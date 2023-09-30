«Лейпциг» прибил «Баварию» за шесть минут. Но чемпион всё равно спасся

В 2023-м «Лейпциг» — проклятие для «Баварии». Судите сами. С 20 января команды встречались трижды: две победы команды Марко Розе и одна ничья, разница мячей — 7:2. Ужасные цифры для мюнхенцев. Самый свежий матч прошёл совсем недавно: в Суперкубке Германии «Лейпциг» закинул сопернику три мяча и забрал трофей. Да и вообще на старте сезона они хороши. Всего на одно очко перед матчем отставали от «Баварии» и явно имели неплохие шансы в домашней встрече.

Да, у действующих чемпионов есть проблемы с составом. Вылетели де Лигт и Гнабри. Но это ни в коем случае не оправдывает первый тайм. Единственный опасный момент за 45 минут баварцы создали на старте. Мусиала резво отреагировал на задумку Кейна после розыгрыша штрафного, открылся под передачу и вылетал один на один с Бласвихом. Но реализовать момент не вышло. Очень простой удар прямо в кипера, который грамотно вышел и перекрыл площадь ворот.

Потом всё. «Баварию» словно выгнали с поля. Единственная их функция заключалась в удержании мяча. Но бесконечный контроль выглядел странно, если не создавать угрозу воротам соперника. «Лейпциг» же не думал сидеть в обороне — бросился вперёд и первый момент создал на 12-й минуте. Ульрайх накосячил под прессингом после углового у противоположных ворот, мяч оказался у Форсберга. Тот бахнул с 30 метров по открытому створу. Чуть не повезло.

А на 20-й минуте гости уже доставали из сетки первый мяч. Шлагер круто разрезал оборону проникающим пасом в штрафную. Туда влетел Опенда якобы под контролем Кима. Но защитник ему не помешал. Нападающий здорово пробил в ближний угол мимо голкипера.

Луа Опенда Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Но это было только начало. Через шесть минут Ульрайх доставал второй. Кипер ошибся на выходе, а сверхполезный в первом тайме Опенда выкатил мяч под удар Люкеба. Новичок «Лейпцига» расстрелял створ ворот.

0:2. И это к середине первого тайма. В матче, где от «Баварии» точно ожидали большего. Куда-то пропал Кейн, как и в принципе вся атака. Продолжился контроль мяча, но слишком стерильный. В конце тайма гости вообще могли пропустить третий. Опенда здорово открылся под пас Симонса, переиграл вратаря и рухнул на газон после касания руками. Арбитр изначально поднял флажок, а потом офсайд подтвердили видеоассистенты.

Тухелю было необходимо что-то менять. Неудивительно, что в перерыве он убрал с поля Горецку и Комана — парни уж слишком выпадали из игры. Но начало второго тайма не выглядело чем-то катастрофическим для хозяев. Да, они снова отдали мяч, выстроились в оборону. А потом случился пенальти, причём очень нелепый. Зане исполнил штрафной в 25 метрах от ворот, мяч попал в локоть Хенрихсу, который находился в стенке. Рефери посмотрел эпизод и назначил пенальти. Наконец-то Кейну дали впервые пробить в створ.

Дальше два важных момента: «Бавария» включила полные скорости, а «Лейпциг» вжался в собственную штрафную. Гости смогли провести в таком темпе 15 минут. Сначала пара просто классных моментов, а потом и голевой. Зане здорово открылся под передачу в контратаке и не оставил шансов вратарю.

Лерой Зане Фото: Hendrik Schmidt/Getty Images

После игра, что удивительно, успокоилась. «Бавария» почему-то не побежала добивать соперника, а сам «Лейпциг» неожиданно вспомнил, что тоже имеет право атаковать. Но самые опасные моменты обе команды приберегли уже на добавленное время. Сначала Кейн мягко навесил на Шупо-Мотинга, и тот бил почти в упор, но точно в руки киперу. А ещё через минуту магическую передачу сотворил уже Симонс и вывел Шешко почти один на один. Но в этот момент в Ульрайха словно вселился Нойер. Немец выбежал на 30 метров из ворот и выбил мяч у соперника.

Итог — 2:2. «Бавария» не смогла победить «Лейпциг» в четвёртом матче подряд. И отстаёт в таблице от «Байера» и «Штутгарта». После шести туров только третье место. Пусть и всё ещё много раз поменяется.