Акинфеев и Кисляк спасли ЦСКА в Сочи. Голкипер вытащил ещё и серию пенальти!

ЦСКА в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России победил по пенальти «Сочи». После трёх туров армейцы занимают второе место с пятью очками, а сочинцы – третье с четырьмя. Лидирует же в этом квартете «Оренбург», стартовавший с домашнего поражения со счётом 0:6 от красно-синих!

В состав ЦСКА вернулся восстановившийся Акинфеев. Владимир Федотов решил дать своему капитану практику перед встречей с «Зенитом» в чемпионате России. Но почти всех остальных игроков основы (очевидно, держа в голове домашний матч с чемпионом 3 сентября) тренер армейцев приберёг – из последнего тура РПЛ остался только Виллиан Роша. Зато с первых минут сыграли новички Файзуллаев и Давила: было интересно посмотреть на долгожданные приобретения красно-синих. Узбекский легионер занял позицию левого инсайда, а чилийский – правого.

В этой игре друг на друга наложились тактические схемы 3-4-3, было много борьбы один в один. Мешали футболистам жара в Сочи и страшный газон на «Фиште». Хозяева больше владели мячом, пытались выходить из обороны за счёт забросов от смещавшегося к центральным защитникам Нобоа. Впрочем, лидеру южан усложняли работу с мячом и поле, и висевший у него на ногах молодой Кисляк. Первый угловой ЦСКА заработал благодаря тому, что мяч подпрыгнул перед Нобоа, и эквадорец допустил неожиданный брак. Потом Кисляк накрыл прессингом центрхава «Сочи» (правда, не Нобоа, а Ангбана), организовал контрвыпад два в один, но сам же загубил его неточной передачей.

Тем не менее до перерыва на гол скорее наиграла команда Дмитрия Хохлова. Первого опасного момента пришлось ждать полчаса, но что это был за момент! Мигел Силвейра хорошо открывался между линий, а в той атаке ушёл от Мендеса и здорово пробил из-за штрафной. Акинфеев уже не спасал – ЦСКА выручила штанга. Вскоре после этого Нобоа показал топ-класс, нанеся удар с лёта из-за штрафной по отскочившему мячу. Кисляк не успел заблокировать выстрел. Быть бы голу, если бы не красивый сейв Акинфеева, который достал мяч из-за под перекладины.

ЦСКА агрессивнее начал второй тайм, тем не менее через пять минут сочинцы создали два сумасшедших момента в двух подряд атаках. В первом эпизоде армейцев спас от гола суперсейв Акинфеева. Центральные защитники и опорники красно-синих прозевали рывок чеха Медведева, однако вингбек «Сочи» пробил по центру и дал шанс голкиперу. А затем маленькое чудо совершил Кисляк. Мяч дважды подряд отскочил от Нобоа и летел в сетку, но армеец занял место в воротах и выбил его головой – не дал мячу полностью пересечь линию. Нобоа поверить не мог, что это не гол, схватился за голову и едва не съёл собственную футболку. Интересно, что тут же Кристиан был заменён.

Во втором тайме тренеры играли заменами, стремясь решить две задачи: победить и в то же время распределить нагрузку на футболистов перед туром РПЛ. Давила провёл на поле 55 минут, Файзуллаев – 68. Пожалуй, больше запомнился чилиец, который вырезал несколько нестандартных передач. По-настоящему никто из этого дуэта не сверкнул, но понятно, что им нужно ещё адаптироваться к российскому футболу и стилю ЦСКА, сыграться с партнёрами. Сделал Федотов и вынужденную замену: получил повреждение центральный защитник Лукин.

Несмотря на появление на поле большого количества свежих ног, острота напрочь пропала из игры. Чем ближе был финальный свисток, тем скучнее становился матч на «Фиште». Никто сильно не выделялся, хотя в целом понравился молодой Кисляк. В итоге команды на двоих всего четыре раза попали в створ (2:2), и встреча завершилась вничью. Зато какая яркая получилась серия пенальти! Команды не уложились в 10 ударов, Юрганов мог принести победу «Сочи», но пробил в перекладину, а Акинфеев своими сейвами после ударов Игнатьева и Медведева добыл армейцам второе очко. Игорь – маэстро серий пенальти.