Команду Карпина судьи простили впервые в сезоне. Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ

Правда, решение судьи Чебана всё равно не спасло «Ростов» от поражения.

5-й тур РПЛ обошёлся без грубых ошибок — первый подобный случай в сезоне. Поэтому мы и не публиковали таблицу неделю назад. В 6-м туре судейских огрехов было совсем мало, но зафиксировать изменения необходимо. Обновляем таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Николай Комличенко (в прыжке) наиграл на удаление, но арбитр его простил Фото: fcnn.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура

таблица после 4-го тура.

Ошибки судей в 6-м туре

Грубая ошибка в прошедшем туре была всего одна — за авторством Сергея Чебана.

Арбитр не удалил нападающего «Ростова» Николая Комличенко в матче с «Пари НН».

Игорь Федотов футбольный арбитр «Эпизод с Комличенко для меня непонятен. Нападающий зарядил ногой сопернику в ухо, шипами практически, но не получил даже жёлтую карточку. Комличенко надо было удалять».

Таблица ошибок судей РПЛ после 6-го тура