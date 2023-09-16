Неймар наконец-то дебютировал в Саудовской Аравии. «Аль-Хиляль» устроил голевую феерию!

Неймар не вчера сменил «ПСЖ» на «Аль-Хиляль». С переезда бразильца в Саудовскую Аравию прошло больше месяца. Но форвард приехал на Ближний Восток с травмой и долго её залечивал. Дебютировал за новый клуб он только сегодня, в матче с «Эр-Риядом».

Забавно, но главной звездой встречи, в которой забили шесть голов, стал не Неймар, не Малком и даже не кто-то другой из дорогостоящих звёзд. Хет-триком отметился Салем Аль-Давсари – благодаря этим мячам футболист сравнялся по голам с Криштиану Роналду и теперь делит с ним первое место в списке бомбардиров (по шесть).

Малком и Неймар Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Дебют Неймара за «Аль-Хиляль» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Что же до Неймара, то он отметился только ассистом – на Малкома. Можно ли критиковать бразильца за неяркий матч или болельщики стали заложниками собственных ожиданий? Может, и так, но надо признать: до выхода звезды на поле на 64-й минуте «Аль-Хиляль» вёл 2:0, а закончил – 6:1. Получается, показатель полезности у сегодняшнего дебютанта не такой уж и плохой.