Гончаренко проиграл третий раз за неделю! «Урал» вылетит из группы лидеров?

«Ахмат» снова не пропустил при Ромащенко. Хотя в этот раз не обошлось без везения.

«Урал» – открытие старта РПЛ. Кто бы мог подумать, что команда будет в лидирующей группе? В межсезонье провернули классные трансферы, клуб почти никого не продал, поэтому Виктор Гончаренко получил разные опции в ротации состава. И в первых матчах вовсю этим пользовался. Всё шло хорошо до игры предыдущего тура в Петербурге, когда «Зенит» показал разницу в классе, накидав сопернику четыре. Потом «Урал» проиграл в Кубке «Рубину». Казалось, домашний матч с «Ахматом» – лучший момент, чтобы реабилитироваться. Но снова не вышло.

Вообще, с приходом Мирослава Ромащенко у «Ахмата» наладились результаты. Вероятно, такого старта мало кто ожидал. В РПЛ тренер начал с разгрома «Оренбурга» (4:0), потом зацепил ничью со «Спартаком» (0:0). При этом ни одного пропущенного мяча. Дальше в чемпионате России – крепкий «Урал». Но и с ним «Ахмат» совсем не потерялся.

Екатеринбуржцы начали матч по-хозяйски. И уже в первые десять минут создали пару неплохих подходов. Самый опасный – классный удар Алексея Каштанова, но Гиорги Шелия умудрился перевести мяч на угловой. К середине тайма «Ахмат» тоже включился и постепенно начал проводить атаки. На 25-й минуте момент имел Мохамед Конате, который бил с разворота после паса Артёма Тимофеева. Но уже следом – ещё один момент хозяев, и уже с перекладиной. Кики здорово забрал подбор и мощно пробил. Чуть-чуть не повезло. «Урал» продолжил атаковать, но в конце тайма не совсем логично получил пенальти в свои ворота.

Владимир Ильин выпрыгнул после подачи и пробил головой, но мяч угодил в руку Ибраима Сиссе. Видеоассистенты призвали Алексея Амелина к монитору, и тот, не сомневаясь, указал на «точку». Конате спокойно развёл мяч и Илью Помазуна по разным углам.

Гол «в раздевалку» – это, конечно, неприятно, но он никак не сказался на «Урале». Более того, после перерыва атаковали в основном хозяева. «Ахмат» ушёл в глухую оборону и очень редко бежал вперёд. Задача была лишь одна – сохранить результат. С ней справились. Пусть и не без проблем.

«Урал» — «Ахмат» Фото: vk.com/fc_ue

На 52-й минуте «Ахмату» ещё раз повезло. Юшин замыкал дальнюю штангу после рикошета, но гостей снова спас каркас ворот. Дальше – замены, новые атаки «Урала». На последние 10 минут команда Гончаренко засела чуть ли не в штрафной соперника. Там и Эммерсон бил почти в упор, затем Илья Ишков, но раз за разом тащил Шелия. Уже в концовке должен был забивать Силвие Бегич, но снова шикарно сыграл кипер «Ахмата».

Грозненцы удержали результат. Интересно, что они обыграли «Урал» в двух матчах прошлого сезона, а в этом продолжили традицию. К тому же при Ромащенко команда в РПЛ по-прежнему не пропускает. С выбором тренера клуб, похоже, не ошибся.