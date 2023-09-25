Чудо-гол с паса вратаря и путаница в таблице. Как прошёл тур в Первой лиге

Очередной, уже 11-й тур Мелбет Первой лиги подарил нам чудо-гол Андрея Окладникова, сумасшедшую игру в исполнении «Шинника» и закономерные победы лидеров, не желающих отдавать свои позиции.

Гол тура — Андрей Окладников («Енисей»)

Голевые передачи от вратарей не редкость в футболе, но чтобы они приводили к подобным голам — шанс один на миллион. Евгений Ставер в матче с «Черноморцем» показал фантастическое видение поля, а Андрей Окладников забил головой, находясь спиной к воротам!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Первый гол в матче «Енисей» забил уже на 25-й секунде, а голом Окладникова, безусловно, приговорил команду Константина Зырянова к поражению.

Команда тура — «Шинник»

«Шинник» в полном порядке и по итогам матча с «Родиной» заслуженно поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Примечательно, что в разгроме «Родины» поучаствовал Игорь Андреев: форвард принадлежит московской команде, а за «Шинник» играет на правах аренды. «Родина», в прошлом сезоне игравшая в стыковых матчах, сейчас находится в трёх очках от зоны вылета. Впрочем, плотность в таблице серьёзная, и от четвёртого места команду отделяют всего четыре очка. Такая напряжённая борьба в Первой лиге!

Другие матчи 11-го тура Первой лиги:

«КАМАЗ» — «Торпедо»

Вынесенный на пятницу матч подпортил Жозепу Клотету настроение. Главный тренер «Торпедо» признался, что в перерыве предупреждал футболистов о рисках перед своими воротами, а в концовке игры его команда пропустила как раз в ситуации, о которой он говорил.

«Сказал игрокам в перерыве, что они должны ответственнее относиться к своим моментам, иначе мы можем поплатиться за это. Мы пропустили единственный мяч в той ситуации, про которую я говорил футболистам. Марио потерял игрока, тот зашёл в штрафную и ударил», — сказал Клотет пресс-службе «Торпедо».

Единственный гол в матче был забит на 77-й минуте: Григорий Борисенко оказался первым на добивании после попадания мяча в штангу.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Динамо» Махачкала — «Сокол»

Команда Курбана Бердыева продолжает победное шествие, не собираясь отдавать своё второе место и не желая отпускать далеко вперёд «Аланию». В 11-м туре «Динамо» уверенно обыграло «Сокол».

Предлагаем посмотреть на первый гол в матче, который после подачи с углового забил капитан махачкалинцев Муталип Алибеков.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Алания» — «СКА-Хабаровск»

«Алания» продолжает показывать, почему именно она сейчас лидирует в Первой лиге. Команда быстро опомнилась после разгромного поражения от «Динамо» в прошлом туре и выгрызла победу у «СКА-Хабаровск». Вот так победный мяч забил Николай Гиоргобиани:

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Если «Алания» в прошлом туре уступила, то хабаровчане достаточно уверенно обыграли «Химки». Сейчас команда Романа Шаронова на 10-м месте, но отставание от четвёртой строчки — всего три очка. Можно догонять.

«Волгарь» — «Арсенал»

Обменялись команды не только голами, но и огромным количеством жёлтых карточек. По этому компоненту у туляков существенное преимущество (две против шести), поэтому неудивительно, что «Арсенал» целый тайм играл в меньшинстве после удаления Ильи Быковского.

Александр Сторожук смог настроить команду — она достояла игру, сохранила ничью, но всё равно по итогам тура опустилась на 14-ю строчку в турнирной таблице.

«Химки» — «Ленинградец»

Команда Андрея Талалаева дожала соперника, сохранив за собой позиции в верхней части таблицы. «Химкам» всего четыре очка до второго места и шесть — до первого, поэтому выкидывать команду из списка претендентов на выход в РПЛ не стоит.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

У «Ленинградца» дела похуже: команда в зоне вылета и не может победить четыре матча подряд. Что придумает Сергей Кирьяков?

«Акрон» — «Нефтехимик»

В прошлом туре «Акрон» прервал свою пятиматчевую серию без побед. Казалось, что в игре с «Кубанью» команда Евгения Калешина начнёт компенсировать упущенное преимущество и вернётся к борьбе за автоматическое повышение. Однако «Акрон» за 90 минут так и не смог забить «Нефтехимику», который, в свою очередь, набирает очки третий матч подряд. Команда Кирилла Новикова сумела выбраться из зоны вылета.

«Кубань» — «Тюмень»

Вадим Евсеев во втором матче во главе краснодарской команды набрал первые очки. Краснодарцы вырвали победу у «Тюмени», которая по итогам тура потеряла возможность войти в топ-5 Первой лиги. «Кубань» остаётся в зоне вылета, до спасительного места — пять очков.

Расписание 12-го тура Первой лиги:

1 октября, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Кубань»;

«Торпедо» — «Ленинградец»;

«Енисей» — «Динамо»;

«Шинник» — «Тюмень»;

«Черноморец» — «Волгарь»;

«Нефтехимик» — «Арсенал».

2 октября, понедельник