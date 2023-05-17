«Интер» был на голову сильнее «Милана» в полуфинале ЛЧ. Но Индзаги — не главный герой

Во главе успеха чёрно-синих стоит гендиректор Джузеппе Маротта. Без него главному тренеру было бы сложно вывести команду в финал ЛЧ.

В ответном полуфинале Лиги чемпионов «Интер» вновь оказался сильнее «Милана» — если в первом матче «нерадзурри» победили 2:0, то теперь — 1:0.

В ответке «Интер» играл осторожно и уступил сопернику по владению мячом (44%—56%), зато оказался гораздо сильнее «Милана» по остроте (15–5 по ударам и 8–3 по ударам из штрафной). Особенно удался команде Симоне Индзаги второй тайм (8–1 по ударам).

Был «Интер» лучше и в первой встрече, о чём мы уже писали. Таким образом, успех «нерадзурри» по сумме двух игр более чем справедлив. Но благодаря чему и кому он стал возможен?

У «Интера» лучше глубина состава. В единственном голе поучаствовали сразу два джокера

Во втором тайме ответного матча чёрно-синие были лучше «Милана» во многом за счёт замен. Если Симоне Индзаги сделал пять кадровых перемен по ходу игры, то Стефано Пиоли лишь три. А ведь отыгрываться требовалось тренеру гостей! Только вот усилить игру у Пиоли толком было некем.

Во время игры Симоне Индзаги освежил все зоны, откуда можно забивать, — нападение, середину поля и один из флангов. По ходу матча на поле появились форварды Ромелу Лукаку и Хоакин Корреа, полузащитники Роберто Гальярдини и Марсело Брозович (хоть и вышел вынужденно вместо Мхитаряна) и левый бровочник Робин Госенс. При желании каждого можно вообразить в стартовом составе.

Состав «Интера» в конце матча

В результате замен стал возможен единственный в игре гол — у Лукаку голевая передача, а у Госенса — предголевая. Только после их выхода на поле Лаутаро Мартинес впервые в матче пробил из пределов штрафной площади и сразу же забил, всего же в активе аргентинца пять ударов.

Прелесть скамейки «Интера» в том, что все игроки удачно вписываются в схему 3-5-2. Привязка к ней на длинной дистанции — одна из главных причин выхода команды в финал ЛЧ. Долгосрочное планирование — дело рук генерального директора Джузеппе Маротты.

Маротта снова ловко всё рассчитал. Не так давно благодаря его умным ходам был успешен «Ювентус»

В ноябре 2018-го генеральным директором «Интера» стал Джузеппе Маротта. Выход в финал Лиги чемпионов — второй серьёзный успех клуба под его руководством. Первый — победа в Серии А в сезоне-2020/2021.

Чтобы по-настоящему оценить масштаб обозначенных успехов клуба, достаточно сказать, что до прихода Маротты «Интер» не мог стать чемпионом Италии с 2010 года. И с той же поры он не играл в финале Лиги чемпионов.

Кстати, в решающем матче за евротрофей тогда удалось обыграть «Баварию» — 2:0. Главным тренером был ещё Жозе Моуринью, а за команду играли Это’О, Милито и Снейдер!

Быть «Интеру» успешным после эпохи Моуринью мешал во многом как раз Маротта. С мая 2010-го по октябрь 2018-го Джузеппе феноменально правил в «Ювентусе» — возродил клуб после возвращения из Серии В, завоевав вместе с ним семь подряд чемпионских титулов. Три из них случились с Антонио Конте в роли главного тренера, после третьего из них Маротту даже включили в Зал славы итальянского футбола. Тренеру гендир оказался так благодарен, что впоследствии пригласил его возрождать «Интер». И Конте с новой миссией справился — именно Антонио привёл миланцев к скудетто в 2021 году.

А вот дальше Конте вместо благодарности поставил Маротту в одну из самых сложных в профессии ситуаций — он ушёл в «Тоттенхэм». Журналисты прямо спрашивали у генерального директора, можно ли считать поступок тренера предательством, но тот и бровью не вёл: «В этом суть футбола — иногда происходят некоторые внезапные изменения. Мы должны признать, что Конте привнес в клуб определенные ценности, но сейчас это прошлое. Мы же хотим сосредоточиться на настоящем и будущем».

Маротта разрулил ситуацию очень быстро, чем подтвердил, как выяснилось позже, свой высочайший класс — пригласил из «Лацио» Симоне Индзаги. В Риме он как раз использовал схему 3-5-2, а ещё тоже был очень импульсивен на бровке. Пожалуй, более похожего тренера на Конте найти было невозможно, среди местных и с опытом — уж точно. «Нам потребовалось несколько часов, чтобы определиться с заменой Конте. Нам был нужен итальянский тренер. У Индзаги есть человеческие качества, необходимые тренеру нашего клуба», – говорил гендиректор.

Если бы Маротта не нашёл оперативно похожего на Конте тренера, то мог бы многое перечеркнуть. Например, скаутскую работу, которая со времён Антонио была нацелена на поиск игроков под схему 3-5-2. Но стратегически грамотный и многое повидавший генеральный директор ошибки не допустил.

Сейчас «Интер» пожинает плоды того решения Маротты. Шутка ли, по ходу сезона удалось успешно заменить начинавшего сезон с капитанской повязкой центрального защитника Милана Шкриньяра, который сейчас не играет из-за травмы, а чуть ранее разозлил добрую половину Милана, заключив контракт с «ПСЖ». Из шести матчей в плей-офф ЛЧ «Интер» сразу пять сыграл «на ноль», а Шкриньяр участвовал лишь в двух встречах, обе пришлись на первую стадию плей-офф.

Если «Интер» победит в Лиге чемпионов, то триумф в данном турнире станет первым для Маротты. «Ювентус» при нём дважды добирался до финала, но оба раза проигрывал испанским грандам — «Барселоне» в 2015-м и «Реалу» в 2017-м. Интересно, как будет сейчас? Свой успех на евроарене генеральный директор своими грамотными решениями точно заслужил.