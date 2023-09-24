Кузяев снова тащит во Франции! Его команде помогла ужасная игра экс-защитника «Спартака»

Новичок Лиги 1 «Гавр» одержал свою вторую победу в последних трёх турах с Далером Кузяевым в составе. Россиянин поучаствовал в одной из голевых атак команды.

После пяти туров чемпионата Франции «Гавр» занимал 11-е место, а вот «Клермон», за который выступают экс-спартаковцы Максимилиано Кофрие и Шамар Николсон, делил последнее место с… участником Лиги чемпионов «Лансом». Эта команда не побеждала ни разу и только однажды сыграла вничью. Кофрие с Николсоном тоже сыграли с первых минут в сегодняшнем матче: бельгиец в схеме 3-5-2 закрывал позицию левого центрального защитника, а ямаец действовал в атаке.

«Гавр» играл 4-3-3 с Кузяевым на позиции правой «восьмёрки» и использовал численное преимущество на флангах, которое получал благодаря своей тактике. Хозяева быстро нашли слабое звено в обороне гостей – этим звеном оказался Кофрие! Бельгиец «привёз» гол уже на четвёртой минуте. Максимилиано был первым на мяче недалеко от своей штрафной, ставил сопернику спину, но нелепо упал, видимо, в надежде заработать фол, и подарил мяч оппоненту. Игрок «Гавра» не нарушал правила, что подтвердил и VAR. В результате Казимир ворвался в свободную зону, а Алиуи забил с его передачи. Французский комментатор, говоря о действиях Кофрие, произнёс слово «кошмар».

Но это была не последняя ошибка Максимилиано. Ещё через три минуты «Гавр» снова забил, прорвав его фланг. Развил голевую атаку хозяев Кузяев, классно сыграв в стенку с Казимиром. Кофрие и зону свою бросил, и к Далеру не успел, чтобы накрыть его. Казимир опять улетел по правому краю и сделал кросс на центрфорварда Байо. Тот решил эпизод в штрафной двумя касаниями. Идеальное начало матча для «Гавра»!

Поведя в счёте 2:0, «Гавр» сконцентрировался на позиционной обороне средним и иногда низким блоком. «Клермон» же наконец попытался что-то придумать в атаке, вот только гостям при 70% владения мячом недоставало командной скорости. На перерыв «Гавр» должен был уходить с комфортным преимуществом, однако в компенсированное время внезапно пропустил. До этого Николсон не угрожал воротам хозяев, а тут, получив передачу как раз от Кофрие, обхитрил в штрафной защитника «Гавра» и сумел прострелить вдоль ворот. На дальнюю штангу прилетел вингбек Конате – забил гол, вернувший интригу.

Фактически весь второй тайм проходил в одном ключе. «Клермон» позиционно наступал, но не мог предложить такой темп, который показался бы Кузяеву высоким даже по сравнению с РПЛ. «Гавр» спокойно оборонялся, мало что позволял сопернику, но и сам почти отказался от контригры. Правда, на 79-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев: после заброса за спины защитникам на Николсона и скидки Льорис сыграл рукой. Вот только арбитр ошибся – фол был за пределами штрафной. VAR исправил его ляп. Рефери отменил 11-метровый и назначил штрафной, с которого Сарачевич пробил в перекладину.

Тренер «Гавра» Лука Элснер использовал все пять замен и последним отправил отдыхать на 88-й минуте подуставшего Кузяева. Далер провёл достаточно хороший матч, пусть и не самый свой яркий, за новую команду. Принёс большую пользу в обороне. У россиянина 32 касания мяча, 12 точных передач из 20 (включая пять на чужой трети), четыре отбора, один перехват и два выноса, 7 выигранных единоборств из 10, а также два заработанных на себе фола и 10 потерь владения. «Гавр» без Кузяева удержал минимальную победу, хотя в компенсированное время счастливо избежал ещё одного пенальти за игру рукой.