Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферные новости 25 августа 2023 года, «Бавария», «МЮ», «Арсенал», «Барса», «Ливерпуль», Перец, Кудус, Кьеза, Тирни

10 главных трансферных новостей дня. Топ-форвард для Головина и замена Нойера в «Баварии»
Никита Паглазов
10 главных трансферных новостей за 25 августа
Аудио-версия:
Комментарии
«Арсенал» отправляет помощника Захаряну, а «Ливерпуль» нашёл звезду на место Салаха.

В пятницу, 25 августа, европейские клубы подарили несколько любопытных трансферных новостей. Мы собрали для вас всё самое интересное в ежедневном дайджесте «Чемпионата».

«Бавария» объявила о трансфере голкипера

Даниэль Перец

Даниэль Перец

Фото: fcbayern.com

«Бавария» официально сообщила о переходе голкипера сборной Израиля Даниэля Переца. Сумма трансфера футболиста составляет € 5 млн. Контракт с 23-летним израильтянином подписан сроком на пять лет. Перец составит конкуренцию Свену Ульрайху за место в воротах «Баварии», пока Мануэль Нойер лечится от травмы. А затем, если проявит себя, посоперничает и с самим Ману.

Сын экс-игрока «Баварии» зажигает в Нидерландах:
Сын ван Боммела сияет в первых матчах за АЗ. Но он совсем не похож на отца
Сын ван Боммела сияет в первых матчах за АЗ. Но он совсем не похож на отца

«Монако» забирает топ-партнёра для Головина

RMC Sport докладывает: «Монако» договорился с «Арсеналом» о трансфере Фалорина Балогуна. За 22-летнего американца монегаски заплатят € 45 млн. В прошлом сезоне Балогун выступал за «Реймс» на правах аренды. На счету форварда 39 матчей во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал две результативных передачи. Контракт Балогуна с «Арсеналом» действует до конца июня 2025 года. Но теперь форвард едет в Монако. Головин доволен?

Предугадываем для Головина борьбу за титул с «ПСЖ»:
Что ждёт Головина и «Монако» после провального сезона. Клуб очень сильно изменился
Что ждёт Головина и «Монако» после провального сезона. Клуб очень сильно изменился

«Арсенал» отправляет игрока в помощь Захаряну

Киран Тирни

Киран Тирни

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Авторитетный журналист Давид Орнштейн сообщает, что «Арсенал» и «Реал Сосьедад» близки к договорённости по аренде защитника Кирана Тирни. Шотландский футболист уже в ближайшее время прилетит в Испанию для того, чтобы присоединиться к баскам. Клубы уже договорились об аренде. Для Тирни назначено медицинское обследование, после прохождения которого Киран сможет стать игроком «Сосьедада». «Арсенал» специально отправляет людей в клубы с российскими футболистами?

Захарян сыграл первый матч за «Сосьедад». Каким вышел дебют Арсена?
Захарян дебютировал в Испании. И был близок к победной голевой передаче!
Захарян дебютировал в Испании. И был близок к победной голевой передаче!

Крутая покупка «Вест Хэма» из «Аякса»

Фабрицио Романо даёт Here We Go по трансферу Мохаммеда Кудуса из «Аякса» в «Вест Хэм». Амстердамцы получат € 45 млн + бонусы за 23-летнего игрока. Мохаммед подпишет пятилетний контракт и пройдёт медицинское обследование в субботу, 26 августа. В текущем сезоне Кудус успел принять участие в трёх матчах и забил четыре гола. А теперь едет на помощь «Вест Хэму» и Дэвиду Мойесу.

Хави хочет ещё одного полузащитника?

«Барселона» летом уже взяла Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана. Однако Хави хочет ещё. По информации Todomercado, «Барса» заинтересована в хавбеке «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо. Сезон-2022/2023 аргентинец провёл в аренде в «Вильярреале». Вероятно, футболист впечатлил Хави своей игрой в Примере. Transfermarkt оценивает Ло Чельсо в € 14 млн. Не самая большая сумма, однако «Барса» вряд ли оформит полноценный трансфер. Вероятно, если переход и состоится, то только на правах аренды.

