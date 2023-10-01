Аномально слабая реализация «Динамо» в Грозном! Единственный гол команды — спорный

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью, которая довела безвыигрышные серии обеих команд в РПЛ до трёх матчей.

В Грозном в основе «Динамо» впервые в этом сезоне не оказалось Смолова. Последние матчи получились разными по качеству для Фёдора, кроме того, из-за большого количества футболистов группы атаки у команды Марцела Лички были проблемы с балансом в игре. Чешский тренер даёт возможность проявить себя новичкам Бителло и Карраскалю и в этой ситуации пожертвовал вторым форвардом. У «Ахмата» же отсутствовал в стартовом составе голкипер Шелия, залечивающий повреждение. Его поменял Опарин, который до сегодняшнего дня всего четыре раза сыграл в РПЛ за всю карьеру.

Уже на третьей минуте сейв Опарина спас хозяев от пропущенного мяча, когда «Динамо» организовало быструю атаку четыре в четыре, а Тюкавин ловко развернулся и ударил. Вообще, поначалу бело-голубые неплохо контролировали центр поля, перехватывали мячи. Но потом команда Мирослава Ромащенко стала лучше преодолевать первую линию обороны москвичей. И в середине тайма «Ахмат» вышел вперёд после длинного перевода на правый фланг. Карраскаль наивно сыграл в защите против Харина, который обыграл колумбийца красивым финтом. А в штрафной эпизод решил Ковачев. Новичок южан сделал классное первое касание, подготовив себе приёмом мяча удар. Пробил в дальний угол – попал. Ковачев уже в нескольких матчах в России доказывал, что обладает высоким индивидуальным мастерством.

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До перерыва «Динамо» так и не поймало свою игру. Хотя гости за 45 минут нанесли больше ударов, чем хозяева (8:4, в створ – 3:2), команда Лички создала мало по-настоящему опасных моментов. Тот же Карраскаль был как будто сам по себе, допустил 13 потерь владения. Только в компенсированное время бело-голубые наконец разорвали связи в обороне «Ахмата», но Фомин загубил верный шанс – попал в штангу.

Впрочем, уже через пять минут после начала второго тайма «Динамо» отыгралось, заработав штрафной на левом фланге. Новичок бело-голубых Бителло снова показал, за что московский клуб заплатил десяток миллионов. Бразилец исполнил прекрасную подачу в нужную точку, а центральный защитник Фернандес выиграл воздух у Ильина и остальных. «Динамо» реализовало первый же удар в створ после перерыва. Были вопросы по поводу офсайда, но повтор не прояснил картину. Ассистенты на VAR поддержали главного судью Чистякова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

При счёте 1:1 футбол стал открытым: атака на атаку – разгорелся огонь! На поле появился Смолов, заменивший неэффективного Карраскаля. В течение 10 минут после своего выхода нападающий «Динамо» имел два момента, но в одном случае в штрафной «Ахмата» ударил по ноге Тодоровича, хотя хотел по мячу, а в другом при контрвыпаде два в один пробил прямо в Опарина. У команды Ромащенко зажигал Бериша. Косовар создал себе момент проходом и свежему центрфорварду Конате – передачей. Хозяевам тоже всё портил брак в концовке.

А последняя десятиминутка должна была стать временем Макарова, но вингер «Динамо» упустил сразу несколько голевых моментов. Однако самый удивительный промах допустил игрок «Ахмата» на 88-й минуте. Бериша разрезал оборону бело-голубых по центру, ушёл от троих и пробил в штангу, а Даниэл Жуниор, добивая мяч в пустые ворота, попал себе в ногу! Это что-то из репертуара Ильина в матче с «Краснодаром».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Игра в Грозном могла завершиться с любым счётом (команды нанесли на двоих 27 ударов – 10:17, в створ – 2:5), а получилась боевая ничья.