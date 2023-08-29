«Краснодар» мучился с командой Юрана всю игру. Но Ивича спасла главная звезда

Матч «Пари НН» и «Краснодара» оставался в стороне в сравнении с параллельно идущим московским дерби. Однако для южан эта встреча была крайне важной. «Быки» стартовали с двух поражений от «Динамо» и «Спартака»: третья потеря очков ставила под угрозу выход из группы.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич провёл небольшую ротацию состава, но всё же на поле вышло много игроков основной обоймы. Сергей Юран также не стал выпускать большую группу резервистов. Оба клуба рассчитывали на победу. На это намекал и рисунок матча. Сила «Пари НН» — в хорошей обороне + в резких выходах в контратаку. На это сделал упор Юран и сейчас. Хозяева отдали мяч «Краснодару» в первом тайме: владение – 63% — 37% в пользу «быков». Также гости нанесли восемь ударов за тайм, тогда как «Пари НН» — всего один. Но вспомнить какие-то супермоменты у «Краснодара» вряд ли получится. Да, на старте Олусегун попал в штангу, но там, скорее, ошибся голкипер Ботнарь. Затем всё тот же нигерийский форвард «Краснодара» и Ильзат Ахметов имели неплохие шансы, но назвать их убойными нельзя. Тем более в параллельном матче «Спартак» громил «Динамо» в первом тайме со счётом 4:0. Вот где было жарко. А в Нижнем Новгороде градус был куда ниже.

«Краснодар» пока не очень хорош в позиционной атаке, а пространство для атак «Пари НН» не оставлял. Но и сами хозяева проблем Станиславу Агкацеву не создавали. Вот и получился скучный первый тайм.

Однако на вторые 45 минут Юран чуть изменил план. На это намекали и замены: на поле появились Севикян и Майга. «Пари НН» стал активнее атаковать, уже не боялся и сам владеть мячом, бил по воротам. В общем, хозяева добавили в наглости. А на 64-й минуте отличный момент появился у Севикяна. Эдгар пробил в упор головой – мяч потащил голкипер «Краснодара» Агкацев. Затем на добивание подоспел Владислав Карапузов, но опасность ликвидировал Сергей Волков.

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:1 Фото: vk.com/fcnn_ru

Во второй половине тайма «Краснодар» вернул владение под свой контроль. Периодически группа атаки «быков» организовала интересные моменты, но удивить защиту «Пари НН» не получалось. Ход игры намекал на то, что победитель определится в серии пенальти. Но у вышедшего на 61-й минуте на замену Джона Кордобы были свои планы. В концовке основного времени Олакунле Олусегун обокрал защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, убежал к воротам и вырезал классный пас на Кордобу. Колумбиец хладнокровно пробил головой и поразил ворота Ботнаря, открыв счёт на 88-й минуте. «Пари НН» оказался в нокдауне и уже не смог ответить. Да и времени просто не хватило. Плюс ко всему Кордоба мог оформить дубль, но не реализовал выход один на один.

«Краснодар» одержал первую победу в Кубке России — 2023/2024 и чуть поправил турнирную ситуацию. «Быки» вышли на третье место и теперь отстают от «Динамо» всего на одно очко (от «Спартака» — на шесть). Впереди – ответный матч с «Пари НН», но уже дома. У «Краснодара» есть теоретические шансы подняться уже на вторую строчку по итогам четырёх туров. Правда, игра южан оставляет вопросы к Ивичу. В прошедшем матче «Пари НН» не заслуживал такого обидного поражения. Да и на старте РПЛ команды уже встречались в Краснодаре: тогда нижегородцы провели крутой матч (но проиграли). Почему бы снова не попытаться взять реванш в Кубке?