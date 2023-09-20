Малоизвестные факты о победе «МЮ» в ЛЧ-1999. Президент УЕФА напрасно учил речь на немецком

Прошло полтора часа, после того как «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов — 1999 и оформил легендарный требл, прежде чем победители начали покидать раздевалку в недрах огромного, а теперь практически пустого «Камп Ноу». Все игроки были одеты в серые костюмы Versace с гербом клуба, а их огромные и растерянные улыбки отражали настроение, которое колебалось между восторгом, облегчением и крайним изумлением. У каждого футболиста на шее висела медаль победителя Лиги чемпионов, которую Дэвид Бекхэм, как он позже признался, не снимал несколько дней и с которой даже спал.

К футболистам мгновенно подлетела стая журналистов. «Это было сверхъестественно. Конечно, не навыки и способности помогли нам выиграть матч. Это было что-то другое, и я не могу понять, что именно. Прежде никогда в жизни такого не испытывал», — с трудом подбирал слова игравший в клубе с 11 лет Гари Невилл.

Похожие чувства испытали все сотрудники «Юнайтед», ведь команда стала первой в топ-5 лигах Европы, кому удалось выиграть требл. Достижения «Селтика» (1967), «Аякса» (1972) и ПСВ (1988) тоже невероятно крутые, но чемпионаты Шотландии и Нидерландов существенно уступают в уровне английской Премьер-лиге.

Президент УЕФА уже готовил поздравительную речь для «Баварии» на немецком языке

За два часа до признаний Невилла президент УЕФА Леннарт Юханссон бросил взгляд на табло стадиона в Барселоне: шла 90-я минута, «Бавария» выигрывала — 1:0. Йоханссон увидел, что главный арбитр матча Пьерлуиджи Коллина добавил три минуты, встал с кресла и сочувственно потрепал по плечу сидевшего по соседству легендарного Бобби Чарльтона. Чиновник засеменил к лифту в компании с коллегой Герхардом Айгнером, который уже привязал к знаменитому трофею ленточки с цветами «Баварии». По пути в подтрибунное помещение Леннарт повторил речь на немецком языке, а когда вышел на поле — обомлел. «Этого не может быть. Что происходит?! — изумился президент. — Победители плачут, а проигравшие танцуют».

Первые мгновения после финального матча Лиги чемпионов — 1998/1999 Фото: John Peters/Getty Images

Никто не верил в спасение «дьяволов». На протяжении всего матча они совершенно не напоминали беспощадную машину, которая в том сезоне в третий раз за последние пять сезонов сделала дубль, выиграв АПЛ и Кубок Англии. «Я уже готовился говорить на пресс-конференции что-то в духе: «Что ж поделать, немного не повезло. Может быть, в следующий раз у нас будет больше шансов». Правда, всё же где-то в глубине души я не готов был сдаться до самой последней секунды. Ведь за мою карьеру «МЮ» столько раз переворачивал игру», — признался Фергюсон.

Игроки «Юнайтед» знали, что, несмотря на все успехи в том сезоне, их могут запомнить как команду, которая оступилась в последний момент и не покорила Лигу чемпионов. Фергюсон хотел кубок с «ушами» больше всех остальных, поскольку знал, что без этой вершины его тренерская карьера будет неполноценной. «Европа превратилась в личный крестовый поход, — написал сэр Алекс в автобиографии. — Я знал, что меня никогда не будут считать великим тренером, пока я не выиграю Кубок европейских чемпионов».

В финале Фергюсон не мог рассчитывать на ключевых полузащитников: Рой Кин и Пол Скоулз отбывали дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек в полуфинальных баталиях с «Ювентусом». Тренеру пришлось перестроить свою знаменитую полузащиту: Бекхэма он передвинул в центр, Гиггз вынужденно сыграл справа, а Блумквист занял место реактивного валлийца на левом фланге. Проблемы с составом сильно сказались на игре «Юнайтед»: команда выглядела зажатой и пропустила уже на шестой минуте. Мастер стандартов Марио Баслер чётким ударом со штрафного уложил мяч в угол ворот Петера Шмейхеля, проводившего последний матч за «МЮ».

Единственной надеждой «МЮ» был Ферги-тайм, и он сработал

Пропущенный гол совершенно не взбодрил чемпионов Англии — даже наоборот. Не помогла и проникновенная речь Фергюсона в перерыве: «Если вы проиграете, то окажетесь всего в паре шагов от Кубка чемпионов, но не сможете к нему прикоснуться. И будете ненавидеть это бессилие всю оставшуюся жизнь. Впереди ещё целый тайм, поэтому у вас есть время убедить себя, что проиграть сегодня — непозволительная роскошь. Не смейте возвращаться сюда, не отдав себя полностью в самой важной игре жизни».

