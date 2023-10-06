В РПЛ определились аутсайдеры. Кто вылетит в конце сезона?

Многие знают: легко оказаться внизу, но куда сложнее оттуда выбраться. Ведь когда ты аутсайдер, это сразу лишние слухи, дополнительное давление и прочие бонусы лузерской жизни. Ну и главный минус – высок риск привыкнуть к роли замыкающего. К 10-му туру в РПЛ, похоже, сформировался пул клубов, которые будут бороться за выживание и стыки.
Предлагаем вам спрогнозировать, какой из клубов, вероятнее всего, отправится в Первую лигу. У кого уже по итогам 10 туров шансы остаться в элите не так высоки? В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Сочи» – 16 место (6 очков – 2 победы, 8 поражений)
Главный тренер: Александр Точилин
Сочинский клуб кажется абсолютно безнадёжным. Имея 12-й по стоимости состав, в этом сезоне черноморцы опустились на последнее место. И уже сменили тренера! Начинал Дмитрий Хохлов, но по первым матчам стало понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мало кто осознал, в какой футбол собирается играть «Сочи». После поражения от «Спартака» специалиста уволили. Казалось, вот она – необходимая перезагрузка. Команду подхватил Александр Точилин, однако лучше пока точно не стало. Ни одного очка при новом тренере.
Теперь в клубе, видимо, ждут международную октябрьскую паузу, чтобы всё-таки назначить компетентного специалиста, который сможет вытянуть «Сочи» со дна. Или так просто кажется. Но очевидно одно: с каждым последующим туром выплыть будет всё тяжелее.
«Факел» – 14-е место (8 очков – 2 победы, 2 ничьих, 6 поражений)
Главный тренер: Сергей Ташуев
Вадим Евсеев набрал всего четыре очка за восемь туров. Очевидно, не такого результата ждали в Воронеже. Поэтому вместо него в паузу на матчи сборных пришёл Сергей Ташуев, собравший в прошлом сезоне очень крепкий «Ахмат». В первых трёх турах – те же четыре очка. То есть уже лучше.
При этом игроки признаются, что им очень тяжело. В последние годы команда упростила свой стиль. Всё ради хоть какого-то результата. Да и исполнители не самого высокого уровня: не просто так по стоимости состава «Факела» – самый скромный в РПЛ. Но с приходом Ташуева приходится перестраиваться и с таким кадровым наполнением. Тренер хочет, чтобы команда выглядела иначе. И одновременно набирала очки.
«Балтика» – 15-е место (7 очков – 2 победы, 1 ничья, 7 поражений)
Главный тренер: Сергей Игнашевич
Пока команда не выполняет амбициозную задачу руководства – а именно быть в десятке. Но учитывая, что «Балтика» – новичок лиги, старт сезона точно нельзя назвать провальным. По игре калининградцы выглядят достойно на фоне почти всех соперников и в некоторых матчах точно недобрали очки.
Да, у балтийцев есть проблемы с составом. Ввиду ограниченного бюджета летом едва ли клуб выполнил все пожелания Сергея Игнашевича по усилению. Особенно проблемной выглядит линия нападения. Много забивать пока не получается (девять мячей – предпоследний результат в РПЛ наравне с «Сочи» и «Пари НН», хуже только у «Факела» – семь).
При этом руководители и тренер по-прежнему настроены оптимистично. Стороны убеждены, что команда должна сохранить прописку в элите.
«Рубин» – 13-е место (9 очков – 2 победы, 3 ничьих, 5 поражений)
Главный тренер: Рашид Рахимов
Казанцы значительно потратились в летнее трансферное окно (€ 6,81 млн – по данным Transfermarkt), укрепив и без того приличный состав. Сейчас «Рубин» на 10-м месте в РПЛ по общей стоимости игроков. При этом со стабильностью результатов всё сложно. Рашид Рахимов никак не может вывести команду на предсказуемый набор очков. Так что сейчас клуб закономерно очень близок к зоне вылета.
Руководство, естественно, не намерено вновь наблюдать за вылетом команды в Первую лигу. Но Рахимову пока доверяют. Хотя не исключено, что ещё несколько неудачных матчей – и кадровые решения всё-таки последуют.
«Оренбург» – 11-е место (11 очков – 3 победы, 2 ничьих, 5 поражений)
Главный тренер: Давид Деограсия
В начале сезона «Оренбург» скатился в самый низ. Но это было ещё при Иржи Ярошике, который уже покинул клуб. Пришедший вместо него Давид Деограсия пока демонстрирует какие-то удивительные результаты. В гостях – уверенная победа над «Локомотивом», а на своём поле – над «Зенитом». Это помогло избавиться от неприятного статуса худшей команды лиги и подпрыгнуть почти до середины таблицы.
Естественно, этот результат оренбуржцев – совсем не гарантия, что команда сохранит место в Премьер-Лиге – потому что он временный. Но пока уж слишком уверенно выглядят Деограсия и его подопечные. Кажется, испанец знает, как спасти «Оренбург» от вылета в Первую лигу.
«Ростов» – 12-е место (10 очков – 2 победы, 4 ничьих, 4 поражения)
Главный тренер: Валерий Карпин
«Ростов» – самый неожиданный участник аутсайдерского списка. Хотя Валерий Карпин предупреждал, что аномалия прошлого сезона, когда клуб весь сезон провёл наверху, – не более чем случайность. А теперь дончане находятся на более логичном месте, хоть и играют плюс-минус тем же составом. А вообще, ростовчанам не везёт – иногда с судейством, иногда с травмами ключевых футболистов. И если всё нормализуется, вскоре команда так или иначе окажется в верхней восьмёрке.
Всё-таки у «Ростова» сбалансированный и уже довольно опытный состав, возможностей у дончан больше, чем для борьбы за выживание.