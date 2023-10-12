Последний состав сборной до Карпина. Как же изменилась наша команда!

А ведь прошло всего чуть больше двух лет.

Товарищеские встречи сборной России с Камеруном и Кенией станут 14-й и 15-й играми для Валерия Карпина во главе национальной команды. Главный тренер «Ростова» возглавляет нашу сборную уже более двух лет. За это время состав поменялся достаточно сильно, появилась большая группа новых футболистов. А вы помните последний матч России до Карпина? Да-да, это, конечно же, поражение в 3-м туре группового этапа Евро-2020 от Дании со счётом 1:4, случившееся в июне 2021-го в Копенгагене. Грустный финал для героя домашнего ЧМ-2018 Станислава Черчесова. Кто из основы той команды, выходившей на поле стадиона «Паркен», остаётся в обойме сборной, а кого Карпин уже не приглашает? Ответ на интересный вопрос – в этом материале.

Кто остался из основы сборной России с последнего матча до Карпина

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов Фото: РИА Новости

Для голкипера «Краснодара» матчи на том чемпионате Европы были первыми в стартовом составе сборной России. Сафонов дебютировал в основе национальной команды во встрече 2-го тура с Финляндией (1:0) в Санкт-Петербурге, а через пять дней сыграл и в Копенгагене. С датчанами Матвей действовал не так уверенно, хотя и не был прямым виновником пропущенных мячей.

С тех пор Сафонов – первый номер сборной России. Он играл в решающих матчах отборочного цикла на ЧМ-2022, в том числе с Хорватией (0:1) в Сплите. Выходил Матвей в основе и в последнем товарищеском матче с Катаром (1:1).

Георгий Джикия

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джикия был основным защитником на Евро-2020, а во встрече с Данией сыграл в непривычной роли правого центрального в тройке. Это был не лучший матч для игроков нашей обороны, хотя в первые полчаса хозяева почти ничего не создали. Но на свободном пространстве датчане разорвали сборную России.

После того турнира роль Джикии не поменялась. Для Карпина он также остался игроком стартового состава, более того, выходил на поле с капитанской повязкой в обоих матчах отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией. Да и сейчас, потеряв место в основе «Спартака», продолжает вызываться в национальную команду.

Игорь Дивеев

Игорь Дивеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

На Евро-2020 Дивеев закрепился в качестве игрока основы сборной России. До этого он появлялся только в товарищеских встречах и в кошмарном матче с Сербией (0:5) в Лиге наций. На чемпионате Европы молодой центральный защитник вышел на замену в перерыве игры 1-го тура с Бельгией при счёте 0:2, а потом сыграл по 90 минут с Финляндией и Данией.

У Карпина армеец стал основным защитником в квалификации ЧМ-2022. Но так сложилось, что после поражения в решающем матче отборочного цикла с хорватами Дивеев больше не выступал за сборную. Хотя тренер от его услуг не отказывался. Каждый раз, когда Россия проводила товарищеские встречи в 2022 и 2023 годах, Игорь был травмирован. Вот и сейчас он залечивает повреждение.

Далер Кузяев

Далер Кузяев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кузяев в стартовом матче с Бельгией получил повреждение и был заменён уже на исходе получаса, тем не менее смог сыграть с первых минут и в следующих встречах с Финляндией и Данией. Далер исполнял не совсем привычную роль – закрывал весь левый фланг. Выступил на своём уровне, а в Копенгагене ушёл с поля в середине второго тайма.

Черчесов высоко ценил Кузяева, вызывал его в сборную России, даже когда Далер временно остался без команды. У Карпина полузащитник тоже остался игроком основы. Правда, решающий матч квалификации ЧМ-2022 с Хорватией пропустил из-за травмы. На ближайшие товарищеские встречи вызван даже из Европы.

Александр Головин

Александр Головин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Головин был важной фигурой в команде Черчесова и на ЧМ-2018, и на Евро-2020. Но чемпионат Европы стал разочарованием для Головина. Александр не отметился результативными действиями в трёх матчах группового этапа, а в игре с датчанами не реализовал отличный момент при счёте 0:0.

Статус полузащитника «Монако» в национальной команде не поменялся и при Карпине. Головин пропускал матчи только из-за травм либо в тех случаях, когда новый тренер решал не вызывать легионеров. Но пауза затянулась. С Катаром Александр сыграл за сборную России после почти что двухлетнего перерыва, и его участие в ближайших товарищеских встречах также под вопросом, поскольку хавбека беспокоит повреждение.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Миранчук не был твёрдым игроком основы для Черчесова. В 1-м туре Евро-2020 вышел на замену, во 2-м попал в стартовый состав и забил победный гол Финляндии. После этого тренер поставил Алексея в основу и на встречу с Бельгией, но на исходе часа матча заменил его, чтобы перейти на схему с двумя форвардами.

