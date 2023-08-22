Доберётся ли «Амкал» до «Амкара»? Второй раунд Кубка России — онлайн. LIVE
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Все шесть матчей вторника — в клике от тебя!
Приветствуем вас, уважаемые болельщики! И прежде всего — из глубинки, не избалованной футболом элитного уровня. Ранние стадии Кубка России — уникальный шанс для маленьких команд на всю страну заявить о себе и своём городе или даже посёлке. Во вторник, 22 августа, во втором по престижности, но стремительно набирающем популярность национальном турнире стартует 1/128 финала. Тут никаких групповых турниров — сразу игры на вылет. И сегодня определятся шесть участников третьего раунда Пути регионов.
Программа игрового вторника:
- 13:00. «Рязань» – «Космос»
- 15:00. «Торпедо» Миасс – «Амкар-Пермь»
- 16:30. «Сахалинец» – «Леон Сатурн»
- 16:30. «Челябинск» – «Иртыш»
- 17:00. «Астрахань» – «Ротор»
- 19:00. «Текстильщик» – «Амкал».
Каждой из игр мы уделим внимание в нашем большом онлайне, так что не переключайтесь!
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