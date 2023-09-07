На трофей Яшина претендуют 10 лучших вратарей мира. Как среди них оказался Самба?

В этом году Брис дебютировал за сборную Франции, но к организаторам премии всё равно много вопросов.

Стали известны не только имена 30 претендентов на «Золотой мяч», но и 10 вратарей, которые поборются за приз имени Льва Яшина. Вот кто из голкиперов проявил себя лучше всего в сезоне-2022/2023 по версии France Football.

Последняя фамилия привлекает внимание. И не только у любителей поиграть в FIFA 23, где Самба впервые вошёл в команду сезона Лиги 1 и получил мощную карточку. Ещё полтора года назад Брис играл в Чемпионшипе (вторая по силе лига Англии) за «Ноттингем Форест». Однако сезон-2022/2023 вратарь провёл в родной Франции – выступал за «Ланс». Эта команда стала главным открытием сезона, лишь на одно очко отстав от чемпиона «ПСЖ».

При этом «Ланс» пропустил заметно меньше других – лишь 29 мячей за 38 туров. И Самба был тем человеком, который отыграл все матчи французского сезона, кроме последнего. К тому моменту «ПСЖ» оторвался на четыре очка, гарантировав себе титул, и тренер «Ланса» дал время 37-летнему ветерану Жану-Луи Лека, оставив Самба на скамейке. По итогам сезона Самба попал символическую сборную чемпионата по версии L'Équipe.

После ЧМ-2022 карьеру в сборной Франции завершили сразу два известных вратаря – Уго Льорис и Стив Манданда. В марте 2023 года Самба получил первый в жизни вызов в национальную команду. Брис тогда не сыграл, но в июне дебютировал за сборную Франции. Отыграл «на ноль» в Гибралтаре в отборочном матче к Евро-2024. Правда, было тяжело пропустить при отсутствии ударов в створ.

Самба был хорош в прошедшем сезоне, но его имя в списке удивило в том числе из-за отсутствия, например, Алисона. Если речь про индивидуальную награду, то есть метрика, которая демонстрирует именно вклад вратарей, а не всей команды при обороне. PSxG+/– учитывает опасность состоявшихся ударов и показывает, пропустил ли вратарь больше или меньше ожидаемого. У Алисона этот показатель равен +10,1 по данным FBref. То есть бразилец пропустил в сумме на 10 голов меньше, чем ожидалось – лучший показатель в АПЛ в прошлом сезоне. У Самба этот показатель неплохой, но в два раза ниже (+5,4) и в менее классной лиге.

Брис Cамба (слева) и Килиан Мбаппе Фото: MB Media/Getty Images

Почему выбор вратарей получился настолько спорным? Это можно объяснить тем, что France Football – французская премия, и там решили подсветить своих голкиперов. В списке 10 лучших вратарей сезона два представителя Франции. И, кстати, по Меньяну тоже есть сомнения, потому что он пропустил почти половину сезона из-за травмы.

Хотя с огромной вероятностью ни первый, ни второй француз не выиграет премию Яшина. Дело в том, что организаторы премии находятся в своего рода ловушке. Публикуя ещё и список 30 претендентов на «Золотой мяч», они сокращают круг соискателей приза лучшему киперу до двух-трёх имён. В ином случае будет выглядеть странно, если лучший голкипер не попал в топ-30 игроков сезона, а другие вратари – попали.

В прошлый раз Куртуа был среди 30 претендентов на «Золотой мяч» и выиграл премию Яшина. До этого так же было с Джанлуиджи Доннаруммой. А сейчас в числе 30 номинантов на главный приз три вратаря: Онана, Мартинес, Боно. Похоже, приз имени Яшина заберёт не тер Штеген, выдавший классный сезон в Ла Лиге, и даже не Эдерсон, сделавший требл с «Сити». Результаты объявят 30 октября.