. Команда не могла забить более 200 минут
«Барсу» от провала спас Педри. Команда не могла забить более 200 минут

Хаби Алонсо получил защитника из «Баварии»

Станишич оказался в системе «Баварии» ещё в 2017 году. Спустя шесть лет он решился на смену обстановки. Правда, делает это на правах аренды. Ближайший сезон хорват проведёт в «Байере», где сейчас рулит испанский тренер Хаби Алонсо. К 23 годам Йосип провёл 41 матч в основной команде «Баварии» (23 — в прошлом сезоне). После трансфера спортивный директор «Байера» Симон Рольфес отметил умение парня играть обеими ногами и способность закрыть несколько позиций в обороне.

Йосип Станишич (справа)

Йосип Станишич (справа)

Фото: bayer04.de

«Аякс» укрепил оборону бронзовым призёром ЧМ-2022

Трёхкратный чемпион Хорватии впервые в карьере уедет играть в другую лигу. 23-летний защитник Йосип Шутало принял предложение «Аякса», а загребское «Динамо» получит € 20,5 млн. Кажется, в такой ситуации довольны все. В этом сезоне Шутало отыграл уже семь матчей во всех турнирах и забил один мяч. Официально о его трансфере объявили после того, как хорватский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов. К слову, «Аякс» тоже не сыграет в самом престижном клубном турнире Европы. Команда не попала в зону ЛЧ по итогам прошлого сезона. В конце прошлого года Шутало стал бронзовым призёром ЧМ, хотя на самом турнире провёл всего один матч.

«Ланс» купил нападающего за € 30 млн

«Ланс» не пожалел приличную для себя сумму (€ 30 млн) на приобретение центрального нападающего. 20-летний Элье Ваи подписал долгосрочный контракт, а если конкретнее, то до 2028 года. В прошлом сезоне парень набил неплохую статистику в «Монпелье» — 19 голов в 33 матчах чемпионата Франции. «Лансу» совсем скоро стартовать на групповой стадии Лиги чемпионов, и команда потратила на новичков € 60 млн. Правда, потеряла бомбардира Луа Опенда, который укатил в «РБ Лейпциг». По всей видимости, именно Ваи призван заменить ушедшего форварда.

Элье Ваи (в центре)

Элье Ваи (в центре)

Фото: rclens.fr

Лапорт сменит «Манчестер Сити» на Саудовскую Аравию

В составе «Манчестер Сити» достаточно большое количество центральных защитников. Теперь на одного будет меньше. Эмерик Лапорт в ближайшее время подпишет контракт с «Аль-Насром», где играют Криштиану Роналду и Садио Мане. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ман Сити» получит примерно € 30 млн, а игрок подпишет контракт до лета 2026 года. Лапорт уже согласовал зарплату, которая составит примерно $ 20 млн за сезон. Ждём официального подтверждения.

Как Лапорт завоевал последний трофей с «Сити»:
«Сити» чудом не сгорел «Севилье» в Суперкубке! «Похмелье» команды Гвардиолы затянулось
«Сити» чудом не сгорел «Севилье» в Суперкубке! «Похмелье» команды Гвардиолы затянулось

Чемпион мира пополнит состав аутсайдера АПЛ

В конце прошлого года защитник «Севильи» Гонсало Монтьель стал чемпионом мира. По окончании сезона аргентинец вместе с клубом добился успеха в Лиге Европы. А теперь переезжает в АПЛ, но в состав клуба-аутсайдера. Романо утверждает, что «Ноттингем Форест» согласовал трансфер игрока за € 12 млн. 21 августа Монтьель пройдёт медосмотр, после чего состоится официальное объявление. «Ноттингем» в прошлом сезоне приобрёл огромное количество новичков (под 30 человек), однако с колоссальным трудом сохранил место в АПЛ.

Норманн переехал в Саудовскую Аравию

Несколько недель назад Норманн покинул Россию и объявил, что расторг контракт в одностороннем порядке с «Ростовом» и «Динамо». Права на игрока принадлежали донскому клубу, а в московской команде он играл в аренде. Норвежец уехал из России после атаки дронов на Москва-Сити. Естественно, такой расклад не устроил ни «Динамо», ни «Ростов». Бело-голубые готовят иск. Не исключено, что то же самое сделает «Ростов». А пока Норманн подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Раедом».

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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