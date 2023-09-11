8 топ-событий вторника: Катар — Россия, СКА против «Спартака» и Польша — Сербия

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Время в материале указано по Москве.

🇷🇺 ⚽️ 18:15: Катар — Россия, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли Россия первую победу за полгода?

Продолжается цикл необычных товарищеских матчей сборной России. В поисках практики наша команда на днях слетала на матч с олимпийской сборной Египта — дело закончилось ничьей (1:1). Теперь новый выезд на Ближний Восток, на этот раз в Катар, где ещё недавно прошёл чемпионат мира. Смогут ли футболисты Карпина победить? Если да, это будет первый успех за полгода. В последний раз Россия выигрывала у Ирака в марте этого года (2:0).

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏐 19:00: Польша — Сербия, ЧЕ-2023 (м), 1/4 финала

Интрига: какая команда окажется более сыгранной?

Поляки при самой длинной скамейке продолжают экспериментировать с составом, когда пора бы уже остановиться на финальной шестёрке. В матче с Бельгией это едва не повлияло на результат, но подопечные Николы Грбича нашли решение и закрыли матч в четырёх партиях. Хотя уже на финальных стадиях плей-офф большая вариативность на позициях может стать проблемой, ведь в четвертьфинале их соперником станет Сербия с грозным и стабильным костяком. В 1/8 они уверенно обыграли чехов, хотя возьми вторую партию последние, и матч мог затянуться.

Мужская сборная Сербии по волейболу Фото: cev.eu

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Минск, чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли Дмитрий Квартальнов бывшую команду?

После увольнения из «Ак Барса» один из самых опытных тренеров в истории КХЛ Дмитрий Квартальнов целиком пропустил минувший сезон и в межсезонье вернулся к работе в лиге с минским «Динамо». Во вторник Квартальнов впервые окажется в Казани после своей отставки. Сумеют ли «зубры» порадовать своего наставника и преподнести сюрприз в матче с казанской «дрим-тим»?

Дмитрий Квартальнов Фото: hcdinamo.by

🏒 19:30: «СКА» — «Спартак», чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли СКА неудачную серию?

Команда Романа Ротенберга начала сезон КХЛ с двух гостевых побед, но конец выездной серии у СКА не получился. Армейцы проиграли два последних матча, и теперь их ждёт первое появление на домашнем льду в нынешнем чемпионате. В соперниках «Спартак», который будет полон желания реабилитироваться за разгром от «Адмирала» (2:6).

Роман Ротенберг Фото: ska.ru

⚽️ 21:45: Италия — Украина, квалификация Евро-2024, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: исправится ли Спаллетти за неудачный дебют?

В отборочной группе C по-прежнему весело. На днях свой первый матч во главе итальянской сборной провёл Лучано Спаллетти — и не смог победить Северную Македонию (1:1). Следующая игра ещё важнее. Украина занимает второе место в группе и опережает Италию на три очка. Так что итальянцам нужно играть на победу, чтобы выход на Евро не стал совсем проблематичным.

Лучано Спаллетти Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Швеция — Австрия, квалификация Евро-2024, 6-й тур

Интрига: вернутся ли шведы в борьбу за выход на Евро?

В группе F получилось очень чёткое распределение команд. Первые места занимают Австрия и Бельгия (у обеих команд по 10 очков), Швеция идёт третьей (6 очков). Предстоящий матч — шанс для шведов вернуться в борьбу за путёвку на Евро. Если и здесь случится потеря очков, рассчитывать на место в топ-2 будет сложно.

⚽️ 22:00: Германия — Франция, товарищеский матч

Интрига: как сыграет Германия после увольнения тренера?

Ханси Флик больше не в сборной — тренера уволили за ужасные результаты и недопонимание с футболистами. В матче с Францией немецкой командой будет руководить спортивный директор национального футбольного союза и легенда сборной Руди Фёллер. В долгосрочной перспективе на него не рассчитывают, а главным кандидатом на тренерский пост, если верить СМИ, является Юлиан Нагельсман. Но пока экс-коуч «Баварии» свободен, у нас есть возможность посмотреть на сборную Германии в её переходном виде. Ещё и соперник мощнейший — Франция полгода назад рубилась в финале чемпионата мира.

Марк-Андре тер Штеген Фото: Stuart Franklin/Getty Images

⚽️ 23:00: Боливия — Аргентина, квалификация ЧМ-2026, Южная Америка, 2-й тур

Интрига: Месси снова спасёт сборную?

Лео затащил в игре 1-го тура с Эквадором, забив со штрафного единственный гол в матче. Правда, после этого Месси заменили — такого в сборной с ним не происходило с 2014 года. Из-за этого у многих возникли сомнения насчёт участия Лео в матче с Боливией. Так что интрига двойная: сыграет ли Месси и, если да, затащит ли он, как несколько дней назад?