«Ахмат» разрывал «Зенит» и забил два. Но чемпион устроил нереальный камбэк за 15 минут!

«Зенит» на пару с «Ахматом» выдал удивительную игру в Грозном. Победив по пенальти, петербуржцы получили два очка и остались вторыми в группе. Чемпион отстаёт на одно очко от занимающей первое место «Балтики».

У «Зенита» было два футболиста основы из последнего матча РПЛ (Эракович и Алип), а у «Ахмата» – три (Челикович, Ковачев и Олейников), так что команды играли фактически вторыми составами. И, надо заметить, что большой разницы между «скамеечниками» Сергея Семака и Мирослава Ромащенко не наблюдалось. Первые 15 минут вообще прошли с полным преимуществом южан, которые казались более мотивированными. Пожалуй, провал сине-бело-голубых в начале – следствие выбранной Семаком тактики. «Зенит» играл 3-5-2 с низкой обороной и пытался выманивать соперника на прессинг, чтобы использовать свободное пространство, как это делает в чемпионате. Но одно дело, когда на поле есть разгоняющий атаки Вендел и быстрые Кассьерра с Изидором, а как убегать за спины с Ерохиным и Сергеевым, чьи сильные стороны – игра в штрафной? Гости постоянно теряли мяч под высоким давлением хозяев и пропустили два гола после двух ударов в створ.

«Ахмат» открыл счёт уже на четвёртой минуте. Фланговый хавбек Ковачев сместился к полукругу, получил мяч и пробил из-под Ренана. Попал точно в нижний угол.

Ещё через 10 минут Олейников сделал 2:0. Эракович с Суторминым выступили в роли зрителей в собственной штрафной, позволив Гбамбле принять мяч, а Олейникову – свободно пробить. Алип, создав глубину и переключившись на Конате, тоже не сумел заблокировать удар.

«Ахмат» отправил «Зенит» в нокдаун. Но эти два пропущенных гола и вынужденная замена травмированного молодого опорника Васильева на форварда Кассьерру помогли чемпиону поменять свою игру и перевернуть матч. «Зенит» поднял линии, завладел территорией и включил такую командную скорость, что соперник просто перестал успевать за ним. Мячи стали влетать в ворота Опарина один за другим: три попадания в створ – три гола!

В первом случае комбинацию с участием Ду Кейроса и Кассьерры завершил Сергеев. Надо заметить, что бразилец и в дебюте игры, когда у команды ничего не получалось, был едва ли не единственным светлым пятном в составе «Зенита». Наконец-то Ду Кейрос в официальном матче показывает себя.

После этого «Зенит» прорвал оборону «Ахмата» по центру. Тут голевой передачей отметился ещё один новичок петербуржцев – Коваленко. А Сергеев опять напомнил, как хорош он в штрафной, классно решив эпизод.

Третий гол «Зенита» состоялся благодаря тому, что Круговой волею обстоятельств оказался на правом фланге. Левше было удобно подавать в штрафную на Кассьерру. Подуставшая защита «Ахмата» действовала уже по принципу «кто в лес, кто по дрова», и оставленный без опеки колумбиец положил свой восьмой мяч в новом сезоне. Вот это Кассьерра раззабивался!

Ромащенко отреагировал на провал своей команды красивой заменой: Камило вместо Камилова. Бразилец должен был помочь навести порядок в центре поля. Впрочем, старт второго тайма навёл на мысль, что он будет продолжением первого. Супермомент получил Ерохин – промахнулся из убойной позиции. Но потом и «Ахмат» прибавил, а на исходе часа матча состоялся дебют в грозненской команде и ещё одного её бразильского новичка Даниэла Жуниора, подписанного на днях.

Команды и после перерыва создавали моменты, тем не менее довольно долго не могли забить. Как будто весь лимит на голы использовали ещё в первом тайме. Камило бил головой после подачи со штрафного – попал в штангу. Но за 20 минут до конца «Ахмат» всё же сравнял счёт, заслужив гол настойчивостью. Свежий Фернандес не заблокировал кросс, а Ренан отпустил Ильина. Форвард-воспитанник петербургского футбола исправился за свой комичный промах в последнем туре РПЛ.

Этот весёлый матч мог завершиться с каким угодно счётом. По такой игре команды Семака и Ромащенко имели все шансы переплюнуть «Спартак» с «Пари НН», которые забили друг другу девять голов. «Ахмат» с «Зенитом» нанесли в общей сумме 31 удар (15:16). На 90-й минуте Изидор убегал один на один, но Быстров ещё до штрафной остановил новичка сине-бело-голубых ценой красной карточки. Хозяева избежали пропущенного мяча, и всё решилось в серии пенальти.

Васютин взял удары с «точки» Ильина и Жуниора, а Опарин – только один удар Ду Кейроса. Голкипер принёс победу «Зениту».