«Спартак» лишится игрока на полгода? Агентские разборки Игнатова зашли слишком далеко

У «Спартака» большие проблемы: полузащитника красно-белых Михаила Игнатова могут дисквалифицировать на срок до шести месяцев! Всё дело в его конфликте с бывшим агентом Александром Маньяковым. Разбираемся, что же произошло между сторонами и почему Игнатову грозит отстранение от футбола.

В 2020 году Маньяков заключил с футболистом «Спартака» агентское соглашение. Но спустя год Игнатов принял решение расторгнуть контракт с агентом. Игрок красно-белых в интервью «Матч ТВ» отмечал, что причиной прекращения стал «нулевой результат», отметив, что «не было никакой работы». Маньяков отказывался от комментариев, но в феврале 2023-го в интервью YouTube-каналу «Фабрика футбола» предполагал, что на Игнатова мог повлиять его отец. Представляющий интересы футболиста спортивный юрист Ваган Давидянц утверждал, что агент даже не контактировал с бывшим клиентом:

— Для понимания сути взаимоотношений стороны футболиста Михаила Игнатова с агентом Александром Маньяковым достаточно сказать, что действие договора продлилось 45 дней, в течение которых агент бездействовал. Деталь: выписки от мобильного оператора свидетельствуют о том, что за всё это время агент ни разу не связался с Михаилом, даже с юбилеем не поздравил. Очевидно, за время действия договора Маньяков ровным счётом ничего не предпринял. Именно бездействие стало причиной расторжения договора Игнатовым. Что касается «живого интереса» к Игнатову дортмундской «Боруссии», «Шальке-04», «Гамбурга», с которыми якобы был налаженный контакт, то эти утверждения следует отнести к миру бурных фантазий Маньякова.

Летом 2021 года, после расторжения контракта, Маньяков потребовал с футболиста 9,5 млн рублей. Агент обратился в палату по разрешению споров РФС и проиграл первое дело, но затем комитет по статусу футболистов встал на сторону Маньякова. После этого Игнатов подал заявление в Мытищинский суд и доказал правоту. В декабре 2022 года суд принял решение, что Маньяков не упускал выгоду из-за расторжения контракта, поэтому Игнатов не должен выплачивать ему 9,5 млн. Но и это не стало концом: Маньяков обратился уже в Московский областной суд. Тот принял решение, что Игнатов должен выполнить решение комитета по статусу футболистов и выплатить деньги агенту.

Дальше — больше. Игнатов подал иск уже в кассационный суд. После этого Маньяков обратился в РФС, требуя наказать игрока, потому что, по регламентам, игрок «Спартака» не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS) и нарушив досудебный порядок урегулирования споров.

Михаил Игнатов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пока дело в своё время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением, — рассказала на днях Ирина Бжезовская, юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнёры», представляющая интересы Игнатова. — В нём говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие.

Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, — это новое нарушение регламента. Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но, по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе и слушание будет назначено через неделю. Требование — дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть. Дисквалификация — самая серьёзная мера по регламенту. Мы ждём повестки в палату РФС. Таким образом, «Спартак» в период чемпионата России по футболу и до его окончания теряет сильного футболиста».

«Спартак» в июне 2023-го сообщал, что команда привлечена к делу в качестве третьего лица. «Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила», – заявляла пресс-служба клуба. В сентябре «Спартак» также выступил с заявлением по поводу разбирательства Игнатова с Маньяковым.

Дмитрий Зеленов глава пресс-службы «Спартака» «В заявлении, которое сейчас обсуждается, идёт речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста. Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем, что требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано».

Спортивный юрист Анна Анцелиович отмечает, что Игнатова в итоге вряд ли дисквалифицируют: «Я точно знаю, что в соглашении между игроком и агентом есть пункт о том, что споры рассматриваются Мытищинским городским судом в качестве финальной инстанции. Поэтому игрок и пошёл в суд. CAS отказался рассматривать данное дело, признав, что воля сторон и намерение были именно направить все споры в окончательную инстанцию — государственный суд. Как мы понимаем, на втором этапе игрок пошёл туда, куда его отправил сам агент. Устав РФС предусматривает, что такие дела разрешаются в рамках системы дисциплинарных органов РФС. На мой взгляд, наказать за то, что спортсмен воспользовался своим конституционным правом, возникшим из контрактного спора… О дисквалификации тут вряд ли может идти речь. Только лишь за обращение в суд общей юрисдикции получить дисквалификацию будет очень тяжело».

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свойственной экспрессивной манере обвиняет клуб в слабой позиции по вопросу с Игнатовым

Зарема Салихова супруга Леонида Федуна «Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока. То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Миной Райолой».

В 2022 году «Спартак» уже пострадал из-за дисквалификации игрока. Кейта Бальде оставили без футбола за нарушение процедуры допинг-контроля. Сенегалец пропустил первую половину сезона-2022/2023. Будем надеяться, что ситуация с Игнатовым разрешится без отстранения талантливого российского игрока от футбола.