Топ-тренеры воюют с чиновниками из-за календаря. Гвардиола призвал к радикальным действиям

В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов вингер «Арсенала» Букайо Сака захромал на 37-й минуте и был заменён. Лондонцы потеряли исполнителя, который первым из игроков топ-5 лиг набрал 5+5 по системе «гол+пас» во всех турнирах, и проиграли «Лансу» (1:2). Примечательно, что футболист получил повреждение ещё в матче с «Тоттенхэмом» (2:2), но затем появился в старте против «Борнмута». В прошлом сезоне Букайо сыграл 58 встреч во всех соревнованиях, из которых 51 — в стартовом составе.

С момента дебюта за «Арсенал» в ноябре 2018 года в 17-летнем возрасте Сака пропустил всего три игры из-за травмы, однако теперь ломается всё чаще и чаще. Возможно, причина кроется в том, что в межсезонье после сезона-2022/2023 он отдыхал всего 19 дней? Правда, тренер «Арсенала» Микель Артета убеждён в способности играющих на самом высоком уровне футболистов выдерживать плотный график и проводить 70 и больше матчей за сезон: «В мире нет тренера по фитнесу, который сказал бы мне, что игроки не способны выполнить такую норму».

Букайо Сака ломается всё чаще и чаще Фото: Steve Bardens/Getty Images

Очень странное утверждение, особенно с учётом совершенно полярных мнений большинства коллег Артеты. Да и рекомендации Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) говорят о другом: ограничить количество матчей для одного игрока до 55 за сезон и установить норму для перерыва между сезонами — не меньше 28 дней, а в идеале — 42. Разбираемся, действительно ли футболисты могут играть так много и какой радикальный выход из ситуации видит Пеп Гвардиола.

Бруну Фернандеш провел 72 матча за клуб и сборную, один из сезонов Мане длился 13 месяцев

По оценкам FIFPro, перегруженный международный календарь представляет серьёзную опасность для психического и физического здоровья игроков. Поэтому не стоит удивляться жалобам более 50% участников ЧМ-2022 на сильную или повышенную физическую усталость по сравнению с тем, как они обычно себя чувствовали. Очевидно, что дальше будет ещё хуже. Из-за внедрения новых форматов в международных клубных соревнованиях (Лига чемпионов, клубный ЧМ) в ближайшие годы ведущим игрокам предстоит сезон, состоящий из 90 и более матчей. Вполне вероятно, что он будет длиться 337 дней, а это означает игры каждые 3,9 дня.

Разумеется, любому тренеру хотелось бы иметь топового игрока, способного провести за сезон 70 и более матчей. Более того, такие примеры существуют. В середине сентября FIFPro опубликовала отчёт, в котором говорится, что за 12-месячный период с 15 сентября прошлого года полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш провел 72 матча за клуб и сборную — больше, чем любой игрок в мировом футболе. Далее следуют вингер «Реала» Родриго (70 матчей), полузащитник «Манчестер Сити» Родри, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитники «Реала» Лука Модрич и Эдуарду Камавинга (все — по 68 игр).

Получается, показатели вполне достижимые. Однако за ними кроется главный вопрос: на протяжении какого количества сезонов игрок будет способен не снижать столь высокую планку как по «пробегу», так и по уровню игры?

«Звучит так, будто я ною или что-то в этом духе, но нам нужны полноценные перерывы! — отреагировал на ежегодное увеличение матчей тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. — Помню, как сезон у Садио Мане после финала Кубка Африки растянулся на 13 месяцев. 13-месячный сезон, вот так вот. Спросите у него, сколько у него было выходных. Только с нормальными перерывами можно показывать игру мирового класса. Тогда этими парнями можно будет наслаждаться в долгосрочной перспективе, а молодёжи будет легче через это проходить».

Юрген Клопп и Садио Мане Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Игроки и тренеры стонут сейчас, но что они скажут в следующем сезоне? Реформа формата Лиги чемпионов будет означать две дополнительные игры на первом этапе — и, возможно, ещё один двухматчевый плей-офф, чтобы пройти в 1/8 финала. Это означает, что потенциально для перехода в стадию плей-офф будет проведено 10 матчей по сравнению с нынешними шестью. Для любого клуба, надеющегося бросить вызов шансам и системе посева, пройдя весь путь от квалификационных раундов, цифра будет даже больше.

Добавьте сюда чемпионат Европы с участием 24 команд, Лигу наций в различных конфедерациях и Финалиссиму — турнир, в котором встретятся победители Евро и Кубка Америки. Предлагаемый клубный ЧМ ФИФА с участием 32 команд, который впервые пройдёт летом 2025 года, тоже создаст ощутимую дополнительную нагрузку. Теоретически это отличная идея, как и Лига наций, но не в том случае, если она просто дополняет и без того раздутый календарь.

Гвардиола похвалил женщин за умение отстаивать свои права в футболе

От такого количества турниров и игр может закружиться голова, но президент УЕФА Александер Чеферин в ответ на упрёки Клоппа использует очень дешёвую риторику из разряда «нечего выделываться, если получаете миллионы».

