«Аякс» отказался от трансфера «Де Брёйне из России». А теперь убрали и того, кто его нашёл

В летнее трансферное окно 2023-го звезда РПЛ Эдуард Сперцян мог перейти из «Краснодара» в «Аякс». Полузащитника сборной Армении очень хотел видеть в клубе из Амстердама его технический директор Свен Мислинтат. Однако Сперцян не доехал до Нидерландов, а теперь «Аякс» избавился и от самого 50-летнего немца.

Сделку по полузащитнику «Краснодара» заблокировали боссы клуба из Амстердама. После закрытия летнего окна, когда стало понятно, что Сперцян останется в РПЛ, Мислинтат признался в интервью для De Telegraaf:

«Разговор шёл не о его качествах, а о том, что он играет в России. Сперцян мог бы стать отличным усилением для нас. В этом, кажется, никто и не сомневается. Для «Аякса» он мог бы сыграть ту же роль, что Кевин Де Брёйне для «Манчестер Сити». Это особенный игрок. На рынке не найти ещё одного подобного футболиста за такие же деньги. У нас есть совет директоров, руководство, технический комитет. Мы вместе обсуждали это. Важнейшим было решение «Аякса», а оно было таким, что от этого игрока нужно отказаться».

Мислинтат пытался убедить руководство «Аякса» каким-то образом организовать трансфер Сперцяна, но, к его разочарованию, на сделку наложили вето. В конце сентября амстердамцы неожиданно объявили и об увольнении немецкого директора, который проработал в клубе всего четыре месяца. Свен получил должность в «Аяксе» 19 мая.

Отставка Мислинтата случилась на фоне скандала — немца подозревают в махинациях. На прошлой неделе было инициировано расследование. Свен потерял поддержку внутри клуба. Временно исполняющий обязанности генерального директора «Аякса» Ян ван Халст так прокомментировал расторжение контракта с Мислинтатом:

«Несколько попыток восстановить широкую поддержку не дали желаемого результата. Это привело к беспорядкам внутри клуба и вокруг него, в том числе из-за неутешительных результатов».

Мауритис Хендрикс и Свен Мислинтат Фото: ANP/Getty Images

В «Аяксе» действительно творится какой-то бардак. По итогам прошлого сезона нидерландская топ-команда не попала в Лигу чемпионов, заняв только третье место в Эредивизии и проиграв гонку «Фейеноорду» и ПСВ. А на сегодняшний день занимает лишь 14-е место в чемпионате — небывалый позор! Правда, у «Аякса» на одну-две игры меньше, чем у конкурентов. Амстердамцы стартовали с домашней победы над «Хераклесом» (4:1), а после этого выдали серию неудачных матчей на выезде: ничьи с «Эксельсиором» (2:2) и «Фортуной» (0:0), а затем поражение от «Твенте» (1:3).

Встреча 5-го тура с «Фейеноордом» в Амстердаме была сорвана фанатами «Аякса». На 55-й минуте при счёте 0:3 они выразили своё возмущение, забросав поле петардами и файерами. После консультации с представителями Эредивизии, полиции и обоих клубов судья Сердар Гёзюбююк принял решение остановить матч. Игру перенесли на 27 сентября.

В Лиге Европы «Аякс» сумел пробиться на групповой этап, победив болгарский «Лудогорец» (4:1 в гостях и 0:1 дома). Но в 1-м туре команда Мориса Стейна не смогла переиграть на своём поле находящийся в кризисе «Марсель». При открытом футболе получилась сверхрезультативная ничья — 3:3.

Сейчас «Аякс» строит, по сути, новую команду, но амстердамскому клубу к этому не привыкать. Тренер Стейн возглавляет амстердамцев с июля. При Мислинтате в летнее окно ушли полтора десятка игроков, на трансферах которых удалось заработать € 156 млн. Самыми дорогими стали продажи Кудуса и Альвареса в «Вест Хэм» (соответственно, за € 43 млн и € 38 млн), а также Тимбера в «Арсенал» (за € 40 млн). В то же время «Аякс» подписал 12 новичков, потратив на них в сумме € 109 млн. Больше всего заплатили за защитника загребского «Динамо» Шутало (€ 20,5 млн) и грузинского нападающего «Метца» Микаутадзе (€ 16 млн).

У Мислинтата получился сумасшедший взлёт карьеры. Как футболист он не состоялся, поиграл только за малоизвестные клубы низших дивизионов чемпионата Германии. В конце 1990-х устроился аналитиком в дортмундскую «Боруссию» и дорос там до главного скаута и директора по профессиональному футболу. При нём клуб отыскал Роберта Левандовского, Пьер-Эмерика Обамеянга, Синдзи Кагаву, Матса Хуммельса, Усмана Дембеле и других звёзд.

В декабре 2017-го Свен возглавил скаутский отдел «Арсенала». В лондонском клубе дела у Мислинтата шли не столь успешно, и уже в феврале 2019-го он ушёл из-за разногласий с руководством. Потом были полтора года работы спортивным директором «Штутгарта». А дальше — Амстердам.

Но теперь у немца реальные проблемы: под расследование попал организованный им переход хорвата Борны Сосы из «Штутгарта» в «Аякс». Возможно, немец, образно говоря, перепутал собственный карман с государственным.