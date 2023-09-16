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Дебют Неймара в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль» — 15 сентября 2023, статистика, голы Малкома

Неймар наконец-то дебютировал в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» устроил голевую феерию!
Константин Кринский
Неймар наконец-то дебютировал в Саудовской Аравии
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Но экс-игрок «ПСЖ» парадоксальным образом не отличился. Зато Малком это сделал.

Неймар не вчера сменил «ПСЖ» на «Аль-Хиляль». С переезда бразильца в Саудовскую Аравию прошло больше месяца. Но форвард приехал на Ближний Восток с травмой и долго её залечивал. Дебютировал за новый клуб он только сегодня, в матче с «Эр-Риядом».

Саудовская Аравия - Про лига . 6-й тур
15 сентября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
6 : 1
Эр-Рияд
Эр-Рияд
1:0 Митрович – 30'     2:0 Аль-Шахрани – 45+4'     3:0 Аль-Давсари – 68'     4:0 Малком – 83'     5:0 Аль-Давсари – 87'     6:0 Аль-Давсари – 90+5'     6:1 Аль-Закан – 90+6'    

Забавно, но главной звездой встречи, в которой забили шесть голов, стал не Неймар, не Малком и даже не кто-то другой из дорогостоящих звёзд. Хет-триком отметился Салем Аль-Давсари – благодаря этим мячам футболист сравнялся по голам с Криштиану Роналду и теперь делит с ним первое место в списке бомбардиров (по шесть).

Малком и Неймар

Малком и Неймар

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Дебют Неймара за «Аль-Хиляль»

Дебют Неймара за «Аль-Хиляль»

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Что же до Неймара, то он отметился только ассистом – на Малкома. Можно ли критиковать бразильца за неяркий матч или болельщики стали заложниками собственных ожиданий? Может, и так, но надо признать: до выхода звезды на поле на 64-й минуте «Аль-Хиляль» вёл 2:0, а закончил – 6:1. Получается, показатель полезности у сегодняшнего дебютанта не такой уж и плохой.

Резюмируем произошедшее летом безумие:
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