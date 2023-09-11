Футболист красиво потроллил судью за показ жёлтой карточки. Видео стало вирусным

На выходных в Великобритании состоялся необычный матч, а видео одного эпизода из игры стало вирусным. Футболист потроллил арбитра, показавшего ему жёлтую карточку.

Что это был за матч?

Благотворительная шоу-игра, которую организовала медийная команда блогеров «Сайдмен». Матч прошёл на Олимпийском стадионе в Лондоне, на трибунах находились примерно 60 тысяч болельщиков. «Сайдмен» обыграл команду звёзд YouTube со счётом 8:5. В пике онлайн-трансляцию смотрели более 2,5 млн человек. Во время игры на донатах собрали £ 2,4 млн — эти деньги передадут четырём благотворительным фондам Великобритании. Год назад матч проводили на стадионе «Чарльтона», и тогда на игру пришли 27 тысяч человек.

Кстати, «Сайдмен» — самая популярная медийная футбольная команда в мире. На её канал в YouTube подписаны 19,3 млн человек. Очень впечатляет! Давайте сравним эту цифру с самыми популярными российскими клубами медиафутбола. У канала 2DROTS 3,49 млн подписчиков, у «Амкала» — 2,8 млн. «Сайдмен» — команда британских блогеров, которая в течение 10 лет создаёт развлекательный контент в YouTube. Многие ребята были известны в спортивных кругах, поскольку снимали ролики, связанные с футбольными челленджами и серией игр FIFA.

ФК «Сайдмен» с трофеем за победу в благотворительном матче Фото: twitter.com/Sidemen

Что произошло на игре?

Самый забавный эпизод произошёл на 78-й минуте. На благотворительную игру пригласили известного английского рефери Марка Клаттенбурга. Он работал на матчах АПЛ с 2014 по 2017 год. В 2016-м его назначили главным арбитром сразу на три финала: Кубка Англии, Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Но Клаттенбург никогда не сталкивался с тем, что произошло на благотворительном матче.

Он показал жёлтую карточку футболисту команды звёзд YouTube Максу Фошу. Игрок не растерялся и в ответ тоже показал арбитру карточку, но только зелёную с белыми стрелками. Больше всего позабавило невозмутимое лицо Фоша, с которым он смотрел на опытного судью. Это была карточка обратного хода (Reverse) в игре под названием Uno. Правда, по правилам она должна была бы быть жёлтого цвета. Это означало бы, что наказание получил бы сам судья. Но этот нюанс не помешал видео мгновенно стать вирусным.

Видео эпизода с карточкой с временной отметки 11:28.

Ниже парочка комментариев британских болельщиков из социальных сетей:

«Не могу поверить, что игроки АПЛ никогда не делали ничего подобного».

«Лучшая реакция на жёлтую карточку, которую я когда-либо видел в своей жизни».

Uno? Что это за игра?

Популярная настольная игра. Аналог известной карточной игры «Сто одно». Правда, Uno требует специальной колоды. Цель — как можно скорее скинуть все карты. Разумеется, побеждает тот, кто сделает это быстрее других. Карточка обратного хода запускает игру в другом направлении. То есть если участники делали ход по часовой стрелке, то после карточки Reverse игра разворачивается в другую сторону. В Сети карточка обратного хода стала своеобразным мемом. Её применяют в тяжёлых ситуациях, чтобы избавиться от ответственности и обратить проблемы в сторону противника.

Кто такой Макс Фош?

Достаточно популярный британский блогер, которому 28 лет. На его канал в YouTube подписаны 2,3 млн человек. Таким образом, аудитория Фоша по численности примерно такая же, как у «Амкала» и 2DROTS. Макс создаёт развлекательный контент, в основном — разнообразные пранки. К примеру, в одном из роликов он нанял двух частных детективов, которые следили друг за другом. Видео попало в тренды YouTube и за сутки собрало почти миллион просмотров.

Макс Фош — блогер, у которого более 2 млн подписчиков в YouTube Фото: David M. Benett/Getty Images

А ещё Макс очень оригинально отомстил своему другу, которого зовут Чарли. Тот испортил настроение Фошу, когда заспойлерил один из эпизодов популярного телесериала «Игра престолов». Макс шуточно отомстил другу, узнав, что тот посетит мюзикл «Король лев» (Чарли не был знаком со сценарием). При этом Фош заморочился по полной программе. Он выкупил 10 мест в партере и посадил на каждое по лысому мужчине. Ради этого Макс даже устроил специальный кастинг. Перед рассадкой визажисты нанесли на голову каждого мужчины по одной букве — так, что они сформировали словосочетание Mufasa dies («Муфаса умрёт»). Мужчины сидели в кепках, но сняли их после сигнала от Фоша. Перед этим Макс позвонил другу, который сидел на балконе, и попросил того посмотреть вниз, где был спрятан необычный спойлер. «Сволочь! Невероятно!» — прокомментировал розыгрыш Чарли.