«Барса» отняла у детей завтраки, обеды и такси ради экономии:
Проблемы «Барсы» дошли до академии. Из-за кризиса прервали 25-летнюю традицию!
Проблемы «Барсы» дошли до академии. Из-за кризиса прервали 25-летнюю традицию!

«Фенербахче» нашёл замену вратарю, уходящему в «МЮ»

Доминик Ливакович

Доминик Ливакович

Фото: fenerbahce.org

Вратарь сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович стал игроком «Фенербахче», сообщает официальный сайт клуба. «Фенер» заплатит за голкипера € 6,65 млн + бонус в размере € 950 тыс. Ливакович заключил со стамбульским клубом пятилетний контракт. Интересно, что 28-летний Ливакович до этого никогда не играл за пределами Хорватии. В «Динамо» вратарь перешёл в 2015 году.

«Ливерпуль» уже нашёл звезду на место Салаха?

Tuttomercatoweb со ссылкой на Tuttosport сообщает, что «Ливерпуль» постарается приобрести Федерико Кьезу, если Мохамед Салах уйдёт в «Аль-Иттихад». Юрген Клопп видит в вингере «Ювентуса» замену египтянину. Туринцы хотят получить за Кьезу около € 60 млн. В прошлом сезоне Федерико провёл 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне 25-летний итальянец сыграл один матч и отметился одним голом.

Летом 2023-го «Ливерпуль» уже сделал странную покупку:
Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца?
Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца?

«МЮ» оставит защитника, игравшего ещё при Фергюсоне?

Джонни Эванс

Джонни Эванс

Фото: Mark Runnacles/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием полноценного контракта с защитником Джонни Эвансом. Как сообщает The Telegraph, манкунианцев впечатлила текущая форма игрока. Эванс тренировался с «МЮ» во время предсезонной подготовки. «Юнайтед» предложил футболисту однолетний контракт, сделка будет закрыта в ближайшие несколько дней. Джонни – воспитанник «МЮ». За первую команду он дебютировал в 2007 году, вместе с клубом он побеждал в АПЛ ещё при сэре Алексе Фергюсоне. В последние годы Эванс выступал за «Лестер». По окончании сезона-2022/2023 у него закончился контракт с «лисами», и он стал свободным агентом.

Чемпион Европы — 2016 и экс-партнёр Мбаппе перебрался на родину

Жоау Моутинью

Жоау Моутинью

Фото: scbraga.pt

Португальский полузащитник Жоау Моутинью стал игроком «Браги», сообщает официальный сайт клуба. 36-летний футболист, находившийся в статусе свободного агента, подписал однолетний контракт. По информации инсайдера Фабрицио Романо, Моутиньо получит за год контракта € 400 тыс. Ранее Жоау выступал за «Спортинг» и «Порту» в Португалии, а также играл за «Монако» и «Вулверхэмптон». Во Франции Моутинью пересекался с Килианом Мбаппе. А в 2016-м вместе с Роналду взял золото Евро.

«Арсенал» закроет проблемную позицию экс-партнёром Миранчука?

Туринское издание Torino Granata сообщает об интересе «Арсенала» к защитнику «Торино» Перру Схюрсу. Отмечается, что лондонцы хотят усилить центр защиты и видят в голландце хорошего кандидата. Отметим, что «Арсенал» из-за травмы крестообразных связок потерял Юрриена Тимбера, поэтому канониры не против добавить вариативности в линию. По оценке Transfermarkt, стоимость 23-летнего Схюрса составляет € 25 млн.

Топ-клубы страдают от серьёзных повреждений на старте сезона:
Сезон в Европе только начался, а травм уже полно. Вылетели не только Де Брёйне и Куртуа
Сезон в Европе только начался, а травм уже полно. Вылетели не только Де Брёйне и Куртуа
1
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол Трансферы •••

Заглавное фото: fcbayern.com / Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android