В РПЛ определились аутсайдеры. Кто вылетит в конце сезона?

Многие знают: легко оказаться внизу, но куда сложнее оттуда выбраться. Ведь когда ты аутсайдер, это сразу лишние слухи, дополнительное давление и прочие бонусы лузерской жизни. Ну и главный минус – высок риск привыкнуть к роли замыкающего. К 10-му туру в РПЛ, похоже, сформировался пул клубов, которые будут бороться за выживание и стыки.

Предлагаем вам спрогнозировать, какой из клубов, вероятнее всего, отправится в Первую лигу. У кого уже по итогам 10 туров шансы остаться в элите не так высоки? В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.