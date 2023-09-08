Месси снова вытащил сборную Аргентины. А ещё повторил достижение Бекхэма

Пока в Европе команды спорят за попадание на Евро-2024, в зоне КОНМЕБОЛ уже стартовал отбор к ЧМ-2026. Прошедшей ночью сыграли первые три матча цикла. Парагвай и Перу поделили очки — 0:0, Колумбия победила Венесуэлу — 1:0, ну а Аргентина с трудом одолела Эквадор — 1:0.

Единственный гол остался за Лионелем Месси. На своём поле аргентинцы 77 минут не могли забить, но затем Лаутаро Мартинес заработал штрафной в 21,3 метра от ворот соперника. Мяч забрал капитан и после минимального разбега перекинул стенку из пяти человек (точнее, из шести, если учитывать лежащего Хосе Уртадо).

Удар Месси получился настолько точным, что эквадорский вратарь даже не прыгнул – лишь взглядом проводил мяч. Нападающий убежал праздновать вместе с запасными, и в результате в массовых объятиях оказались даже мальчики, подающие мячи.

Права на видео принадлежат CONMEBOL. Посмотреть его можно на YouTube-канале CONMEBOL.

Таким образом, у Месси теперь 65 голов, забитых прямыми ударами со штрафных (50 – за «Барселону», 11 – за сборную, 2 – за «ПСЖ» и 2 – за «Интер Майами»). По этому показателю аргентинец сравнялся с Дэвидом Бекхэмом – совладельцем «Интер Майами». Если что, у Криштиану Роналду 60 голов со штрафных. А топ-5 выглядит таким образом:

77 – Жуниньо Пернамбукано;

70 – Пеле;

66 – Роналдиньо, Виктор Легротталье;

65 – Дэвид Бекхэм, Лионель Месси.

Лионель Месси в момент исполнения штрафного удара Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Правда, здесь нужно учитывать, что нет видеосвидетельств по всем голам Пеле и Легротталье. Данные могут отличаться, но, как правило, ориентируются на эти цифры. В том числе AS и Globe Soccer Awards.

Месси запомнился ещё одним эпизодом в матче Аргентина – Эквадор. Во втором тайме нападающий так ушёл от опеки Мойсеса Кайседо, что тот упал на газон. И это учитывая, что Месси уже 36 лет, а в соперниках – опорник, купленный этим летом «Челси» за € 116 млн. Правда, в этом матче у Кайседо были и удачные отборы – в том числе у Месси.

Месси против Кайседо Фото: Кадр из трансляции

На 89-й минуте тренер сборной Аргентины заменил Месси, который передал капитанскую повязку Анхелю Ди Марии. Трибуны проводили Лионеля стоя и под овации. Некоторые болельщики в это время опускали и поднимали вытянутые ладони, как бы молясь на футболиста.