У Карпина атакующий полузащитник, как правило, выходил в основе на игры квалификации ЧМ-2022. Однако в последнем матче с Хорватией остался на скамейке запасных. Потом наш итальянский легионер не приезжал в сборную России в течение двух лет, а вот в товарищеских встречах с Камеруном и Кенией должен принять участие.

Кого нет из основы сборной России с последнего матча до Карпина

Фёдор Кудряшов

Фёдор Кудряшов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кудряшов был одним из тройки центральных защитников в матче с датчанами. Первые два тура он пропустил из-за травмы мышцы бедра, а к решающему матчу Фёдора поставили на ноги. Кудряшов отыграл полтора тайма, получил жёлтую карточку и был заменён при счёте 2:0 в пользу хозяев. На этом его карьера в сборной России не закончилась – защитник ещё пригодился Карпину, но выступал за национальную команду недолго.

Кудряшов поучаствовал ещё в трёх матчах квалификации ЧМ-2022. Вышел на замену со Словакией и с первых минут со Словенией и Хорватией. Последнее выступление превратилось в настоящую драму и для команды, и для самого защитника. Сборная России проиграла решающий матч из-за автогола Фёдора.

«За несколько секунд до гола мяч был на моём фланге, и я почувствовал спазм в мышцах, – вспоминал Кудряшов. – Причём не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать. После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи». А летом 2022-го Фёдор объявил о завершении карьеры в сборной России.

Роман Зобнин

Роман Зобнин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Зобнин вышел на позиции опорного полузащитника в схеме 3-4-2-1. Он провёл на поле «Паркена» все 90 минут и допустил одну из самых памятных ошибок. На исходе часа матча «привёз» второй гол в ворота сборной России, отдав неточную передачу назад, которую перехватил Юссуф Поульсен. После игры спартаковец опубликовал пост с извинениями перед болельщиками. Новый тренер поначалу вызывал Романа, но либо оставлял в запасе, либо выпускал на замену – с Мальтой, Кипром и Хорватией. После поражения в Сплите Зобнин уже не появлялся в списках Карпина. По словам тренера, полузащитник сам попросил не вызывать его в сборную России из-за «хронических проблем со здоровьем».

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Оздоев был напарником Зобнина в центре поля. Магомед отыграл час, а после второго пропущенного мяча его заменили. Матч с Данией – последний для Магомеда за национальную команду на сегодняшний день.

Летом 2021-го Оздоев получил травму колена и восстанавливался до середины ноября. В первых матчах сборной России под руководством Карпина полузащитник в любом случае не помог бы команде. Потом Магомед не смог вернуть себе место в основе «Зенита». Но и после перехода Оздоева в турецкий «Фатих Карагюмрюк», где наш легионер превратился в одного из ведущих игроков, Карпин о нём не вспоминал. Видимо, это тот случай, когда тренер просто не рассчитывает на игрока.

Марио Фернандес

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карьера натурализованного бразильца в сборной России была относительно короткой, но яркой. Фернандес получил право выступать за нашу национальную команду незадолго до домашнего ЧМ-2018, который получился успешным для Марио, несмотря на промах в серии пенальти с Хорватией. А игра с Данией стала предпоследней для Фернандеса в сборной России. Он, как обычно, закрывал весь правый фланг, провёл в Копенгагене полный матч.

После Евро-2020 Фернандес собирался закончить выступления за сборную России, чтобы сосредоточиться на клубной карьере, но провёл ещё одну игру — с Хорватией (0:0) в «Лужниках» в отборочном цикле ЧМ-2022. После этого сообщил Карпину об уходе из национальной команды.

Артём Дзюба

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба был фигурой, вокруг которой строилась игра сборной России в атаке при Станиславе Черчесове. На ЧМ-2018 это здорово сработало, а вот на Евро-2020 не принесло ожидаемого результата. Центрфорвард-капитан забил только один гол, да и тот с пенальти – как раз в матче с Данией.

После чемпионата Европы Дзюба не вызывался в национальную команду. О его старом конфликте с Карпиным все прекрасно знали, поэтому отказ Валерия от услуг Артёма не стал сюрпризом. Вероятно, при другом тренере нападающий побил бы рекорд по голам и стал бы лучшим бомбардиром в истории сборной России, а так Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей. Сейчас форварду «Локомотива» уже 35 лет, и разговоры о его возвращении в национальную команду сами собой затихли.

*Запасные с матча Дания – Россия

Кто остался в сборной: Антон Шунин, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Соболев.

Кого нет в сборной: Юрий Дюпин, Роман Евгеньев, Андрей Семёнов, Рифат Жемалетдинов, Денис Черышев, Алексей Ионов, Антон Заболотный.