«Всегда легко нападать на ФИФА и УЕФА, но логика проста. Чем меньше матчей, тем меньше денег. Жаловаться должны простые рабочие, которые на заводе зарабатывают € 1 тысячу в месяц, а не футболисты. Все хотят больше матчей, однако не готовы ничем жертвовать», — требует покорности чиновник. Очень странный месседж, ведь сложно сегодня найти тренера, который бы хотел больше матчей.

К счастью, у Клоппа есть немало союзников, и самый мощный из них — Пеп Гвардиола — мыслит даже радикальнее немца. Тренер «Манчестер Сити» считает, что единственный способ сократить количество матчей в футбольном календаре — объявление игроками забастовки. В качестве примера босс «горожан» приводит недавнюю ситуацию в женской лиге Испании. Футболистки объявили забастовку в начале сентября перед первыми двумя играми сезона, после того как не смогли договориться с лигой об улучшении условий по зарплате. Кроме того, ведущие футболистки страны, действующие чемпионки мира отказались играть за сборную, пока местная профессиональная лига не пойдёт на уступки.

Гвардиола размышляет, хватит ли у мужчин столько же храбрости, сколько и у женщин Фото: George Wood/Getty Images

В итоге стороны подписали соглашение на следующие три сезона, гарантирующее минимальную зарплату в размере € 21 тыс. в нынешнем сезоне с возможностью повышения до € 23 тыс. в зависимости от роста коммерческих доходов.

«Есть только одно решение для перемен — если все игроки решат сказать стоп. Только в этом случае ФИФА и УЕФА, возможно, отреагируют. В этом бизнесе шоу может продолжиться и без меня. Но только не без игроков. Они должны набраться смелости принять решение. Посмотрите на женскую сборную Испании — футболистки решили что-то изменить и изменили. У них есть стержень отстаивать не только свои права, но и права будущих поколений. У женщин хватило храбрости. Не знаю, хватит ли у мужчин», — Пеп заставляет волноваться Чеферина, Инфантино и других товарищей, которые совсем не на заводе заколачивают свои миллионы. Это же не они наматывают по 60-70 матчей в год.

Гвардиола подчёркивает, что самой большой проблемой в мужском футбольном календаре остаётся отсутствие у игроков времени на восстановление. «Я всегда использую в качестве примера НБА. Баскетболисты играют 80 матчей за несколько месяцев, но после этого у них будет четыре месяца перерыва или три, если сыграют в плей-офф. И за это время они восстанавливаются, у тренеров появляется возможность для новых идей», — отмечает Пеп.

Примечательно, что при этом в среднем баскетболист НБА проводит в сильнейшей лиге мира всего 4,5 сезона. Это время наверняка бы уменьшилось, не имей они возможности для качественного восстановления.

Сарри назвал УЕФА, ФИФА и Серию А бандой. Венгер переобулся

Гвардиолу и Клоппа поддержали коллеги: Карло Анчелотти («Реал»), Эрик тен Хан («Манчестер Юнайтед»), Хави («Барселона»), Венсан Компани («Бёрнли»), Маурицио Сарри («Лацио») и многие другие.

«У нас был чемпионат мира посреди сезона, в целом длинный прошлый сезон с Кубком Англии, матчами Лиги наций. Игроки не справляются, и поэтому мы видим такое количество травм», — сокрушается тен Хаг.

«С каждым годом всё хуже и хуже. Я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке. Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведём не 38 матчей, а 43. Я согласен с тем, что говорит Гвардиола. УЕФА пытается увеличить количество игр, а мнение тренеров и футболистов ничего не значит. Они выбирают количество вместо качества, чтобы заработать больше денег. От этого страдают игроки», — кипит Анчелотти.

Анчелотти обвиняет УЕФА в жадности, Венгер переобулся Фото: Lintao Zhang/Getty Images

«Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за этот сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню — и никто не вмешивается. Это футбол. Бери деньги и беги. В Серии С нет футбольных полей. Все футбольные деньги вкладываются в 30-40-50 игроков», — рубит Сарри.

«Я давно уже не тренер. Больше менеджер, — подводит итог Гвардиола. — Тренировок на поле, в ходе которых я мог бы улучшить команду, у меня нет. Все хотят незамедлительного результата. Но на приготовление хорошей еды нужно время. Полчаса, час. Микроволновка — не то же самое».

В ответ на многочисленные упрёки УЕФА в апреле 2023 года создал новый футбольный совет, а исполнительный комитет УЕФА решил интегрировать голоса игроков (через FIFPro Europe) и болельщиков (через Football Supporters Europe) в свой процесс принятия решений. Выглядит скорее как подачка, а не реальный инструмент влияния, способный что-то изменить.

Можно не сомневаться, что Артета изменит мнение, в случае если Сака или кто-то другой из его лидеров выпадет на продолжительное время. И это будет объективно и честно. Гораздо хуже, когда специалисты превращаются в конъюнктурщиков, как Арсен Венгер, который сегодня является главой отдела глобального развития футбола в ФИФА. В бытность тренером «Арсенала» француз, которому летом рядом с «Эмирейтс» установили памятник, чуть ли не громче всех кричал о перегруженном календаре. Теперь же Арсен переобулся: «Посмотрите на Месси, Роналду, Модрича. Они способны выдерживать плотный график матчей и выступать на высоком уровне даже в 36-37 лет. Рад, что игроки сегодня способны проводить больше матчей за свою карьеру, чем когда-либо».