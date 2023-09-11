8 топ-событий вторника: Катар — Россия, СКА против «Спартака» и Польша — Сербия

Быстрый переход к этому расписанию есть в дополнительном меню – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 12 сентября в Матч-центре
Программа коротко:
- 🇷🇺 ⚽️ 18:15: Катар — Россия, товарищеский матч
- 🏐 19:00: Польша — Сербия, ЧЕ-2023 (м), 1/4 финала
- 🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Минск, чемпионат КХЛ
- 🏒 19:30: «СКА» — «Спартак», чемпионат КХЛ
- ⚽️ 21:45: Италия — Украина, квалификация Евро-2024, 6-й тур
- ⚽️ 21:45: Швеция — Австрия, квалификация Евро-2024, 6-й тур
- ⚽️ 22:00: Германия — Франция, товарищеский матч
- ⚽️ 23:00: Боливия — Аргентина, квалификация ЧМ-2026, Южная Америка, 2-й тур
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🇷🇺 ⚽️ 18:15: Катар — Россия, товарищеский матч
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: одержит ли Россия первую победу за полгода?
Продолжается цикл необычных товарищеских матчей сборной России. В поисках практики наша команда на днях слетала на матч с олимпийской сборной Египта — дело закончилось ничьей (1:1). Теперь новый выезд на Ближний Восток, на этот раз в Катар, где ещё недавно прошёл чемпионат мира. Смогут ли футболисты Карпина победить? Если да, это будет первый успех за полгода. В последний раз Россия выигрывала у Ирака в марте этого года (2:0).
Николай Комличенко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
🏐 19:00: Польша — Сербия, ЧЕ-2023 (м), 1/4 финала
Интрига: какая команда окажется более сыгранной?
Поляки при самой длинной скамейке продолжают экспериментировать с составом, когда пора бы уже остановиться на финальной шестёрке. В матче с Бельгией это едва не повлияло на результат, но подопечные Николы Грбича нашли решение и закрыли матч в четырёх партиях. Хотя уже на финальных стадиях плей-офф большая вариативность на позициях может стать проблемой, ведь в четвертьфинале их соперником станет Сербия с грозным и стабильным костяком. В 1/8 они уверенно обыграли чехов, хотя возьми вторую партию последние, и матч мог затянуться.
Мужская сборная Сербии по волейболу
Фото: cev.eu
🏒 19:00: «Ак Барс» — «Динамо» Минск, чемпионат КХЛ
Интрига: остановит ли Дмитрий Квартальнов бывшую команду?
После увольнения из «Ак Барса» один из самых опытных тренеров в истории КХЛ Дмитрий Квартальнов целиком пропустил минувший сезон и в межсезонье вернулся к работе в лиге с минским «Динамо». Во вторник Квартальнов впервые окажется в Казани после своей отставки. Сумеют ли «зубры» порадовать своего наставника и преподнести сюрприз в матче с казанской «дрим-тим»?
Дмитрий Квартальнов
Фото: hcdinamo.by
🏒 19:30: «СКА» — «Спартак», чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли СКА неудачную серию?
Команда Романа Ротенберга начала сезон КХЛ с двух гостевых побед, но конец выездной серии у СКА не получился. Армейцы проиграли два последних матча, и теперь их ждёт первое появление на домашнем льду в нынешнем чемпионате. В соперниках «Спартак», который будет полон желания реабилитироваться за разгром от «Адмирала» (2:6).
Роман Ротенберг
Фото: ska.ru
⚽️ 21:45: Италия — Украина, квалификация Евро-2024, 6-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: исправится ли Спаллетти за неудачный дебют?
В отборочной группе C по-прежнему весело. На днях свой первый матч во главе итальянской сборной провёл Лучано Спаллетти — и не смог победить Северную Македонию (1:1). Следующая игра ещё важнее. Украина занимает второе место в группе и опережает Италию на три очка. Так что итальянцам нужно играть на победу, чтобы выход на Евро не стал совсем проблематичным.
Лучано Спаллетти
Фото: Getty Images
⚽️ 21:45: Швеция — Австрия, квалификация Евро-2024, 6-й тур
Интрига: вернутся ли шведы в борьбу за выход на Евро?
В группе F получилось очень чёткое распределение команд. Первые места занимают Австрия и Бельгия (у обеих команд по 10 очков), Швеция идёт третьей (6 очков). Предстоящий матч — шанс для шведов вернуться в борьбу за путёвку на Евро. Если и здесь случится потеря очков, рассчитывать на место в топ-2 будет сложно.
⚽️ 22:00: Германия — Франция, товарищеский матч
Интрига: как сыграет Германия после увольнения тренера?
Ханси Флик больше не в сборной — тренера уволили за ужасные результаты и недопонимание с футболистами. В матче с Францией немецкой командой будет руководить спортивный директор национального футбольного союза и легенда сборной Руди Фёллер. В долгосрочной перспективе на него не рассчитывают, а главным кандидатом на тренерский пост, если верить СМИ, является Юлиан Нагельсман. Но пока экс-коуч «Баварии» свободен, у нас есть возможность посмотреть на сборную Германии в её переходном виде. Ещё и соперник мощнейший — Франция полгода назад рубилась в финале чемпионата мира.
Марк-Андре тер Штеген
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
⚽️ 23:00: Боливия — Аргентина, квалификация ЧМ-2026, Южная Америка, 2-й тур
Интрига: Месси снова спасёт сборную?
Лео затащил в игре 1-го тура с Эквадором, забив со штрафного единственный гол в матче. Правда, после этого Месси заменили — такого в сборной с ним не происходило с 2014 года. Из-за этого у многих возникли сомнения насчёт участия Лео в матче с Боливией. Так что интрига двойная: сыграет ли Месси и, если да, затащит ли он, как несколько дней назад?
Лионель Месси
Фото: Daniel Jayo/Getty Images
- 11 сентября 2023
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:50
-
21:50
-
21:36
-
21:35
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:47
-
20:42
-
20:39
-
20:39
-
20:36
-
20:22
-
20:12
-
20:07
-
20:02
-
19:55
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:40
-
19:27
-
19:21
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
19:11