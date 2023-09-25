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Первая лига 2023/2024, ФНЛ, обзор 11-го тура, голы, матчи, статистика, Бердыев, Алания, Шинник, Торпедо, Химки, Арсенал

Чудо-гол с паса вратаря и путаница в таблице. Как прошёл тур в Первой лиге
Айнур Шаймарданов
Как прошёл тур в Первой лиге
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«Динамо» продолжает стремиться в РПЛ, а «Акрон» сильно сдал.

Очередной, уже 11-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам чудо-гол Андрея Окладникова, сумасшедшую игру в исполнении «Шинника» и закономерные победы лидеров, не желающих отдавать свои позиции.

Что происходило в 10-м туре Первой лиги:
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В Первой лиге — буря! Бердыев творит историю, а Зырянов разбил команду-сенсацию

Гол тура — Андрей Окладников («Енисей»)

Голевые передачи от вратарей не редкость в футболе, но чтобы они приводили к подобным голам — шанс один на миллион. Евгений Ставер в матче с «Черноморцем» показал фантастическое видение поля, а Андрей Окладников забил головой, находясь спиной к воротам!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Первый гол в матче «Енисей» забил уже на 25-й секунде, а голом Окладникова, безусловно, приговорил команду Константина Зырянова к поражению.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 11:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Ломакин – 1'     2:0 Окладников – 39'     2:1 Антонов – 56'     3:1 Глушков – 77'    

Команда тура — «Шинник»

«Шинник» в полном порядке и по итогам матча с «Родиной» заслуженно поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 4
Шинник
Ярославль
0:1 Андреев – 26'     1:1 Гордюшенко – 56'     1:2 Андреев – 58'     1:3 Алейников – 80'     1:4 Сухомлинов – 90+5'    

Примечательно, что в разгроме «Родины» поучаствовал Игорь Андреев: форвард принадлежит московской команде, а за «Шинник» играет на правах аренды. «Родина», в прошлом сезоне игравшая в стыковых матчах, сейчас находится в трёх очках от зоны вылета. Впрочем, плотность в таблице серьёзная, и от четвёртого места команду отделяют всего четыре очка. Такая напряжённая борьба в Первой лиге!

Другие матчи 11-го тура Первой лиги:

«КАМАЗ» — «Торпедо»

Вынесенный на пятницу матч подпортил Жозепу Клотету настроение. Главный тренер «Торпедо» признался, что в перерыве предупреждал футболистов о рисках перед своими воротами, а в концовке игры его команда пропустила как раз в ситуации, о которой он говорил.

«Сказал игрокам в перерыве, что они должны ответственнее относиться к своим моментам, иначе мы можем поплатиться за это. Мы пропустили единственный мяч в той ситуации, про которую я говорил футболистам. Марио потерял игрока, тот зашёл в штрафную и ударил», — сказал Клотет пресс-службе «Торпедо».

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
22 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Борисенко – 77'    

Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте: Григорий Борисенко оказался первым на добивании после попадания мяча в штангу.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» Махачкала — «Сокол»

Команда Курбана Бердыева продолжает победное шествие, не собираясь отдавать своё второе место и не желая отпускать далеко вперёд «Аланию». В 11-м туре «Динамо» уверенно обыграло «Сокол».

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Алибеков – 36'     2:0 Костюков – 74'    

Предлагаем посмотреть на первый гол в матче, который после подачи с углового забил капитан махачкалинцев Муталип Алибеков.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Алания» — «СКА-Хабаровск»

«Алания» продолжает показывать, почему именно она сейчас лидирует в Первой лиге. Команда быстро опомнилась после разгромного поражения от «Динамо» в прошлом туре и выгрызла победу у «СКА-Хабаровск». Вот так победный мяч забил Николай Гиоргобиани:

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Если «Алания» в прошлом туре уступила, то хабаровчане достаточно уверенно обыграли «Химки». Сейчас команда Романа Шаронова на 10-м месте, но отставание от четвёртой строчки — всего три очка. Можно догонять.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Царукян – 27'     1:1 Алиев – 63'     2:1 Гиоргобиани – 70'    

«Волгарь» — «Арсенал»

Обменялись команды не только голами, но и огромным количеством жёлтых карточек. По этому компоненту у туляков существенное преимущество (две против шести), поэтому неудивительно, что «Арсенал» целый тайм играл в меньшинстве после удаления Ильи Быковского.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Гелоян – 16'     1:1 Лесников – 33'    
Удаления: нет / Быковский – 46'

Александр Сторожук смог настроить команду — она достояла игру, сохранила ничью, но всё равно по итогам тура опустилась на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Большое интервью Александра Сторожука «Чемпионату»:
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«Химки» — «Ленинградец»

Команда Андрея Талалаева дожала соперника, сохранив за собой позиции в верхней части таблицы. «Химкам» всего четыре очка до второго места и шесть — до первого, поэтому выкидывать команду из списка претендентов на выход в РПЛ не стоит.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

У «Ленинградца» дела похуже: команда в зоне вылета и не может победить четыре матча подряд. Что придумает Сергей Кирьяков?

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 1
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Яковлев – 20'     1:1 Розманов – 34'     2:1 Хосонов – 58'    

«Акрон» — «Нефтехимик»

В прошлом туре «Акрон» прервал свою пятиматчевую серию без побед. Казалось, что в игре с «Кубанью» команда Евгения Калешина начнёт компенсировать упущенное преимущество и вернётся к борьбе за автоматическое повышение. Однако «Акрон» за 90 минут так и не смог забить «Нефтехимику», который, в свою очередь, набирает очки третий матч подряд. Команда Кирилла Новикова сумела выбраться из зоны вылета.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

«Кубань» — «Тюмень»

Вадим Евсеев во втором матче во главе краснодарской команды набрал первые очки. Краснодарцы вырвали победу у «Тюмени», которая по итогам тура потеряла возможность войти в топ-5 Первой лиги. «Кубань» остаётся в зоне вылета, до спасительного места — пять очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 1
Тюмень
Тюмень
0:1 Шитов – 12'     1:1 Грузнов – 88'    
Турнирная таблица Первой лиги

Расписание 12-го тура Первой лиги:

1 октября, воскресенье

  • «СКА-Хабаровск» — «Кубань»;
  • «Торпедо» — «Ленинградец»;
  • «Енисей» — «Динамо»;
  • «Шинник» — «Тюмень»;
  • «Черноморец» — «Волгарь»;
  • «Нефтехимик» — «Арсенал».

2 октября, понедельник

  • «Акрон» — «Химки»;
  • «Родина» — «КАМАЗ»;
  • «Сокол» — «Алания».
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