Команду Карпина судьи простили впервые в сезоне. Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ

5-й тур РПЛ обошёлся без грубых ошибок — первый подобный случай в сезоне. Поэтому мы и не публиковали таблицу неделю назад. В 6-м туре судейских огрехов было совсем мало, но зафиксировать изменения необходимо. Обновляем таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Николай Комличенко (в прыжке) наиграл на удаление, но арбитр его простил
Фото: fcnn.ru
Предыдущие ошибки арбитров
Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.
Ошибки судей в 6-м туре
Грубая ошибка в прошедшем туре была всего одна — за авторством Сергея Чебана.
- Арбитр не удалил нападающего «Ростова» Николая Комличенко в матче с «Пари НН».
«Эпизод с Комличенко для меня непонятен. Нападающий зарядил ногой сопернику в ухо, шипами практически, но не получил даже жёлтую карточку. Комличенко надо было удалять».
Таблица ошибок судей РПЛ после 6-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|2
|0
|-2
|«Зенит»
|2
|0
|-2
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Сочи»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|0
|0
|«Факел»
|1
|2
|+1
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|3
|+3
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05:22
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04:58
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03:56
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03:11
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03:05
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02:50
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02:38
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02:20
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02:13
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02:00
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01:53
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01:40
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