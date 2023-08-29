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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, Спартак, Ростов, ЦСКА, Зенит, Динамо

Команду Карпина судьи простили впервые в сезоне. Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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Правда, решение судьи Чебана всё равно не спасло «Ростов» от поражения.

5-й тур РПЛ обошёлся без грубых ошибок — первый подобный случай в сезоне. Поэтому мы и не публиковали таблицу неделю назад. В 6-м туре судейских огрехов было совсем мало, но зафиксировать изменения необходимо. Обновляем таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Николай Комличенко (в прыжке) наиграл на удаление, но арбитр его простил

Николай Комличенко (в прыжке) наиграл на удаление, но арбитр его простил

Фото: fcnn.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы публикуем таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас есть возможность отслеживать изменения. В 5-м туре ошибок не было.

таблица после 1-го тура

таблица после 2-го тура

таблица после 3-го тура

таблица после 4-го тура.

Ошибки судей в 6-м туре

Грубая ошибка в прошедшем туре была всего одна — за авторством Сергея Чебана.

  • Арбитр не удалил нападающего «Ростова» Николая Комличенко в матче с «Пари НН».
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Эпизод с Комличенко для меня непонятен. Нападающий зарядил ногой сопернику в ухо, шипами практически, но не получил даже жёлтую карточку. Комличенко надо было удалять».

Экспертиза Федотова по всем матчам 6-го тура РПЛ:
«Такое поведение судьи для меня необъяснимо». Разбор работы арбитров в 6-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Такое поведение судьи для меня необъяснимо». Разбор работы арбитров в 6-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей РПЛ после 6-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА20-2
«Зенит»20-2
«Динамо»10-1
«Сочи»10-1
«Ростов»110
«Пари НН»110
«Спартак»000
«Краснодар»000
«Оренбург»000
«Урал»000
«Рубин»000
«Балтика»000
«Факел»12+1
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»01+1
«Ахмат»03+3
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