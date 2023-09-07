Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Претенденты на трофей Льва Яшина – 10 лучших вратарей мира: Мартинес, Куртуа, Онана, Эдерсон, тер Штеген, Самба, Боно

На трофей Яшина претендуют 10 лучших вратарей мира. Как среди них оказался Самба?
Григорий Телингатер
Брис Самба
Аудио-версия:
Комментарии
В этом году Брис дебютировал за сборную Франции, но к организаторам премии всё равно много вопросов.

Стали известны не только имена 30 претендентов на «Золотой мяч», но и 10 вратарей, которые поборются за приз имени Льва Яшина. Вот кто из голкиперов проявил себя лучше всего в сезоне-2022/2023 по версии France Football.

Последняя фамилия привлекает внимание. И не только у любителей поиграть в FIFA 23, где Самба впервые вошёл в команду сезона Лиги 1 и получил мощную карточку. Ещё полтора года назад Брис играл в Чемпионшипе (вторая по силе лига Англии) за «Ноттингем Форест». Однако сезон-2022/2023 вратарь провёл в родной Франции – выступал за «Ланс». Эта команда стала главным открытием сезона, лишь на одно очко отстав от чемпиона «ПСЖ».

При этом «Ланс» пропустил заметно меньше других – лишь 29 мячей за 38 туров. И Самба был тем человеком, который отыграл все матчи французского сезона, кроме последнего. К тому моменту «ПСЖ» оторвался на четыре очка, гарантировав себе титул, и тренер «Ланса» дал время 37-летнему ветерану Жану-Луи Лека, оставив Самба на скамейке. По итогам сезона Самба попал символическую сборную чемпионата по версии L'Équipe.

После ЧМ-2022 карьеру в сборной Франции завершили сразу два известных вратаря – Уго Льорис и Стив Манданда. В марте 2023 года Самба получил первый в жизни вызов в национальную команду. Брис тогда не сыграл, но в июне дебютировал за сборную Франции. Отыграл «на ноль» в Гибралтаре в отборочном матче к Евро-2024. Правда, было тяжело пропустить при отсутствии ударов в створ.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 3-й тур
16 июня 2023, пятница. 21:45 МСК
Гибралтар
Окончен
0 : 3
Франция
0:1 Жиру – 3'     0:2 Мбаппе – 45+3'     0:3 Муэли – 78'    

Самба был хорош в прошедшем сезоне, но его имя в списке удивило в том числе из-за отсутствия, например, Алисона. Если речь про индивидуальную награду, то есть метрика, которая демонстрирует именно вклад вратарей, а не всей команды при обороне. PSxG+/– учитывает опасность состоявшихся ударов и показывает, пропустил ли вратарь больше или меньше ожидаемого. У Алисона этот показатель равен +10,1 по данным FBref. То есть бразилец пропустил в сумме на 10 голов меньше, чем ожидалось – лучший показатель в АПЛ в прошлом сезоне. У Самба этот показатель неплохой, но в два раза ниже (+5,4) и в менее классной лиге.

Брис Cамба (слева) и Килиан Мбаппе

Брис Cамба (слева) и Килиан Мбаппе

Фото: MB Media/Getty Images

Почему выбор вратарей получился настолько спорным? Это можно объяснить тем, что France Football – французская премия, и там решили подсветить своих голкиперов. В списке 10 лучших вратарей сезона два представителя Франции. И, кстати, по Меньяну тоже есть сомнения, потому что он пропустил почти половину сезона из-за травмы.

Как дела у россиян в чемпионате Франции и других лигах Европы:
Головин и Кузяев — монстры, а Оздоеву не повезло. Как россияне сыграли в уикенд в Европе
Головин и Кузяев — монстры, а Оздоеву не повезло. Как россияне сыграли в уикенд в Европе

Хотя с огромной вероятностью ни первый, ни второй француз не выиграет премию Яшина. Дело в том, что организаторы премии находятся в своего рода ловушке. Публикуя ещё и список 30 претендентов на «Золотой мяч», они сокращают круг соискателей приза лучшему киперу до двух-трёх имён. В ином случае будет выглядеть странно, если лучший голкипер не попал в топ-30 игроков сезона, а другие вратари – попали.

В прошлый раз Куртуа был среди 30 претендентов на «Золотой мяч» и выиграл премию Яшина. До этого так же было с Джанлуиджи Доннаруммой. А сейчас в числе 30 номинантов на главный приз три вратаря: Онана, Мартинес, Боно. Похоже, приз имени Яшина заберёт не тер Штеген, выдавший классный сезон в Ла Лиге, и даже не Эдерсон, сделавший требл с «Сити». Результаты объявят 30 октября.

Кто возьмет «Золотой мяч»? Имена претендентов здесь:
Названы 30 претендентов на «Золотой мяч». Кто возьмёт награду – Хвича, Месси или Холанд?
Рейтинг
Названы 30 претендентов на «Золотой мяч». Кто возьмёт награду – Хвича, Месси или Холанд?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android