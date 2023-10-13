Сборная России показала самый цельный футбол за полтора года. Наконец-то

Сборная России обыграла команду Камеруна (1:0) в товарищеском матче в Москве. Почему эта встреча важна для дальнейшего ментального самоопределения команды Валерия Карпина – в колонке Константина Кринского.

Сборная России встретилась с участником ЧМ-2022. С командой, в составе которой есть игроки мирового уровня – пусть даже большинство из них (кроме Венсана Абубакара) так и не сыграли. С оппонентом, в составе которого большинство игроков выступают в не самых последних европейских чемпионатах. С соперником, который вынуждает выжимать из коллективного организма все силы – иначе тебя просто перебегают. Хотя и такое случалось, но спасал Матвей Сафонов.

Заруба с Камеруном вообще поделилась на три части: первые минут 20-25 сборная России искала себя, пробовала, ошибалась и где-то удивлялась уровню соперника. Ну ещё бы: после Ирака, олимпийского Египта и Катара. Затем наши игроки что-то нащупали – в первую очередь во взаимодействиях между собой. Ну и после перерыва тренер попробовал в эксперименты, а свежие игроки даже дважды забили (пусть и находясь в офсайде).

Кажется, именно сопоставимого по уровню соперника сборной России и не хватало. Чтобы тот растормошил, завёл, пару раз как следует влепил по лицу, в печень и между ног – короче говоря, чтобы появились искра и хоть какая-то ответственность за результат. Команда Карпина очнулась от полуторагодового сна и словно вспомнила, как мотивированно действовала в отборе к ЧМ-2022. Местами всё именно это и напоминало. Не безнадёгу в Суэце или Дохе, а зарубу в Москве.

Сергей Волков – просто умница, чем-то напомнил Александра Анюкова. Молодой крайний защитник «Краснодара» был на поле одним из лучших. Физуха, объём, почти всегда точные кроссы – ну вообще нет вопросов. Игроку с такими рабочими скиллами набираться бы сейчас опыта в еврокубках. Жаль, что пока нет такой возможности.

Спасибо Матвею Сафонову, что не позволил пиковому Абубакару отличиться в шестом матче подряд. Если бы не наш вратарь, радости после финального свистка могло и не быть. Но ведь спас – и не раз! Радостно и за Фёдора Чалова, который предательски не забивал за национальную команду в матчах с более простыми соперниками, а в итоге отличился в не совсем типичной манере с Камеруном.

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Респект Далеру Кузяеву, который в течение первого матча словно передавал свою европейскую уверенность законсервированным в РПЛ партнёрам. Хавбек «Гавра» всего пару раз доработал в важных эпизодах и как бы продемонстрировал — ребята, вот так нужно. И это отчасти сработало. Ну или можете считать этот месседж надуманным.

Сборная России показала самый цельный футбол за полтора года. Наконец-то. До идеала, безусловно, далеко (особенно при отсутствии Александра Головина и Арсена Захаряна), но всё же. Оказывается, для этого не нужно производить по 10 замен в перерыве. Не требуется перебирать соперников из Азии. Не стоит вызывать на сбор под 50 человек.

Достаточно собрать практически всех лучших, хотя бы на 45 минут забыть про эксперименты и сосредоточиться на эмпирике. А ещё позвать сборную Камеруна – ну или другого сопоставимого по классу соперника. И он заставит поникшую из-за бана сборную России шевелиться, изобретать, напрягаться и получать удовольствие от побед.