После больших побед Алекс Фергюсон мог позволить себе бокал шампанского Фото: John Peters/Getty Images

Без лидеров полузащиты «МЮ» напоминал дорогой автомобиль, из которого вынули двигатель — не удавалось даже завестись, не говоря уже о способности тронуться с места. «Я был шокирован тем, насколько слабо мы выглядели, — вспомнил нападающий Энди Коул. — В том сезоне мы дважды играли с «Баварией» на групповом этапе, в обоих матчах вели в счёте, но всё завершалось ничьими — 2:2 и 1:1. По игре мы их явно превосходили, а в финале что-то сломалось. Не получалось совершенно ничего».

Игроки «Баварии» тонко прочувствовали слабость соперников и после забитого мяча заиграли ещё раскованнее. Во втором тайме Мехмет Шолль попал в штангу, а Карстен Янкер ударом головой угодил в нижнюю часть перекладины. Когда истекало основное время, единственная надежда оставалась на знаменитый Ферги-тайм. С 1992 по 2013 год «Манчестер Юнайтед» в матчах АПЛ забил после 90-й минуты 4,98% своих мячей, то есть 81 гол. Характерными особенностями этого явления были приближение тренера к линии поля и постукивание по циферблату часов на руке. Команда действительно прибавляла, а соперники сходили с ума, начинали нервничать и пропускали.

В сезоне-1998/1999 Ферги-тайм работал особенно феноменально, как и в целом волевые качества «МЮ»: «дьяволы» выиграли или свели к ничьей 17 матчей, в которых уступали. «Зная, что осталось три минуты, я почувствовал острый приступ отчаяния и подумал: «Что за ерунда, неужели мы просто так сдадимся! Мы же «Манчестер Юнайтед», мы делали это раньше и можем сделать это снова. Нам просто нужен гол», — вспоминал лучший бомбардир «МЮ» в том сезоне Дуайт Йорк, на счету которого было 29 мячей во всех турнирах.

У Сульшера было предчувствие, что он забьёт «Баварии»

В этот раз поникший сэр Алекс никуда не выходил и на часы не показывал — предпосылок к отыгрышу не было совершенно никаких, поэтому тренер забился в самый угол скамейки в ожидании финального свистка. Но, даже несмотря на это, Ферги-тайм сработал уже на 22-й секунде компенсированного времени. «Юнайтед» заработал угловой, мяч после подачи Бекхэма заметался по штрафной и в конце концов отлетел к Шерингему, который с пары метров пропихнул его в сетку. Когда 50 тысяч болельщиков «МЮ» с облегчением завопили на всю Каталонию, Фергюсон очнулся и пробормотал помощнику Стиву Макларену: «Что? Что там произошло?»

Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер с памятным фото 1999 года Фото: Alex Livesey/Getty Images

За девять минут до конца основного времени сэр Алекс выпустил на поле норвежского нападающего Уле-Гуннара Сульшера, который после матча рассказал о предчувствии, что он сможет забить. «В день матча мне позвонил друг из Норвегии, — признался форвард. — Он не смог приехать в Испанию, поэтому я хотел узнать, будет ли он смотреть матч. Друг сказал: «Да, но мне придётся уйти за 15 минут до конца игры». У него была ночная смена в больнице. Я убедил его непременно посмотреть всю игру: «Попроси кого-нибудь заменить тебя на час». Потому что у меня было такое чувство, что со мной произойдёт что-то важное. Это сложно объяснить, это было просто ощущение».

Сульшер не ошибся. Единицы на табло провисели всего минуту: «Юнайтед» заработал ещё один угловой, Бекхэм снова подал, Шерингем продлил полёт мяча на дальнюю штангу, а Сульшер подставил ногу и пальнул под перекладину — 2:1! Игроки «Баварии» в отчаянии упали на землю, а ганский защитник Сэмми Куффур принялся стучать кулаком по газону. «Я не хотел этого делать, но когда ты настолько подавлен, то не можешь себя контролировать, — вспоминал африканец. — После игры я просто плакал. Я даже никогда не пересматривал тот матч, не хочу это видеть».

Игроки «Юнайтед» отмечают требл в окружении многотысячной толпы Фото: Morris

После вручения трофея игроки «Юнайтед» не покидали поле «Камп Ноу» в течение часа, а затем гуляли до раннего утра в отеле. В Манчестере команду приветствовали 750 тысяч фанатов. «Я чувствую удовлетворение, которого не испытывал раньше, — признался Фергюсон, который через месяц был посвящён в рыцари. — Может быть, нам просто суждено было победить. Убеждён, что люди никогда не забудут эту команду… Они легенды».