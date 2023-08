10 главных трансферных новостей дня. Топ-форвард для Головина и замена Нойера в «Баварии»

В пятницу, 25 августа, европейские клубы подарили несколько любопытных трансферных новостей. Мы собрали для вас всё самое интересное в ежедневном дайджесте «Чемпионата».

«Бавария» объявила о трансфере голкипера

Даниэль Перец Фото: fcbayern.com

«Бавария» официально сообщила о переходе голкипера сборной Израиля Даниэля Переца. Сумма трансфера футболиста составляет € 5 млн. Контракт с 23-летним израильтянином подписан сроком на пять лет. Перец составит конкуренцию Свену Ульрайху за место в воротах «Баварии», пока Мануэль Нойер лечится от травмы. А затем, если проявит себя, посоперничает и с самим Ману.

«Монако» забирает топ-партнёра для Головина

RMC Sport докладывает: «Монако» договорился с «Арсеналом» о трансфере Фалорина Балогуна. За 22-летнего американца монегаски заплатят € 45 млн. В прошлом сезоне Балогун выступал за «Реймс» на правах аренды. На счету форварда 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал две результативных передачи. Контракт Балогуна с «Арсеналом» действует до конца июня 2025 года. Но теперь форвард едет в Монако. Головин доволен?

«Арсенал» отправляет игрока в помощь Захаряну

Киран Тирни Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Авторитетный журналист Давид Орнштейн сообщает, что «Арсенал» и «Реал Сосьедад» близки к договорённости по аренде защитника Кирана Тирни. Шотландский футболист уже в ближайшее время прилетит в Испанию для того, чтобы присоединиться к баскам. Клубы уже договорились об аренде. Для Тирни назначено медицинское обследование, после прохождения которого Киран сможет стать игроком «Сосьедада». «Арсенал» специально отправляет людей в клубы с российскими футболистами?

Крутая покупка «Вест Хэма» из «Аякса»

Фабрицио Романо даёт Here We Go по трансферу Мохаммеда Кудуса из «Аякса» в «Вест Хэм». Амстердамцы получат € 45 млн + бонусы за 23-летнего игрока. Мохаммед подпишет пятилетний контракт и пройдёт медицинское обследование в субботу, 26 августа. В текущем сезоне Кудус успел принять участие в трёх матчах и забил четыре гола. А теперь едет на помощь «Вест Хэму» и Дэвиду Мойесу.

Хави хочет ещё одного полузащитника?

«Барселона» летом уже взяла Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана. Однако Хави хочет ещё. По информации Todomercado, «Барса» заинтересована в хавбеке «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. Сезон-2022/2023 аргентинец провёл в аренде в «Вильярреале». Вероятно, футболист впечатлил Хави своей игрой в Примере. Transfermarkt оценивает Ло Чельсо в € 14 млн. Не самая большая сумма, однако «Барса» вряд ли оформит полноценный трансфер. Вероятно, если переход и состоится, то только на правах аренды.

«Фенербахче» нашёл замену вратарю, уходящему в «МЮ»

Доминик Ливакович Фото: fenerbahce.org

Вратарь сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович стал игроком «Фенербахче», сообщает официальный сайт клуба. «Фенер» заплатит за голкипера € 6,65 млн + бонус в размере € 950 тыс. Ливакович заключил со стамбульским клубом пятилетний контракт. Интересно, что 28-летний Ливакович до этого никогда не играл за пределами Хорватии. В «Динамо» вратарь перешёл в 2015 году.

«Ливерпуль» уже нашёл звезду на место Салаха?

Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Ливерпуль» постарается приобрести Федерико Кьезу, если Мохамед Салах уйдёт в «Аль-Иттихад». Юрген Клопп видит в вингере «Ювентуса» замену египтянину. Туринцы хотят получить за Кьезу около € 60 млн. В прошлом сезоне Федерико провёл 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне 25-летний итальянец сыграл один матч и отметился одним голом.

«МЮ» оставит защитника, игравшего ещё при Фергюсоне?

Джонни Эванс Фото: Mark Runnacles/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием полноценного контракта с защитником Джонни Эвансом. Как сообщает The Telegraph, манкунианцев впечатлила текущая форма игрока. Эванс тренировался с «МЮ» во время предсезонной подготовки. «Юнайтед» предложил футболисту однолетний контракт, сделка будет закрыта в ближайшие несколько дней. Джонни – воспитанник «МЮ». За первую команду он дебютировал в 2007 году, вместе с клубом он побеждал в АПЛ ещё при сэре Алексе Фергюсоне. В последние годы Эванс выступал за «Лестер». По окончании сезона-2022/2023 у него закончился контракт с «лисами», и он стал свободным агентом.

Чемпион Европы — 2016 и экс-партнёр Мбаппе перебрался на родину

Жоау Моутинью Фото: scbraga.pt

Португальский полузащитник Жоау Моутинью стал игроком «Браги», сообщает официальный сайт клуба. 36-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента, подписал однолетний контракт. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Моутиньо получит за год контракта € 400 тыс. Ранее Жоау выступал за «Спортинг» и «Порту» в Португалии, а также играл за «Монако» и «Вулверхэмптон». Во Франции Моутинью пересекался с Килианом Мбаппе. А в 2016-м вместе с Роналду взял золото Евро.

«Арсенал» закроет проблемную позицию экс-партнёром Миранчука?

Туринское издание Torino Granata сообщает об интересе «Арсенала» к защитнику «Торино» Перру Схюрсу. Отмечается, что лондонцы хотят усилить центр защиты и видят в голландце хорошего кандидата. Отметим, что «Арсенал» из-за травмы крестообразных связок потерял Юрриена Тимбера, поэтому канониры не против добавить вариативности в линию. По оценке Transfermarkt, стоимость 23-летнего Схюрса составляет € 25 млн.