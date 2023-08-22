Доберётся ли «Амкал» до «Амкара»? Второй раунд Кубка России — онлайн. LIVE

Все шесть матчей вторника — в клике от тебя!

Приветствуем вас, уважаемые болельщики! И прежде всего — из глубинки, не избалованной футболом элитного уровня. Ранние стадии Кубка России — уникальный шанс для маленьких команд на всю страну заявить о себе и своём городе или даже посёлке. Во вторник, 22 августа, во втором по престижности, но стремительно набирающем популярность национальном турнире стартует 1/128 финала. Тут никаких групповых турниров — сразу игры на вылет. И сегодня определятся шесть участников третьего раунда Пути регионов.

Программа игрового вторника:

Каждой из игр мы уделим внимание в нашем большом онлайне, так что не переключайтесь!