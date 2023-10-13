Скандалище в Италии! Двух звёзд выдернули из сборной из-за ставок

Влипли Тонали и Дзаньоло. Но личность журналиста, раскрывшего подробности, не менее интересна, чем сама история.

В последние часы главная тема итальянских медиа — скандал со ставками. Журналист Фабрицио Корона ещё в августе впервые обозначил фамилию игрока «Ювентуса» Николо Фаджоли, сообщив, что тот пользовался нелегальными платформами для собственного обогащения. В октябре история получила продолжение: прокуратура Турина начала расследование, и футболист попал под следствие как подозреваемый.

12 октября Corriere della Sera сообщила, что Фаджоли признал факт игры на тотализаторе. Однако просит смягчения потенциального наказания. Адвокаты ссылаются, что у футболиста с детства игровая зависимость, а сам он никогда не делал ставки на команды, за которые выступал.

Кто бы мог подумать, что это было только начало. Ведь вскоре Корона выдал несколько новых имён, которые точно взбудоражили всю футбольную Италию.

Два футболиста сборной играли на ставках. Один делал это прямо во время матчей

В пятницу Фабрицио опубликовал в своих соцсетях фамилии ещё двух игроков, которые ставили на спортивные события. Это полузащитники Николо Дзаньоло («Астон Вилла») и Сандро Тонали («Ньюкасл»). Журналист уточнил, что оба футболиста делали ставки на свои команды. А Дзаньоло превозошёл всех — он открыл приложение на скамейке запасных прямо во время матча «Ромы» в Кубке Италии, за которую выступал с 2018 по 2023 год. Также Фабрицио пообещал предоставить все необходимые доказательства преступления. И сообщил, что в эти минуты Дзаньоло увозят в полицейский участок для дачи показаний.

Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов заявились и на базу в Коверчано, где сборная Италии, куда вызваны оба футболиста, готовилась к матчам с Мальтой и Англией. А вскоре в соцсетях появились фотографии Дзаньоло и Тонали, покидавших расположение команды.

Итальянская федерация тут же выпустила заявление: «Прокуратура Турина уведомила нас об актах расследования в отношении игроков Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, которые в настоящее время находятся в расположении сборной в Коверчано. Независимо от характера действий, полагаем, что в этой ситуации игроки не находятся в необходимом состоянии, чтобы выполнить свои обязательства. Так что федерация решила разрешить им вернуться в свои клубы».

Николо Дзаньоло и Сандро Тонали Фото: Claudio Villa/Getty Images

Правда, в клубы оба игрока не поехали. Итальянские СМИ утверждают, что прямо на базе обоих футболистов допросили представители прокуратуры. На встрече присутствовал менеджер сборной Джанлуиджи Буффон. О результатах пока неизвестно.

Но в любом случае, если вина игроков будет доказана, им грозит приличный штраф и отстранение от любой футбольной деятельности сроком от трёх лет.

А кто такой Фабрицио Корона, который публикует эти данные? Он сам не раз попадал в скандалы

Информацию о футболистах опубликовал не рядовой журналист итальянской прессы, а популярная медиаперсона. Фабрицио Корона — 49-летний предприниматель с 1,3 млн подписчиков в соцсетях. Он бывший директор крупного миланского фотоагентства Corona’s и ещё с начала 2000-х мелькал в разных скандалах, связанных со сливом персональной информации. Его папарацци работали на разных событиях, связанных с культурой и спортом, но отвечать раз за разом приходилось владельцу.

В 2007-м году Корона впервые попал в тюрьму из-за скандала с вымогательствами, в котором были замешаны многие звёзды спорта. В заключении он провёл всего пару месяцев, написал книгу, снялся в сериале, но в 2009-м ему предъявили новое обвинение в шантаже. В 2013-м Фабрицио приговорили к пяти годам лишения свободны, однако он сбежал. Через несколько лет Корона всё же сдался, получил более приличный срок, но в 2019-м его перевели под домашний арест. Потом снова вернули в тюрьму, а не так давно — освободили.

И Фабрицио вновь занялся тем, что умеет лучше всего — поиском скандалов. А может, кто его знает, и шантажом. Сейчас его имя — одно из главных в Италии. Впрочем, раньше такие приключения ничем хорошим не заканчивались.