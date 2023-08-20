«Барсу» от провала спас Педри. Команда не могла забить более 200 минут

«Барселона» с лёгкостью выиграла прошлый чемпионат Испании. Итоговый отрыв составил 10 очков от второго места (было бы больше, если бы каталонцы не расслабились в конце сезона), а теперь у команды получился действительно тяжёлый старт чемпионата.
«Барса» сыграла в нулевую ничью в 1-м туре с «Хетафе». В той встрече грубости было больше, чем самого футбола. А теперь команда Хави была близка к тому, чтобы повторить этот непривычный для «Барсы» результат.
Главным героем первого тайма стал вратарь Ледесма, который справился с шестью ударами в створ. При этом два раза голкипер «Хетафе» совершил по-настоящему крутые сейвы. Особенно на 29-й минуте после удара Ямала. Он, кстати, сейчас дебютировал в основе «Барсы» в возрасте 16 лет и 38 дней.
И вроде у хозяев хватало моментов, но мяч всё не шёл в ворота. То удары приходились мимо, то защитники накрывали. При этом гости могли и сами забить, хоть это выглядело бы не очень логично. Тем не менее на 63-й минуте «Хетафе» остался буквально в сантиметрах от того, чтобы открыть счёт.
«Барса» не могла забить 82 минуты. Если учитывать прошлый тур и компенсированное время, то получается больше 200 минут. Когда казалось, что уже не избежать второй нулевой ничьей, хозяева всё-таки дожали соперника. Педри сыграл «в стеночку» с Гюндоганом и в одно касание пробил в падении.
После гола Педри продемонстрировал футболку, которая была заранее заготовлена на скамейке запасных. Полузащитник таким образом поддержал остров Тенерифе, который страдает из-за лесных пожаров.
Педри демонстрирует футболку
Фото: David S.Bustamante/Getty Images
В самом-самом конце матча «Барселона» даже забила второй. Отличился Ферран Торрес после ассиста Левандовского. Один из самых простых голов, который испанец забивал в своей карьере.
В результате «Барселона» победила, но выглядела весьма нервозно. Такой старт сезона тяжело объяснить. Даже учитывая дисквалификацию Рафиньи и уход Бускетса с Дембеле.
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