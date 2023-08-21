6 топ-матчей вторника: Карлсен в финале, «Амкал» в Кубке и квалификация ЛЧ

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Время в материале указано по Москве.

♟ 14:00: Магнус Карлсен — Рамешбабу Прагнанандха, Кубок мира, финал

Интрига: сможет ли лучший шахматист современности покорить Кубок мира?

Экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен никогда не выигрывал Кубок мира. Более того, он даже никогда не играл в финале этого турнира. Но на этот раз Карлсен настроен более чем серьёзно. Он уверенно пробился в решающую стадию Кубка мира в Баку, где сыграет с 18-летним индийцем Рамешбабу Прагнанандхой. Сегодня — первая из классических партий.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

⚽️ 19:00: «Текстильщик» — «Амкал», Кубок России, 1/128 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: медиафутбольный топ-клуб пройдёт ещё одну стадию Кубка?

РФС во второй раз допустил медиафутбольные команды до участия в Кубке России. Эксперимент оправдывает себя: «Амкал» и 2DROTS прошли первую стадию. Уступила только «Родина Медиа». Впереди у «Амкала» тяжёлая игра в Иваново с «Текстильщиком». Интересно, что ивановский клуб в прошлом розыгрыше выбил другого медиафутбольного гиганта – 2DROTS. Получится у «Текстильщика» второй год подряд обыграть любительский клуб?

«Амкал» Фото: vk.com/media.football.league

🏒 19:30: СКА — «Автомобилист», турнир имени Николая Пучкова

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова 22 августа 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: в каком виде предстанет СКА?

Регулярный сезон КХЛ стартует меньше чем через две недели, и предсезонный турнир в Санкт-Петербурге — последняя проверка для обеих команд перед его началом. Состояние СКА интригует куда больше — во-первых, армейцы, которым предстоит выступить перед домашней публикой, традиционно являются одним из главных фаворитов чемпионата, а во-вторых, именно сейчас должен приобрести очертания состав петербуржцев, который в межсезонье претерпел (и претерпит ещё) кардинальные изменения.

ХК СКА Фото: vk.com/ska

🏐 21:00: Бельгия — Польша, ЧЕ-2023 — женщины, группа А

Интрига: кто станет лидером «группы смерти»?

Чемпионат Европы постепенно набирает обороты: сборные на экваторе предварительного этапа — а значит, всё очевиднее лидерство главных претендентов на титул. Кроме, наверное, группы А. Бельгия, Сербия и Польша идут одинаково хорошо, сербки вообще не потеряли ещё ни сета — в нападении божит Тияна Бошкович с 36 очками после двух матчей. Так что очный матч станет серьёзной проверкой для бельгиек — бронзовых призёрок Евро-2013.

Сборная Польши Фото: volleyballworld.com

⚽️ 22:00: «Рейнджерс» — «ПСВ Эйндховен», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: битва топ-клубов Шотландии и Нидерландов за группу ЛЧ

«Рейнджерс» и ПСВ находятся в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Нужно всего лишь оказаться сильнее в стадии плей-офф. В третьем раунде ПСВ прошёл австрийский «Штурм», а «Рейнджерс» — швейцарский «Серветт». Впереди очная битва. Первый матч состоится в Глазго. Небольшое преимущество для ПСВ, так как ответная игра пройдёт в Эйндховене. В прошлом сезоне «Рейнджерс» сыграли в группе ЛЧ, а вот голландцы выступали в Лиге Европы. Изменится ситуация в текущем розыгрыше?

Люк де Йонг Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

⚽️ 22:00: «Ракув» — «Копенгаген», Лига чемпионов, раунд плей-офф, первый матч

Интрига: команда из деревни пробьётся в ЛЧ?

«Ракув» пройдёт все стадии ради попадания в основной раунд ЛЧ? Команда из небольшого польского города Ченстохова стартовала с первого этапа. «Ракув» прошёл эстонскую «Флору», азербайджанский «Карабах» и кипрский «Арис». Финальный босс – датский «Копенгаген». Он также прошёл две стадии, обыграв исландский «Брейдаблик» и чешскую «Спарту». Оба клуба проделали большой путь, но только одна доберётся до группового этапа. Но история «Ракува», несомненно, гораздо эпичнее. А «Копенгаген» частенько заскакивает в группу ЛЧ. Но вряд ли не хочет оказаться в ней сейчас.

«Ракув» Фото: rakow.com

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.